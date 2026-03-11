Goal.com
Antonin Kinsky, Loris Karius et les pires performances de gardiens de but de l'histoire de la Ligue des champions

Le nom d'Antonin Kinsky restera à jamais gravé dans l'histoire de Tottenham et de la Ligue des champions. Le gardien des Spurs a été titularisé mardi lors du match aller des huitièmes de finale contre l'Atlético Madrid, mais il n'a tenu que 17 minutes après avoir concédé deux buts à l'équipe de Diego Simeone, dans ce qui restera comme l'une des pires performances d'un gardien de but dans l'histoire de la plus prestigieuse compétition européenne.

On continuera à se demander si Igor Tudor aurait dû confier une mission aussi importante à ce joueur de 22 ans et s'il a pris la bonne décision en le remplaçant à ce moment-là. Il convient également de souligner que si les erreurs de Kinsky ont sans aucun doute coûté cher, il n'était pas le seul joueur de Tottenham à avoir perdu pied ce soir-là, les Spurs s'inclinant 5-2, ce qui ne fait qu'assombrir davantage l'ambiance autour du club menacé de relégation.

De plus, même si la performance de Kinsky a été vraiment catastrophique, il n'est pas le premier gardien à avoir été mis en difficulté sur la plus grande scène, de nombreux autres noms connus ayant connu des nuits cauchemardesques en Ligue des champions au fil des ans...

  • Real Madrid v Paris Saint-Germain: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Gigi Donnarumma (Real Madrid contre PSG, 2022)

    Si l'histoire de la Ligue des champions a sans doute connu des performances globales pires de la part de gardiens de but, il n'y a peut-être pas eu une seule erreur qui ait autant changé le cours d'un match, voire de tout le tournoi, que celle de Gigi Donnarumma contre le Real Madrid en huitièmes de finale de l'édition 2021-22.

    Après avoir remporté le match aller 1-0 à domicile, le but de Kylian Mbappé au Bernabeu avait placé le Paris Saint-Germain en position idéale pour éliminer les Merengues et maintenir les espoirs du club français de remporter sa première Coupe d'Europe. Cependant, à 30 minutes de la fin du match, la situation s'est complètement renversée.

    Peu connu pour ses talents balle au pied, Donnarumma a trop tardé à se débarrasser du ballon près de sa ligne de but, au point de se faire tacler par Karim Benzema. Le ballon a rebondi vers Vinicius Jr, qui l'a renvoyé à Benzema pour marquer le premier but de ce qui allait devenir un triplé décisif. Mbappé, Lionel Messi et Neymar ont dû se contenter de lécher leurs blessures tandis que Madrid se lançait dans une épopée qui allait le mener au trophée, emmené par Benzema, futur vainqueur du Ballon d'Or. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans l'indécision de Donnarumma dans sa propre surface de réparation.

  • Manchester City v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Joe Hart (Manchester City contre Bayern Munich, 2013)

    Joe Hart a été écarté de manière mémorable par Pep Guardiola dès son arrivée à Manchester City en 2016, et les performances du gardien de but contre le Bayern Munich du Catalan trois ans plus tôt ont peut-être joué un rôle dans cette décision.

    City n'était pas encore la puissance européenne qu'il est devenu depuis lorsqu'il a accueilli le Bayern à l'Etihad Stadium lors de la phase de groupes, mais il aurait tout de même pu espérer faire mordre la poussière au géant allemand sur son propre terrain. Cependant, deux erreurs de Hart ont contribué à la défaite 3-1 de l'équipe de Manuel Pellegrini.

    Hart a été battu à deux reprises à son premier poteau, d'abord par un tir lointain de Franck Ribéry qu'il a touché mais n'a pas pu arrêter, puis par Arjen Robben en début de seconde période, alors que le Bayern menaçait de faire un carnage. À la fin du match, des acclamations ironiques ont pu être entendues parmi les supporters de City lorsque Hart a réussi à arrêter un tir qui lui était destiné, tant sa performance avait été médiocre.

  • FC Porto v Arsenal - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Lukasz Fabianski (Porto contre Arsenal, 2010)

    Avant de devenir un gardien fiable pour West Ham, Lukasz Fabianski était un jeune gardien prometteur qui passait la plupart de son temps sur le banc d'Arsenal. Cependant, après la blessure du gardien titulaire Manuel Almunia, Fabianski a été appelé à remplacer ce dernier lors du match aller des huitièmes de finale contre Porto en 2010, avec des conséquences désastreuses.

