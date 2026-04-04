Analyse : en infériorité numérique, l'Atlético Madrid est à la merci de la puissance offensive du FC Barcelone

Barcelone a atteint son objectif lors de son déplacement difficile au stade de l'Atlético de Madrid (Metropolitano), ce samedi, dans le cadre de la 30e journée de la Liga, en remportant une victoire difficile (2-1) qui lui permet de consolider sa place de leader au classement.

Le Barça n'a pas brillé en première mi-temps, sa défense semblant fragile face aux montées rapides de l'attaque de l'Atlético, notamment celles d'Antoine Griezmann et de Giuliano Simeone, qui a réussi à ouvrir le score à la 39e minute, avant que Marcus Rashford n'égalise pour les Blaugrana à la 42e minute.

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