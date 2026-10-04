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« Aux côtés de Haaland » : une star à 100 millions d'euros dans le plan « Galactiques » du Real

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Arsenal et le Bayern Munich dans l'équation

La Juventus pourrait perdre sa star turque Kenan Yildiz si elle échoue à se qualifier pour la Ligue des champions, compte tenu du vif intérêt des grands clubs du Vieux Continent.

Selon le journal Corriere dello Sport, le Real Madrid est revenu à la charge pour Yildiz avec une forte pression, tandis qu'Arsenal et le Bayern Munich guettent également l'occasion de s'attacher les services du joueur.

La Juventus évalue Kenan Yildiz à environ 100 millions d'euros, voire davantage, et ce depuis près d'un an. Lors du mercato hivernal 2025, alors que Xabi Alonso était l'entraîneur du Real Madrid, le club madrilène avait demandé des informations sur Yildiz et s'était montré disposé à le recruter.

Le joueur turc était la cible prioritaire de l'entraîneur espagnol, surtout après les problèmes grandissants dans le vestiaire, au premier rang desquels les tensions avec Vinicius Junior, perçu comme un obstacle.

Le dossier du Brésilien est resté ouvert et incertain jusqu'au début du mois d'août dernier, lorsqu'un accord a été trouvé au terme d'une longue réunion pour prolonger son contrat.

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  • Arsenal et le Bayern dans l'équation

    Le Real Madrid n'était pas le seul intéressé par le joueur turc, puisqu'Arsenal avait déjà manifesté son intérêt pour Yildiz. Les Gunners sont à la recherche d'un ailier gauche, après avoir dépensé 40 millions d'euros l'été dernier pour s'attacher les services de Christos Tzolis en provenance du Club Bruges.

    Quant au Bayern Munich, il suit Yildiz depuis son départ du club bavarois, même si c'est de loin.

    Le club bavarois dispose de Luis Diaz à ce poste, mais Yildiz pourrait aisément évoluer au sein d'un trio offensif composé de Sébari, Olise, Musiala et Karl, bien que cette option paraisse plus complexe.

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  • « Comme Haaland »

    Le journal italien a écrit : « Le Real Madrid pourrait revenir sur le dossier Yildiz en juin prochain. Le joueur turc, aux côtés de Haaland, fait partie des noms majeurs du prochain plan des Galactiques, et comme cela s'est produit avec Diomande lorsque le Real a offert 140 millions d'euros à Leipzig, l'argent n'est pas un problème. »

    Il poursuit : « À ce poste, il n'y a que Vinicius, et mettre les deux en concurrence n'est pas un mauvais choix, compte tenu de la densité des matches au cours de l'année qui verra l'Euro et la Copa America. »

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  • Alerte à la Juventus : le spectre de l'élimination de la Ligue des champions

    Elle a affirmé que la stratégie de la Juventus avait changé, comme en témoigne la prolongation du contrat de Yildiz (7 millions d'euros par an pour quatre ans et demi, assortis de 6 millions à la signature), devenu un modèle pour quiconque souhaite porter le maillot blanc et noir.

    Elle a poursuivi : « L'ère des contrats fous est révolue, et la Juventus a imposé un nouveau plafond salarial, avec une philosophie qui s'appuie sur lui (Yildiz) comme visage principal du projet. C'est pourquoi il a été annoncé l'été dernier qu'il n'était pas à vendre, tandis qu'Exor (la société de la famille Agnelli qui détient le contrôle du club) annonçait une augmentation de capital de 250 millions d'euros. »

    Elle a précisé : « Et si l'équipe échoue de nouveau à atteindre l'objectif de la quatrième place, Kerim Alajbegović pourrait jouer un rôle central : le Bosnien pour lequel la Juventus a déboursé 30 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, et qui a été recruté l'été dernier comme une affaire gagnante. »

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  • Une doublure prometteuse : la blessure de Yildiz change la donne

    Alajbegović évolue au même poste que Yildiz, absent pour cause de blessure jusqu'en décembre, une période qui permettra de mesurer l'impact de son absence sur l'équipe.

    Avec cette doublure au sein de l'effectif, un transfert de Yildiz durant l'été 2027 pourrait devenir une option réaliste. Le Real Madrid serait alors en mesure d'entamer des négociations, à partir de 100 millions d'euros.

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