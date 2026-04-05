Au bord du précipice… Un rapport médical suscite l'inquiétude concernant l'ancienne star du Real

Le nom de James Rodríguez revient sur le devant de la scène, mais cette fois-ci loin des buts et des prouesses techniques, après que son club a communiqué de nouvelles informations depuis les États-Unis, qui, entre les lignes, apportent des assurances prudentes, sans pour autant masquer l'ampleur de l'inquiétude qui a régné ces dernières heures.

Le club américain du Minnesota United a publié une mise à jour concernant l'état de santé de James après son transfert à l'hôpital pendant la dernière trêve internationale. Le joueur colombien était rentré aux États-Unis après avoir joué avec sa sélection nationale, avant de présenter des symptômes que la Fédération colombienne a qualifiés de « déshydratation sévère », une situation qui a nécessité son transfert à l'hôpital et un suivi médical.

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