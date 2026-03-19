Serie A, referees: Colombo to referee Fiorentina v Inter, Forneau to referee Milan v Torino, full list of appointments

CAGLIARI - NAPLES Friday 20 March, 6.30 pm
MARIANI
BINDONI – TEGONI
4th official: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: SERRA
GENOA - UDINESE Friday 20/03 20:45
COLLU
PERETTI - BIFFI
4th official: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
PARMA - CREMONESE Saturday 21 March, 3.00 pm
FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
4th official: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI BELLO
MILAN - TORINO Saturday 21 March, 6.00 pm
FOURNEAU
ROSSI M. - MORO
4th official: DOVERI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS - SASSUOLO Saturday 21 March, 8.45 pm
MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
4th official: ALLEGRETTA
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
COMO - PISA 12:30
PAIRETTO
MASTRODONATO - FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MERAVIGLIA
4th official: DI BELLO
ATALANTA – H. VERONA 3.00 pm
AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
4th official: CREZZINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA - LAZIO 3.00 pm
FELICIANI
BERTI – LAUDATO
4th official: ZANOTTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
ROMA - LECCE 6.00 pm
SACCHI J.L.
BACCINI – ZINGARELLI
4th official: MASSIMI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA - INTER 8.45 pm
COLOMBO
BAHRI – DEI GIUDICI
4th official: TREMOLADA
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA