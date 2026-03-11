Antonin Kinsky, Loris Karius et les pires performances de gardiens de but de l'histoire de la Ligue des champions

On continuera à se demander si Igor Tudor aurait dû confier une mission aussi importante à ce joueur de 22 ans et s'il a pris la bonne décision en le remplaçant à ce moment-là. Il convient également de souligner que si les erreurs de Kinsky ont sans aucun doute coûté cher, il n'était pas le seul joueur de Tottenham à avoir perdu pied ce soir-là, les Spurs s'inclinant 5-2, ce qui ne fait qu'assombrir davantage l'ambiance autour du club menacé de relégation.
De plus, même si la performance de Kinsky a été vraiment catastrophique, il n'est pas le premier gardien à avoir été mis en difficulté sur la plus grande scène, de nombreux autres noms connus ayant connu des nuits cauchemardesques en Ligue des champions au fil des ans...