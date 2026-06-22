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Barcelone lance une offre surprise pour Harry Kane alors que l’avenir de l’attaquant au Bayern Munich reste incertain
Barcelone sondé la possibilité d’engager Harry Kane.
Selon Sport, le Barça a surpris son monde en contactant Harry Kane pour s’enquérir de sa volonté de quitter la Bundesliga et de rejoindre la Liga. Si le club n’a pas encore déposé d’offre officielle, ses dirigeants ont déjà approché l’entourage de l’attaquant afin d’évaluer son intérêt pour un transfert au Spotify Camp Nou. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, auteur d’une Coupe du monde convaincante et toujours aussi prolifique sous le maillot du Bayern Munich, est devenu l’une des priorités du club catalan depuis le départ de Lewandowski.
Ses performances lors de la Coupe du monde, conjuguées à son efficacité sous le maillot bavarois, ont renforcé l’estime du club catalan pour l’avant-centre, malgré ses 32 ans. Néanmoins, les premières réponses obtenues par la direction blaugrana indiquent que le dossier est, pour l’instant, « au point mort ». Kane se sentirait en effet très à l’aise dans sa vie munichoise.
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Impasse contractuelle au Bayern
La porte reste entrouverte pour Barcelone, en raison d’un désaccord persistant entre Harry Kane et la direction du Bayern Munich au sujet de la prolongation de son contrat. L’actuel engagement de l’attaquant expire en 2027, et si les deux parties se montrent ouvertes à un renouvellement, elles divergent nettement sur la durée du futur accord. Kane souhaiterait un contrat le maintenant au club jusqu’en 2030, tandis que le Bayern n’envisage pour l’instant qu’une extension de deux saisons.
Arrivé au Bayern en 2023 pour près de 100 millions d’euros et rémunéré 25 millions d’euros par an, l’international anglais pourrait voir son avenir se redéfinir après sa participation à la Coupe du monde. En coulisses, Barcelone observe avec attention ce bras de fer contractuel, prêt à profiter du moindre accroc pour s’attacher les services de l’attaquant.
Alvarez demeure la priorité.
Julian Alvarez, de l’Atlético de Madrid, demeure la priorité de Deco et Flick. Contrairement aux signaux envoyés par l’entourage de Kane, l’Argentin s’est montré très intéressé par un transfert au Barça. Les dirigeants catalans estiment qu’Alvarez correspond parfaitement au profil recherché par le technicien allemand : une pointe capable de conclure avec efficacité, de presser haut et de s’intégrer dans un jeu de passes.
Cette quête d’un nouveau numéro neuf répond directement aux exigences tactiques de Flick. Après la signature d’Anthony Gordon, l’entraîneur allemand a clairement indiqué qu’il ne ferait aucun compromis sur sa philosophie de jeu, qui exige des attaquants capables de presser haut et de soutenir la structure collective. Dans ce contexte, Alvarez apparaît comme l’option la plus viable et la plus cohérente sur le plan tactique actuellement disponible sur le marché.
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Kane vise la gloire en Coupe du monde
Pour l’instant, Kane se concentre entièrement sur sa mission de mener l’Angleterre tout au long de la Coupe du monde ; il compte bien maintenir son excellent niveau face au Ghana et faire grimper son total de buts en Coupe du monde, après avoir porté son total à 10 buts grâce à un doublé contre la Croatie.
Grâce à ce récent doublé, l’attaquant du Bayern Munich a égalé le record de longue date de Gary Lineker en tant que meilleur buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde, et il dispose désormais d’une occasion en or de dépasser Lineker et de s’emparer définitivement de ce record.