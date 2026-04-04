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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Analyse : en infériorité numérique, l'Atlético Madrid est à la merci de la puissance offensive du FC Barcelone

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H. Flick
D. Simeone
L. Yamal
R. Lewandowski
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Les visiteurs ont su profiter d'une erreur de Gonzalez

Barcelone a atteint son objectif lors de son déplacement difficile au stade de l'Atlético de Madrid (Metropolitano), ce samedi, dans le cadre de la 30e journée de la Liga, en remportant une victoire difficile (2-1) qui lui permet de consolider sa place de leader au classement.

Le Barça n'a pas brillé en première mi-temps, sa défense semblant fragile face aux montées rapides de l'attaque de l'Atlético, notamment celles d'Antoine Griezmann et de Giuliano Simeone, qui a réussi à ouvrir le score à la 39e minute, avant que Marcus Rashford n'égalise pour les Blaugrana à la 42e minute.

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  • Nico Gonzalez Atletico Madrid BarcellonaGetty Images

    Le tournant du match

    Mais le tournant décisif du match a été l'expulsion de Nico González, l'arrière gauche de l'Atlético, avant la fin de la première mi-temps, suite à son tacle sur Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, alors que celui-ci filait vers le but des locaux.

    L'expulsion de Gonzalez a permis à l'équipe catalane de prendre le contrôle total de la seconde mi-temps et de lancer des attaques successives contre les Rojiblancos, qui ont finalement abouti à un but décisif de la star polonaise, Robert Lewandowski, qui a repris un ballon repoussé par le gardien Juan Musso, suite à un tir de l'arrière gauche des Blaugrana, João Cancelo.

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    Domination catalane

    Dans l'ensemble, sous la houlette de Hansi Flick, Barcelone a mis en place une stratégie de pressing haut et organisé, ce qui lui a permis de dominer clairement le jeu, avec un taux de possession de 67 % contre 33 % pour l'Atlético de Madrid.

    Cette domination s'est traduite par une grande efficacité offensive avec 22 tirs, dont 8 cadrés, tandis que les locaux se sont contentés de 6 tirs (dont seulement 2 entre les poteaux).

    L'Atlético, emmené par Diego Simeone, s'est quant à lui appuyé sur un bloc défensif très compact, misant sur des transitions rapides, notamment compte tenu de son infériorité numérique.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Effet de répulsion

    Bien que l'attaque de Barcelone ait souffert de l'absence de Rafeina, blessé, Flick a procédé à des ajustements judicieux, en s'appuyant tour à tour sur Dani Olmo et Fermin Lopez en tant que faux numéro 9. Le rôle de Marcus Rashford a également été déterminant pour exploiter les espaces derrière la défense des Rojiblancos.

    Les données sur les buts attendus montrent une supériorité écrasante de Barcelone, avec une valeur statistique de 2,23 contre 0,92 pour l'Atlético de Madrid.

    Bien que les locaux aient réussi, en première mi-temps, à se montrer dangereux grâce à des ballons en profondeur, ils n’y sont pas parvenus en seconde période, où leur infériorité numérique est apparue clairement, pour finalement succomber face à la vague de possession et d’attaques catalanes.

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