    Fabianski semblait nerveux avant même de perdre ses repères à la 11e minute et de repousser inexplicablement le centre de Silvestre Varela dans ses propres filets. Arsenal a réussi à égaliser peu après grâce à Sol Campbell, mais Fabianski a de nouveau commis une erreur coûteuse en début de seconde période en récupérant une passe en retrait de Campbell, concédant ainsi un coup franc indirect.

    Visiblement secoué, le gardien a ensuite été pris au dépourvu alors qu'il tentait d'organiser sa défense lorsque Porto a rapidement tiré le coup franc, ce qui a permis à Radamel Falcao de marquer dans un but vide et d'assurer la victoire 2-1 de l'équipe portugaise.

  • FC Bayern München v Manchester United: Group A - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Andre Onana (Bayern Munich contre Man Utd, 2023)

    Manchester United a pris la décision courageuse de se séparer de son gardien numéro 1 de longue date, David de Gea, au cours de l'été 2023, le remplaçant par Andre Onana, arrivé de l'Inter pour 43,8 millions de livres sterling après avoir joué sous les ordres d'Erik ten Hag à l'Ajax. Cependant, le sort était déjà scellé pour le Camerounais à Old Trafford lors du premier match de Ligue des champions des Red Devils de la nouvelle saison.

    Déjà confronté à une tâche difficile en débutant sa campagne européenne sur le terrain du Bayern Munich, United a pris du retard lorsque Onana a laissé le faible tir de Leroy Sane se faufiler sous son corps pour ouvrir le score dans ce qui s'est transformé en une victoire 4-3 pour les géants de la Bundesliga.

    « L'équipe a perdu à cause de cette erreur », a admis Onana à TNT Sports après le match. « Je dois apprendre, être fort et aller de l'avant, même si ce n'est pas une situation facile... La façon dont j'ai joué aujourd'hui était l'une de mes pires performances. »

    Malheureusement pour Onana, ce n'était probablement même pas son pire match de la phase de groupes...

  • Andre Onana Manchester United 2023-24Getty Images

    André Onana (Galatasaray contre Manchester United, 2023)

    Onana a enchaîné sa bourde contre le Bayern avec une autre erreur contre Galatasaray lors de la deuxième journée, sa mauvaise passe depuis l'arrière ayant conduit à l'expulsion de Casemiro lors de la défaite 3-2 à Old Trafford. Il s'est toutefois repris quelques semaines plus tard enarrêtant un penalty à la dernière minute contre Copenhague, permettant ainsi à son équipe de s'imposer 1-0. Mais la défaite suivante de Manchester United au Danemark a laissé ses espoirs de qualification en suspens avant son déplacement à Istanbul fin novembre.

    Malgré cette pression, l'équipe de Ten Hag a rapidement pris l'avantage 2-0 contre Galatasaray, mais Onana a complètement raté son placement, offrant un but à Hakim Ziyech sur un coup franc. Scott McTominay a rapidement porté le score à 3-1, mais le cauchemar d'Onana n'était pas terminé, puisqu'il a inexplicablement échoué à repousser un autre coup franc faible de Ziyech, laissant le tir à ras de terre du Marocain finir dans ses filets malgré son manque de puissance.

    Galatasaray a finalement obtenu le match nul 3-3 grâce aux erreurs d'Onana, et United a été éliminé deux semaines plus tard après avoir échoué à battre le Bayern lors de la sixième journée.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    Loris Karius (Liverpool contre Real Madrid, 2018)

    Kinsky l'a peut-être talonné de près, mais la performance de Loris Karius lors de la finale de la Ligue des champions 2018 reste la référence en matière de défaillance des gardiens de but sur la plus grande scène européenne. On a appris par la suite que l'Allemand avait subi une commotion cérébrale après un choc avec le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, au début de la seconde mi-temps, ce qui explique en partie sa piètre performance à Kiev, même si les supporters de Liverpool ne lui pardonneront pas si facilement.

    Le cauchemar de Karius a commencé six minutes après le début de la seconde mi-temps, lorsqu'il a bizarrement lancé le ballon dans le dos de Karim Benzema qui reculait, et s'est retrouvé impuissant à le regarder flotter devant lui et rouler dans les filets. Puis, après avoir été incapable d'arrêter le remarquable coup de pied retourné de Gareth Bale après que Sadio Mané ait brièvement égalisé, Karius a ensuite raté un tir optimiste de Bale à 30 mètres, qui a porté le score à 3-1 et scellé la victoire des Merengues.

    Le gardien des Reds était en larmes à la fin du match, et il ne jouerait plus jamais pour Liverpool.

