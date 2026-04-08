Álvaro Arbeloa fait une déclaration ferme après la défaite du Real Madrid en Ligue des champions

S'adressant à la presse après le match, Arbeloa a insisté sur le fait que tout n'était pas perdu. « Nous sommes toujours bien en lice, puisque nous n'avons qu'un but de retard. »

« Nous sommes capables de gagner sur n'importe quel terrain ; nous l'avons prouvé », a poursuivi Arbeloa, qui a une nouvelle fois souligné l'importance de ce but égalisateur. « Un déficit de 0-2 est très difficile à combler. »