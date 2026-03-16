L’élection présidentielle du FC Barcelone s’est transformée en démonstration de force. Dimanche, les socios ont reconduit Joan Laporta à la tête du club avec une avance écrasante. Dans une ambiance mêlant rivalité et respect, son adversaire Victor Font a reconnu sa défaite tout en adressant un message très direct au président reconduit.
Barça : candidat malheureux, Victor Font fait une demande incroyable à Joan Laporta, président réélu
- Goal AR
Une victoire massive pour Joan Laporta
Le verdict des urnes n’a laissé aucun doute. Joan Laporta a remporté la présidentielle du FC Barcelone avec 67,93 % des suffrages. Son concurrent, Victor Font, s’est contenté de 29,67 %.
Avec 32.934 voix, Laporta signe ainsi l’un des plus larges succès de l’histoire du club. Seul Sandro Rosell avait fait mieux lors de l’élection de 2010 avec 35.021 votes.
Alors que le dépouillement se poursuivait encore, Font a rejoint son rival pour le féliciter. Les deux hommes se sont serré dans les bras devant les caméras. Un moment capté par de nombreux médias présents sur place.
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Victor Font félicite Laporta… et lui fixe un objectif
Après cette accolade, Victor Font a glissé quelques mots à son adversaire. Une séquence rapidement relayée. « Vive le Barça et vive la Catalogne! », a lancé Font.
« Bien dit », lui a répondu Joan Laporta.
Le candidat battu ne s’est pas arrêté là. Il a aussitôt formulé un souhait très clair.
« Maintenant, gagnons la Ligue des champions », a ajouté Font.
Laporta a répondu avec prudence tout en gardant le cap sur les échéances sportives.
« D'abord, il faut éliminer Newcastle et continuer sur cette lancée en Liga, car nous avons déjà fait un bon match aujourd'hui », a répondu le président réélu.
Le défi reste immense. Le FC Barcelone n’a plus soulevé la Ligue des champions de l’UEFA depuis 2015. Cette saison, le club catalan dispute les huitièmes de finale et attend le retour face à Newcastle United au Camp Nou. Le match aller en Angleterre s’est conclu sur un nul (1-1) arraché dans les dernières minutes.
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Laporta se projette déjà vers l’avenir du Barça
Après l’annonce officielle du résultat, Joan Laporta s’est exprimé devant les journalistes. Le dirigeant a vu dans ce score une marque de confiance des socios.
« Une candidature présentait une proposition conflictuelle, et à une très large majorité, les membres ont choisi une proposition qui nous permet de défendre tous le Barça contre tout et tous. C’est une reconnaissance du travail accompli et cela nous donne la force de continuer: achever le Camp Nou Spotify, le nouveau Palau, continuer à renforcer cette équipe, avec Flick sur le terrain et Deco dans les bureaux », a-t-il déclaré.
Le président du FC Barcelone a ensuite insisté sur l’identité du club et l’élan collectif observé durant cette élection.
« Le Barça est une institution catalane, ouverte sur le monde, et la participation des joueurs m'a particulièrement fait plaisir. Ce résultat est retentissant et nous donne une force immense, à tel point qu’il nous rend inarrêtables. Personne ne nous arrêtera ; nous continuerons à défendre le Barça contre tous. Des années passionnantes nous attendent, et ce seront les plus belles de notre vie. Vive le Barça et vive la Catalogne! ».