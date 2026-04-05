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Au bord du précipice… Un rapport médical suscite l'inquiétude concernant l'ancienne star du Real

J. Rodriguez
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Son état a été qualifié de « grave »

Le nom de James Rodríguez revient sur le devant de la scène, mais cette fois-ci loin des buts et des prouesses techniques, après que son club a communiqué de nouvelles informations depuis les États-Unis, qui, entre les lignes, apportent des assurances prudentes, sans pour autant masquer l'ampleur de l'inquiétude qui a régné ces dernières heures.

Le club américain du Minnesota United a publié une mise à jour concernant l'état de santé de James après son transfert à l'hôpital pendant la dernière trêve internationale. Le joueur colombien était rentré aux États-Unis après avoir joué avec sa sélection nationale, avant de présenter des symptômes que la Fédération colombienne a qualifiés de « déshydratation sévère », une situation qui a nécessité son transfert à l'hôpital et un suivi médical.

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  • Une amélioration progressive… mais !

    Dans le communiqué médical, il a été clairement précisé que l'état de santé de l'ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich n'était lié à aucune blessure musculaire ni à aucune activité footballistique, ce qui a apaisé les craintes de son équipe concernant une blessure de longue durée ou une rechute physique.

    Les rapports médicaux indiquent que l'état de James s'améliore progressivement, avec une « évolution positive et stable », après avoir été placé sous surveillance et suivi un traitement ces derniers jours.

    Malgré cela, Rodríguez a manqué le dernier match de son équipe contre le Los Angeles Galaxy en MLS, son absence ayant été enregistrée sous la rubrique « maladie ».

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  • Consultation du dossier médical… au bord du précipice

    Selon des informations locales, le club du Minnesota aurait demandé à consulter le dossier médical du joueur, son état ayant été qualifié de « grave », ce qui témoigne de l'inquiétude qui règne au sein du club, malgré les signes encourageants concernant son rétablissement.

    James a également été autorisé à quitter l'hôpital après que son état se soit stabilisé, sans que de détails supplémentaires ne soient divulgués pour l'instant.

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