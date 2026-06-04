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1860 München

1860 München Übersicht

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Tabelle

Deutschland 3 Liga crestDeutschland 3 Liga

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
6SC Verl crestSC Verl3818101082483464
S
N
S
N
S
7Alemannia Aachen crestAlemannia Aachen381971276571964
S
S
U
S
S
81860 München crest1860 München381511125453156
N
N
U
S
U
9Wehen Wiesbaden crestWehen Wiesbaden38158155452253
S
N
N
U
U
10Waldhof Mannheim crestWaldhof Mannheim38157165972-1352
N
S
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