Selon Sky, le club Jaune et Noir s’intéresserait de près à Anis Hadj Moussa, milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam, auteur d’une saison dernière convaincante sous les couleurs du grand club néerlandais.
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21 participations à des buts en 40 matchs ! Le BVB aurait déjà identifié une solution prometteuse pour pallier le départ de Karim Adeyemi
Moussa, qui a contribué à 21 buts en 40 matchs officiels, aurait déjà été proposé à plusieurs reprises au BVB par des agents. Le joueur de 24 ans est toutefois sous contrat avec le Feyenoord jusqu’en 2030 et ne devrait donc pas être bon marché. Sa participation à la Coupe du monde avec l’équipe nationale algérienne pourrait encore faire grimper sa valeur marchande.
Selon l’article, le Borussia n’aurait encore entrepris aucune démarche concrète pour le recruter, une prudence probablement liée à l’incertitude entourant l’avenir d’Adeyemi. Une prolongation de contrat imminente, un temps considérée comme probable, semble désormais s’éloigner.
- AFP
BVB : Guirassy est actuellement la priorité, mais qu’en est-il d’Asslani ?
Selon les dernières informations de Sky, l’attaquant entrera bientôt dans la dernière année de son contrat, ce qui multiplie les signes d’un départ imminent. Cet été, le BVB aura donc une dernière chance de percevoir une indemnité de transfert correcte pour Adeyemi.
Par ailleurs, la priorité serait donnée au recrutement d’un avant-centre. Si Serhou Guirassy (sous contrat jusqu’en 2028), qui chercherait à signer le dernier grand contrat de sa carrière, venait à partir, un remplaçant devrait être trouvé dans l’urgence. Fisnik Asllani, du TSG Hoffenheim, figurerait en tête de la short-list ; l’attaquant albanais se verrait bien rejoindre la Ruhr.
Pour convaincre Guirassy de rester, le BVB lui aurait même présenté ses projets de recrutement, avec l’intention de lui adjoindre un partenaire offensif de premier plan afin de l’intégrer davantage dans le jeu. Reste à savoir si l’arrivée de Moussa, élément encore peu connu, suffirait à garantir cet équilibre, d’autant que l’Algérien s’est surtout illustré comme avant-centre : 14 de ses 21 points ont été marqués par ses propres buts.
Anis Hadj Moussa : performances et statistiques avec le Feyenoord Rotterdam pour la saison 2025/2026
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