SC Verl empfängt TSV 1860 München in der 3. Liga – zwei Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, die mit unterschiedlicher Dynamik in diese Partie gehen.

SC Verl zeigte zuletzt Schwächen in der Konstanz. Nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen TSV Havelse folgte eine 0:1-Niederlage gegen RW Essen – ein Muster, das sich durch die jüngsten Wochen zieht.

1860 München trennte sich zuletzt 1:2 von Ingolstadt und blieb damit ohne Sieg in den vergangenen zwei Spielen. Davor hatte die Mannschaft mit einem 3:2-Erfolg gegen Ulm Kampfgeist bewiesen.

Beide Teams sind im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, doch ein Sieg würde jeweils neue Impulse setzen – besonders mit Blick auf die verbleibenden Saisonspiele.

Alle Infos zum Livestream, TV-Sender und zur Anstoßzeit gibt es hier im Überblick.

Das Spiel zwischen SC Verl und 1860 München beginnt am 16.05.2026, 13:30.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt SC Verl vs. 1860 München im TV und Live Stream?





Mögliche Provisionen: Wir erhalten eine Vergütung, wenn du dich über einen unserer Links anmeldest.

Die TV- und Livestream-Optionen für diese Partie sind nachfolgend aufgeführt. MagentaSport überträgt die Begegnung live – der Streamingdienst der Telekom hält die Übertragungsrechte für die gesamte 3. Liga bis einschließlich der Saison 2026/27 und zeigt jede Partie der Liga.

Wer sich auf Reisen befindet und auf den gewohnten Livestream zugreifen möchte, kann mithilfe eines VPN-Dienstes seinen Standort verschleiern und so auf das heimische Angebot zugreifen.

Anstoßzeit SC Verl gegen 1860 München

SC Verl vs. 1860 München: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

SC Verl kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holten die Ostwestfalen zwei Siege, eine Niederlage, einen weiteren Sieg und ein Unentschieden – zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage gegen RW Essen. Besonders auffällig war der 4:0-Kantersieg gegen TSV Havelse Anfang Mai. Insgesamt erzielte Verl in diesem Fünfer-Zeitraum neun Tore, kassierte aber auch vier – eine Tendenz zur Offensivstärke, verbunden mit defensiver Anfälligkeit.

1860 München weist aus den jüngsten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das bislang letzte Spiel, eine 1:2-Heimniederlage gegen Ingolstadt, war ein Rückschlag. Zuvor hatte das 3:2 gegen Ulm für positive Stimmung gesorgt. Die Löwen erzielten in diesem Zeitraum sieben Tore, ließen aber sieben Gegentreffer zu – ein ausgeglichenes, aber nicht stabiles Bild.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs fand im Dezember 2025 statt: 1860 München unterlag damals zuhause mit 0:2 gegen SC Verl. Schaut man auf die letzten fünf direkten Duelle in der 3. Liga, ergibt sich ein klares Bild zugunsten der Ostwestfalen – Verl gewann drei dieser Partien, während München nur einmal als Sieger vom Platz ging. Ein Treffen endete unentschieden. Verl hat in dieser Serie deutlich mehr Tore erzielt und tritt in Heimspielen gegen die Löwen besonders effektiv auf.





SC Verl vs. 1860 München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.