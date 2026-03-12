La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Chelsea FC, disputée mercredi au Parc des Princes, ne laisse pas seulement le souvenir d’un match spectaculaire. La victoire parisienne (5-2) en huitième de finale aller de la Ligue des champions de l'UEFA s’accompagne d’un moment de tension dans les dernières minutes. L’ailier portugais Pedro Neto se retrouve au centre d’une polémique après un geste envers un ramasseur de balle.
PSG-Chelsea : après avoir poussé violemment un ramasseur de balle, Pedro Neto brise le silence
Un incident dans le temps additionnel
La scène se déroule dans les derniers instants de la rencontre. Le ballon sort en touche et Pedro Neto cherche à accélérer la reprise du jeu. L’attaquant de Chelsea réclame rapidement un nouveau ballon au jeune ramasseur placé le long de la ligne.
Mais le garçon tarde à lui remettre la balle. L’ailier portugais réagit alors avec nervosité. Dans un geste d’agacement, il pousse le ramasseur contre une barrière publicitaire. Le jeune chute immédiatement au sol.
L’action déclenche un moment de tension entre les joueurs des deux équipes. Les arbitres prennent quelques secondes pour analyser la situation. Une vérification vidéo intervient également afin de déterminer si le geste mérite une sanction plus lourde.
Pas de carton malgré la vérification du VAR
Malgré la scène et la réaction immédiate des joueurs présents autour de l’action, Pedro Neto ne reçoit finalement aucun carton.
Les arbitres consultent brièvement l’assistance vidéo mais décident de laisser le jeu se poursuivre sans exclusion. L’épisode ne change pas l’issue de la rencontre, largement dominée par le Paris Saint-Germain. Le score final affiche 5-2 pour les Parisiens avant le match retour.
Des excuses immédiates sur le terrain
Juste après l’incident, Pedro Neto comprend la portée de son geste. L’ailier portugais se rapproche du jeune ramasseur et tente d’apaiser la situation. Il l’enlace sur la pelouse et échange quelques mots avec lui.
Au coup de sifflet final, il renouvelle ses excuses. Le joueur offre également son maillot au garçon, geste symbolique pour tourner la page. Quelques minutes plus tard, il revient longuement sur cet épisode face aux journalistes.
Pedro Neto assume son geste
Interrogé par TNT Sports, Pedro Neto ne cherche pas à minimiser la situation.
« Je veux m'excuser auprès du ramasseur de balle, j'ai déjà parlé avec lui. Avec l'émotion du match, nous étions en train de perdre, je voulais récupérer le ballon mais il l'a gardé avec lui, je l'ai un peu poussé et j'ai vu que je lui avais fait mal. Je ne suis pas comme ça, c'était dans la chaleur du moment. Je veux m'excuser, je lui ai donné mon maillot parce que ça ne peut pas arriver. Je suis vraiment, vraiment désolé de ça. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour lui », a-t-il lancé.
Le Portugais insiste ensuite sur son regret : « Je sens que je dois m’excuser auprès de lui. Dans le feu de l'action, vous savez comment est le football, il y a beaucoup d'émotions, je voulais prendre le ballon rapidement, je l'ai poussé et je veux lui dire que je suis désolé. Directement après le match, on a parlé, je lui ai donné mon maillot, je lui ai dit que j'étais désolé genre 35 fois. Je suis vraiment désolé de la situation. Je pense qu'il sait ce qu'il s'est passé donc il était content à la fin que je lui ai dit que j'étais désolé ».
Le joueur évoque également l’intervention de Vitinha dans cette discussion.
« Je ne comprends pas le français mais il souriait donc je pense qu'il savait que c'était dans le feu de l'action, je ne suis pas comme ça. Vitinha lui a aussi dit que je ne suis pas comme ça et que la seule chose qui comptait, c'était que je m'inquiétais pour lui. Je suis donc vraiment désolé de la situation », a-t-il conclu.