PSG-Chelsea : après avoir poussé violemment un ramasseur de balle, Pedro Neto brise le silence

Interrogé par TNT Sports, Pedro Neto ne cherche pas à minimiser la situation.

« Je veux m'excuser auprès du ramasseur de balle, j'ai déjà parlé avec lui. Avec l'émotion du match, nous étions en train de perdre, je voulais récupérer le ballon mais il l'a gardé avec lui, je l'ai un peu poussé et j'ai vu que je lui avais fait mal. Je ne suis pas comme ça, c'était dans la chaleur du moment. Je veux m'excuser, je lui ai donné mon maillot parce que ça ne peut pas arriver. Je suis vraiment, vraiment désolé de ça. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour lui », a-t-il lancé.

Le Portugais insiste ensuite sur son regret : « Je sens que je dois m’excuser auprès de lui. Dans le feu de l'action, vous savez comment est le football, il y a beaucoup d'émotions, je voulais prendre le ballon rapidement, je l'ai poussé et je veux lui dire que je suis désolé. Directement après le match, on a parlé, je lui ai donné mon maillot, je lui ai dit que j'étais désolé genre 35 fois. Je suis vraiment désolé de la situation. Je pense qu'il sait ce qu'il s'est passé donc il était content à la fin que je lui ai dit que j'étais désolé ».

Le joueur évoque également l’intervention de Vitinha dans cette discussion.

« Je ne comprends pas le français mais il souriait donc je pense qu'il savait que c'était dans le feu de l'action, je ne suis pas comme ça. Vitinha lui a aussi dit que je ne suis pas comme ça et que la seule chose qui comptait, c'était que je m'inquiétais pour lui. Je suis donc vraiment désolé de la situation », a-t-il conclu.