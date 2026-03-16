Barça : candidat malheureux, Victor Font fait une demande incroyable à Joan Laporta, président réélu

Après cette accolade, Victor Font a glissé quelques mots à son adversaire. Une séquence rapidement relayée. « Vive le Barça et vive la Catalogne! », a lancé Font.

« Bien dit », lui a répondu Joan Laporta.

Le candidat battu ne s’est pas arrêté là. Il a aussitôt formulé un souhait très clair.

« Maintenant, gagnons la Ligue des champions », a ajouté Font.

Laporta a répondu avec prudence tout en gardant le cap sur les échéances sportives.

« D'abord, il faut éliminer Newcastle et continuer sur cette lancée en Liga, car nous avons déjà fait un bon match aujourd'hui », a répondu le président réélu.

Le défi reste immense. Le FC Barcelone n’a plus soulevé la Ligue des champions de l’UEFA depuis 2015. Cette saison, le club catalan dispute les huitièmes de finale et attend le retour face à Newcastle United au Camp Nou. Le match aller en Angleterre s’est conclu sur un nul (1-1) arraché dans les dernières minutes.