Barcelone lance une offre surprise pour Harry Kane alors que l’avenir de l’attaquant au Bayern Munich reste incertain

Selon Sport, le Barça a surpris son monde en contactant Harry Kane pour s’enquérir de sa volonté de quitter la Bundesliga et de rejoindre la Liga. Si le club n’a pas encore déposé d’offre officielle, ses dirigeants ont déjà approché l’entourage de l’attaquant afin d’évaluer son intérêt pour un transfert au Spotify Camp Nou. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, auteur d’une Coupe du monde convaincante et toujours aussi prolifique sous le maillot du Bayern Munich, est devenu l’une des priorités du club catalan depuis le départ de Lewandowski.

Ses performances lors de la Coupe du monde, conjuguées à son efficacité sous le maillot bavarois, ont renforcé l’estime du club catalan pour l’avant-centre, malgré ses 32 ans. Néanmoins, les premières réponses obtenues par la direction blaugrana indiquent que le dossier est, pour l’instant, « au point mort ». Kane se sentirait en effet très à l’aise dans sa vie munichoise.



