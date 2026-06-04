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1860 München Übersicht
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Deutschland 3 Liga
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|6
|SC Verl
|38
|18
|10
|10
|82
|48
|34
|64
|7
|Alemannia Aachen
|38
|19
|7
|12
|76
|57
|19
|64
|8
|1860 München
|38
|15
|11
|12
|54
|53
|1
|56
|9
|Wehen Wiesbaden
|38
|15
|8
|15
|54
|52
|2
|53
|10
|Waldhof Mannheim
|38
|15
|7
|16
|59
|72
|-13
|52