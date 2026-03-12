Avec Safonov dans les cages, le PSG n’ira pas loin en C1 : Emmanuel Petit trop dur avec le gardien russe

Le PSG livre un match intense devant son public. Pendant longtemps, la formation parisienne peine toutefois à prendre le dessus sur une équipe londonienne accrocheuse.

Les Blues restent dans la partie grâce à plusieurs séquences offensives dangereuses, notamment portées par Pedro Neto, même si ce dernier a été au cœur d’un incident avec un ramasseur de balle. La rencontre bascule finalement dans les dernières minutes.

L’entrée de Khvicha Kvaratskhelia change le rythme du match. L’ailier géorgien provoque plusieurs décalages et participe à l’emballement offensif parisien. Le PSG inscrit plusieurs buts dans le money time et creuse l’écart.

Résultat : une victoire 5-2 qui permet aux champions d’Europe de se rendre en Angleterre avec une marge confortable avant la manche retour.