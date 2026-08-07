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Deutschland 3 Liga

Deutschland 3 Liga Übersicht

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Deutschland 3 Liga, Spielplan und Ergebnisse

Donnerstag, 6. August
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
0
1'
MagentaSport
Freitag, 7. August
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
MagentaSport
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
Meppen badge
Meppen
SVM
MagentaSport
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
MagentaSport
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
MagentaSport
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
MagentaSport
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Tabelle

Live
Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Fortuna Düsseldorf crestFortuna Düsseldorf
0 - 0
10100001
U
2Waldhof Mannheim crestWaldhof Mannheim
0 - 0
10100001
U
3Alemannia Aachen crestAlemannia Aachen00000000
4Fortuna Köln crestFortuna Köln00000000
5Hansa Rostock crestHansa Rostock00000000
Zuletzt aktualisiert vor 1 Minute
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