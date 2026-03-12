Le Paris Saint-Germain s’offre un succès spectaculaire face à Chelsea FC (5-2) lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions de l'UEFA. Dans un Parc des Princes incandescent, les Parisiens prennent une option sur la qualification avant le retour à Stamford Bridge. Pourtant, malgré l’ampleur du score, certaines fragilités observées derrière inquiètent déjà plusieurs observateurs, dont Emmanuel Petit.
Avec Safonov dans les cages, le PSG n’ira pas loin en C1 : Emmanuel Petit trop dur avec le gardien russe
Un succès spectaculaire pour Paris
Le PSG livre un match intense devant son public. Pendant longtemps, la formation parisienne peine toutefois à prendre le dessus sur une équipe londonienne accrocheuse.
Les Blues restent dans la partie grâce à plusieurs séquences offensives dangereuses, notamment portées par Pedro Neto, même si ce dernier a été au cœur d’un incident avec un ramasseur de balle. La rencontre bascule finalement dans les dernières minutes.
L’entrée de Khvicha Kvaratskhelia change le rythme du match. L’ailier géorgien provoque plusieurs décalages et participe à l’emballement offensif parisien. Le PSG inscrit plusieurs buts dans le money time et creuse l’écart.
Résultat : une victoire 5-2 qui permet aux champions d’Europe de se rendre en Angleterre avec une marge confortable avant la manche retour.
Des fragilités défensives visibles
Malgré ce score flatteur, certains secteurs interrogent encore. La défense parisienne traverse plusieurs moments délicats durant la rencontre.
Marquinhos rencontre des difficultés face à la vitesse des attaquants adverses. Sur le côté gauche, Nuno Mendes connaît aussi quelques passages compliqués.
Dans les buts, Matvey Safonov ne rassure pas totalement. Le gardien russe réalise certes une intervention décisive devant Cole Palmer, action qui déclenche ensuite une contre-attaque rapide conclue par Ousmane Dembélé.
Mais sur la première égalisation de Chelsea, Safonov repousse mal une tentative de Malo Gusto. Une intervention pourtant jugée à sa portée.
Emmanuel Petit s’interroge
Cette prestation laisse dubitatif Emmanuel Petit. L’ancien international français partage son analyse dans l’émission After Foot sur RMC.
« La question que je me pose, c’est est-ce que tu peux gagner la Champions League et réitérer l’exploit de l’année dernière avec un gardien qui montre des défaillances sur pas mal de plans? Est-ce que le PSG est capable d’aller au bout avec un gardien qui te montre quand même des signes d’inquiétude? Chevalier, c’est la même chose... », a-t-il lancé.
Le champion du monde 1998 insiste ensuite sur l’importance du rôle du gardien dans les grandes campagnes européennes.
« L’année dernière, rappelez-vous ce qu’a fait Donnarumma après avoir été longtemps décrié. Rappelez-vous ce qu’a fait Courtois avec le Real Madrid quand ils ont été champions d’Europe. Il y a toujours eu un grand gardien dans les buts (…) Le niveau va s’élever, tu vas avoir des attaquants beaucoup plus précis. Il va falloir quand même que tu es un gardien qui soit présent sur deux ou trois arrêts », a ajouté l’ancien du Barça et de Chelsea.
Un débat relancé avant le retour
Le PSG possède désormais un avantage confortable avant le déplacement à Stamford Bridge. Pourtant, le débat autour du poste de gardien ne disparaît pas.
Entre performance collective impressionnante et interrogations individuelles, la formation parisienne continue d’alimenter les discussions à l’approche de la manche retour.