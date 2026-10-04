La Juventus pourrait perdre sa star turque Kenan Yildiz si elle échoue à se qualifier pour la Ligue des champions, compte tenu du vif intérêt des grands clubs du Vieux Continent.

Selon le journal Corriere dello Sport, le Real Madrid est revenu à la charge pour Yildiz avec une forte pression, tandis qu'Arsenal et le Bayern Munich guettent également l'occasion de s'attacher les services du joueur.

La Juventus évalue Kenan Yildiz à environ 100 millions d'euros, voire davantage, et ce depuis près d'un an. Lors du mercato hivernal 2025, alors que Xabi Alonso était l'entraîneur du Real Madrid, le club madrilène avait demandé des informations sur Yildiz et s'était montré disposé à le recruter.

Le joueur turc était la cible prioritaire de l'entraîneur espagnol, surtout après les problèmes grandissants dans le vestiaire, au premier rang desquels les tensions avec Vinicius Junior, perçu comme un obstacle.

Le dossier du Brésilien est resté ouvert et incertain jusqu'au début du mois d'août dernier, lorsqu'un accord a été trouvé au terme d'une longue réunion pour prolonger son contrat.

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