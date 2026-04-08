Álvaro Arbeloa souligne que le Real Madrid est toujours en lice pour une place en demi-finale de la Ligue des champions. Mardi, le club espagnol s'est incliné 2-1 à domicile face au Bayern de Munich lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.
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Álvaro Arbeloa fait une déclaration ferme après la défaite du Real Madrid en Ligue des champions
Le Bayern a su tirer parti des erreurs défensives du Real Madrid et a pris l'avantage 2-0 peu après la mi-temps grâce à des buts de Luis Díaz et Harry Kane. Mais le Real Madrid a réagi : Kylian Mbappé a réduit l'écart à la 74e minute.
S'adressant à la presse après le match, Arbeloa a insisté sur le fait que tout n'était pas perdu. « Nous sommes toujours bien en lice, puisque nous n'avons qu'un but de retard. »
« Nous sommes capables de gagner sur n'importe quel terrain ; nous l'avons prouvé », a poursuivi Arbeloa, qui a une nouvelle fois souligné l'importance de ce but égalisateur. « Un déficit de 0-2 est très difficile à combler. »
L'entraîneur par intérim estime que le « Rekordmeister » n'a pas dominé sur le plan du jeu, ce qui lui redonne confiance. « Le Bayern a marqué à deux reprises suite à des pertes de balle de notre part, et non à la suite d'attaques organisées. Nous nous rendons à Munich avec la conviction que nous allons remporter ce match. »
« Nous ne devons pas nous laisser envahir par le pessimisme. Un retard d’un but nous maintient dans la course, nous devons donc garder la tête froide. Il y a encore beaucoup d’espoir. »
Le Real Madrid accueille Gérone en Liga vendredi soir, avant de se rendre en Allemagne pour le match retour décisif. Le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions occupe actuellement la deuxième place du championnat espagnol, à sept points de son rival, le FC Barcelone (76).