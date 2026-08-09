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AA Recap August 9GOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Américains à l’étranger : le milieu de terrain de l’USMNT Sebastian Berhalter impressionne avec une passe décisive pour ses débuts à Middlesbrough, alors que Ricardo Pepi et le PSV sont en difficulté

Analysis
États-Unis
FEATURES
Middlesbrough
Championship
PSV
Eredivisie
S. Berhalter
M. Arfsten
R. Pepi

GOAL passe en revue les principaux enseignements concernant les Américains évoluant en Europe, dont des débuts remarqués.

Alors que la plupart des plus grandes stars du football américain attendent encore le début de leur saison, plusieurs vétérans de la Coupe du monde étaient en action ce week-end. Le fait marquant du week-end a été des débuts sensationnels, de quoi donner un peu d'élan à la nouvelle équipe préférée des États-Unis à l'approche du début de sa saison.

Les nouvelles recrues Sebastian Berhalter et Max Arfsten ont immédiatement laissé leur empreinte à Middlesbrough, le premier offrant la passe décisive sur le but crucial lors du premier match du duo avec le club. Résultat, Boro lance sa campagne par une victoire en Coupe de la Ligue anglaise, Berhalter et Arfsten donnant le ton avec une première impression parfaite dans leur nouvelle maison.

Tout n'a toutefois pas été parfait. Ricardo Pepi et Diego Kochen ont tous deux vécu des journées difficiles dans leurs championnats respectifs, eux aussi désormais lancés. Si le second peut s'attendre à une période d'adaptation, le début compliqué du club du premier suscite déjà des inquiétudes à peine quelques jours après le début de la saison.

GOAL revient sur les principaux enseignements des prestations des Américains à l'étranger ce week-end.

  • Middlesbrough v Wrexham - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Premiers pas à Boro

    Un tweet d’un supporter de Middlesbrough est devenu semi-viral ce week-end. Dans ce message, le fan a qualifié Berhalter de « put*** de moutarde ». Un message de suivi a précisé que « moutarde » était positif, ce qui se comprend au vu de la première impression laissée par Berhalter.

    Cette première impression a été marquée par la passe décisive de Berhalter, qui a offert à Boro une victoire 1-0 contre le Wrexham de Ryan Reynolds et Rob McElhenney en Carabao Cup. Cette passe décisive a beaucoup profité de la finition de Will Lankshear, mais ce n’était pas la seule contribution de Berhalter. Il a créé plus d’occasions, quatre, que n’importe quel autre joueur sur le terrain. Il a réussi deux tacles, deux interceptions et 11 passes vers le dernier tiers. Il a aussi multiplié les centres et, même s’ils n’ont pas toujours trouvé preneur, Berhalter a montré sa capacité à frapper le ballon et à créer du danger, ce qui explique pourquoi Boro l’a recruté.

    Le club a également recruté Arfsten, qui a fait ses débuts. Titulaire au poste d’arrière gauche, l’ancienne star de Columbus Crew a joué 67 minutes et a été contraint de beaucoup défendre de son côté du terrain. Ce n’était pas parfait, mais c’était assez solide, Wrexham ne parvenant jamais à faire la différence.

    Avec le retour attendu prochainement d’Aidan Morris, il est possible que les trois Américains soient des éléments clés de Boro cette saison et, si Berhalter en particulier maintient ce niveau, le club aura de bonnes raisons d’être confiant pour sa campagne de Championship.

    • Publicité
  • imago-sport-1080475549.jpgGonzales Photo

    Journée difficile pour Kochen et Lyngby

    Kochen a disputé ce week-end son troisième match consécutif comme titulaire. Mais ce fut encore une rencontre difficile pour le gardien de 20 ans.

    Cet été, Kochen a été prêté à Lyngby, un club qui lui offrirait un temps de jeu que Barcelone ne pouvait jamais lui donner. Après trois matches, cependant, Lyngby n’a toujours pas gagné. Le dernier en date s’est soldé par une défaite 2-0 contre Randers, un match qui a prolongé la série malheureuse de Lyngby, qui a encaissé plusieurs buts à chaque rencontre depuis le début de la saison.

    Les résultats ne sont, en réalité, pas une surprise. Lyngby dispute sa première saison dans l’élite danoise, ce qui signifie qu’il y aura forcément une période d’adaptation. On peut en dire autant du gardien qui, à seulement 20 ans, a encore beaucoup à apprendre. L’espoir est que cette progression se fasse tout au long de la saison, et cela vaut autant pour le joueur que pour le club après un début de campagne difficile.


  • imago-sport-1080802640.jpgANP

    Des raisons de s’inquiéter pour Pepi et le PSV ?

    Pepi s'est montré dangereux lors du match d'ouverture de PSV en Eredivisie. Il a eu plus de ballons touchés dans la surface que n'importe quel autre joueur sur le terrain. Il a aussi tenté le plus de tirs. Il n'y a toutefois pas eu de but au bout, ce qui explique en partie pourquoi le PSV a concédé un nul décevant.

    Après avoir pris l'avantage 2-1 à la 74e minute, le PSV a laissé filer le match en fin de rencontre, en concédant l'égalisation à la 92e minute lors du nul 2-2 de samedi face à Fortuna Sittard. Résultat, le PSV a perdu des points pour entamer la défense de son titre en Eredivisie, avec au départ une prestation assez peu inspirée.

    Ce fut particulièrement frustrant pour Pepi. D'une certaine manière, il a été bien contenu, limité à seulement 17 ballons touchés. Près de la moitié de ces touches ont toutefois eu lieu dans la surface, Pepi rôdant et attendant son grand moment. Il n'est pas venu. Sur ses quatre tirs, un seul a obligé le gardien à intervenir.

    Les choses iront mieux pour Pepi et le PSV, qui étaient privés de l'autre Américain de l'équipe, Sergino Dest, en raison d'une suspension héritée de la saison dernière. Cependant, après la défaite 4-0 en Supercoupe contre l'AZ Alkmaar, il y a des inquiétudes à Eindhoven, et elles persisteront tant que le PSV ne ressemblera pas un peu plus à l'équipe que nous avons vue la saison dernière.

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  • Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La défense américaine mène le Celtic à une large victoire

    Le Celtic a lancé sa saison lundi avec une victoire 1-0 contre Dundee, inhabituellement discrète. Mais les champions d’Écosse ont retrouvé leur meilleur niveau ce week-end, avec un succès à sens unique lors de leur deuxième match.

    Samedi, le Celtic a écrasé Kilmarnock 5-1 pour porter son total à six points sur six en ce début de saison. Du point de vue américain, le vétéran de la Coupe du monde Auston Trusty était titulaire et a disputé l’intégralité des 90 minutes. Plus notable encore, Cameron Carter-Vickers a débuté à ses côtés et a lui aussi joué 90 minutes, pour la deuxième fois en moins d’une semaine après avoir manqué presque toute la saison dernière en raison d’une blessure. Cette blessure a empêché le défenseur de 28 ans de prétendre à une place pour la Coupe du monde, mais, quelques jours seulement après le début de la nouvelle saison, Carter-Vickers semble avoir retrouvé sa pleine forme.

    C’est une bonne nouvelle pour le Celtic, qui semble parti pour beaucoup s’appuyer sur sa charnière défensive américaine cette saison.