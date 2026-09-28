Comment acheter des billets pour Pays-Bas-Grèce : prix de la Ligue des nations de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Les Pays-Bas visent une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA en mars prochain. Ils affrontent la Grèce à Amsterdam lors de leur avant-dernier match de Ligue A, le 13 novembre, et vous pourriez y assister en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Finalistes de la toute première édition de la Ligue des nations de l’UEFA en 2019, puis demi-finalistes en 2023, les Néerlandais, désormais dirigés par Xavi, auront à cœur de se mêler une nouvelle fois à la lutte pour le titre. La Grèce arrivera toutefois pleine de confiance après sa récente victoire 1-0 contre l’Allemagne à Augsbourg, et l’équipe à domicile ne peut donc pas se permettre de prendre son adversaire à la légère.

La dernière fois que les Pays-Bas ont joué à la Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo a arraché l’égalisation en fin de match contre l’Allemagne pour permettre aux deux équipes de se partager les points lors de leur entrée en lice en Ligue des nations de l’UEFA. Ce résultat a porté leur série d’invincibilité dans l’enceinte d’Amsterdam à huit matches.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Pays-Bas-Grèce en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA entre les Pays-Bas et la Grèce ?

Pays-Bas-Grèce aura lieu à la Johan Cruyff Arena (Amsterdam) le vendredi 13 octobre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Comment acheter des billets pour Pays-Bas-Grèce en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour Pays-Bas-Grèce en Ligue des nations de l’UEFA peuvent être achetés via la billetterie officielle de la KNVB, qui gère la distribution des matches à domicile de la sélection néerlandaise.

Les ventes officielles ouvrent généralement environ 4 à 6 semaines avant la date prévue du match. Les détenteurs de carte club et les membres officiels du fan club bénéficient toujours d’un accès prioritaire quelques jours avant l’ouverture de la vente au grand public.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Pays-Bas-Grèce en Ligue des nations de l’UEFA ?

Si les prix officiels précis des billets dépendent d’une tarification dynamique par catégories et des réductions accordées aux membres de la KNVB, les matches à domicile de l’équipe nationale à la Johan Cruyff ArenA sont répartis en zones de placement standards :

Tribunes derrière les buts (tribunes nord et sud) : généralement les catégories de places officielles les plus abordables (catégories 3/4). Les sections Oranje les plus ferventes se situent principalement dans la tribune sud (Zuid). ( Fourchette de prix : 35 € à 45 € )

Tribunes latérales (tribune principale et tribune est) : divisées entre l’anneau supérieur (catégorie 2) et l’anneau inférieur (catégorie 1). L’anneau inférieur sur les côtés offre les meilleures vues au plus près du terrain et affiche le prix standard le plus élevé au tarif facial. ( Fourchette de prix : 45 € à 80 € )

Section réservée aux supporters visiteurs : spécifiquement réservée aux supporters grecs, située dans les sections d’angle supérieures (généralement les sections 416/417).

Gardez un œil sur les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour plus d’informations, ainsi que sur les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Johan Cruyff Arena

La Johan Cruyff Arena est le joyau des infrastructures sportives néerlandaises. Située dans le quartier de Zuidoost à Amsterdam, elle est l’antre spectaculaire de l’Ajax Amsterdam et de l’équipe nationale des Pays-Bas, et peut accueillir 56 120 personnes, voire 71 000 pour des concerts.

Réputée dans le monde entier comme une pionnière du design moderne des stades, elle fait naturellement le lien entre les traditions historiques du football et l’innovation de pointe en matière d’enceintes sportives.

Le stade a officiellement ouvert en 1996 sous son nom d’origine, l’Amsterdam ArenA. Il a été construit pour remplacer l’emblématique mais vieillissant stade De Meer de l’Ajax, qui ne pouvait plus répondre à l’ampleur de la base de supporters du club. En 2018, le stade a officiellement été rebaptisé Johan Cruyff Arena. Un hommage éternel au légendaire numéro 14 de l’Ajax, qui a popularisé l’iconique philosophie du « football total » et est décédé en 2016.

Moments mémorables à la Johan Cruyff Arena

La royauté de la pop : Tina Turner a été la toute première star pop à s’y produire en 1996, suivie de près par Michael Jackson, qui a rempli cinq fois le stade lors de sa tournée HIStory World Tour en 1997.

Real Madrid vs Juventus (finale de la Ligue des champions 1998) : le stade a accueilli le plus grand match de clubs d’Europe. Un but solitaire de Predrag Mijatović a offert une victoire 1-0 au Real Madrid, mettant fin à 32 ans d’attente pour une Coupe d’Europe.

Chelsea vs Benfica (finale de l’UEFA Europa League 2013) : une finale palpitante au cours de laquelle Fernando Torres a marqué pour Chelsea, avant que Benfica n’égalise. À la 93e minute, Branislav Ivanović s’est élevé pour placer une tête décisive dans le temps additionnel et offrir à Chelsea le titre en Europa League.

Le toit pionnier de l’Europe : ce fut le premier stade en Europe à être doté d’un toit entièrement rétractable. À l’époque, construire une immense couverture coulissante au-dessus d’un stade d’élite était considéré comme un pari architectural majeur, devenu ensuite un standard mondial de l’industrie.

Match Pays-Bas-Grèce en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Pays-Bas-Grèce : forme récente

Classement FIFA : Pays-Bas (#9) vs Grèce (#46)

Les Pays-Bas ont lancé leur campagne de Ligue des nations de l’UEFA, ainsi que l’ère « Xavi », par un match nul à domicile contre l’Allemagne, avant de s’imposer 2-1 contre la Serbie à Belgrade. Malgré une phase de groupes sans défaite lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 cet été, avec un nul contre le Japon puis des victoires contre la Suède et la Tunisie, ils ont été éliminés dès le premier tour de la phase à élimination directe, battus aux tirs au but par le Maroc.

La Grèce a démarré sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA sur les chapeaux de roue, avec d’impressionnantes victoires à l’extérieur contre la Serbie (2-1) et l’Allemagne (1-0). C’était la première fois qu’elle enchaînait des succès hors de ses bases depuis mars 2025 et la première fois qu’elle remportait un match, toutes compétitions confondues, depuis 10 mois, mettant fin à une série de cinq rencontres sans victoire.

Pays-Bas-Grèce : confrontations récentes

Les Pays-Bas dominent largement l’historique face à la Grèce, avec 9 victoires lors de leurs 11 précédentes confrontations, 24 buts marqués et seulement trois encaissés.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à octobre 2023, lors des qualifications pour l’Euro 2024 de l’UEFA. Les Pays-Bas s’étaient imposés 1-0 à Athènes au terme d’un scénario dramatique, grâce à un penalty transformé par Virgil van Dijk dans le temps additionnel.

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Grèce GRÈ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Pays-Bas PAB 2 1 1 0 3 2 +1 4 V N 3 Allemagne ALM 2 0 1 1 1 2 -1 1 D N 4 Serbie SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



