Alors que la plupart des plus grandes stars du football américain attendent encore le début de leur saison, plusieurs vétérans de la Coupe du monde étaient en action ce week-end. Le fait marquant du week-end a été des débuts sensationnels, de quoi donner un peu d'élan à la nouvelle équipe préférée des États-Unis à l'approche du début de sa saison.

Les nouvelles recrues Sebastian Berhalter et Max Arfsten ont immédiatement laissé leur empreinte à Middlesbrough, le premier offrant la passe décisive sur le but crucial lors du premier match du duo avec le club. Résultat, Boro lance sa campagne par une victoire en Coupe de la Ligue anglaise, Berhalter et Arfsten donnant le ton avec une première impression parfaite dans leur nouvelle maison.

Tout n'a toutefois pas été parfait. Ricardo Pepi et Diego Kochen ont tous deux vécu des journées difficiles dans leurs championnats respectifs, eux aussi désormais lancés. Si le second peut s'attendre à une période d'adaptation, le début compliqué du club du premier suscite déjà des inquiétudes à peine quelques jours après le début de la saison.

GOAL revient sur les principaux enseignements des prestations des Américains à l'étranger ce week-end.