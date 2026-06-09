21 participations à des buts en 40 matchs ! Le BVB aurait déjà identifié une solution prometteuse pour pallier le départ de Karim Adeyemi

Selon les dernières informations de Sky, l’attaquant entrera bientôt dans la dernière année de son contrat, ce qui multiplie les signes d’un départ imminent. Cet été, le BVB aura donc une dernière chance de percevoir une indemnité de transfert correcte pour Adeyemi.

Par ailleurs, la priorité serait donnée au recrutement d’un avant-centre. Si Serhou Guirassy (sous contrat jusqu’en 2028), qui chercherait à signer le dernier grand contrat de sa carrière, venait à partir, un remplaçant devrait être trouvé dans l’urgence. Fisnik Asllani, du TSG Hoffenheim, figurerait en tête de la short-list ; l’attaquant albanais se verrait bien rejoindre la Ruhr.

Pour convaincre Guirassy de rester, le BVB lui aurait même présenté ses projets de recrutement, avec l’intention de lui adjoindre un partenaire offensif de premier plan afin de l’intégrer davantage dans le jeu. Reste à savoir si l’arrivée de Moussa, élément encore peu connu, suffirait à garantir cet équilibre, d’autant que l’Algérien s’est surtout illustré comme avant-centre : 14 de ses 21 points ont été marqués par ses propres buts.