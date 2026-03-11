Antonin Kinsky, Loris Karius et les pires performances de gardiens de but de l'histoire de la Ligue des champions

Si l'histoire de la Ligue des champions a sans doute connu des performances globales pires de la part de gardiens de but, il n'y a peut-être pas eu une seule erreur qui ait autant changé le cours d'un match, voire de tout le tournoi, que celle de Gigi Donnarumma contre le Real Madrid en huitièmes de finale de l'édition 2021-22.

Après avoir remporté le match aller 1-0 à domicile, le but de Kylian Mbappé au Bernabeu avait placé le Paris Saint-Germain en position idéale pour éliminer les Merengues et maintenir les espoirs du club français de remporter sa première Coupe d'Europe. Cependant, à 30 minutes de la fin du match, la situation s'est complètement renversée.

Peu connu pour ses talents balle au pied, Donnarumma a trop tardé à se débarrasser du ballon près de sa ligne de but, au point de se faire tacler par Karim Benzema. Le ballon a rebondi vers Vinicius Jr, qui l'a renvoyé à Benzema pour marquer le premier but de ce qui allait devenir un triplé décisif. Mbappé, Lionel Messi et Neymar ont dû se contenter de lécher leurs blessures tandis que Madrid se lançait dans une épopée qui allait le mener au trophée, emmené par Benzema, futur vainqueur du Ballon d'Or. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans l'indécision de Donnarumma dans sa propre surface de réparation.