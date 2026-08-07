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Deutschland 3 Liga
Deutschland 3 Liga Übersicht
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- auf MagentaSportWaldhof MannheimFortuna DüsseldorfHier anschauen >
- auf MagentaSportIngolstadtWürzburger KickersHier anschauen >
- auf MagentaSportMSV DuisburgMeppenHier anschauen >
Deutschland 3 Liga, Spielplan und Ergebnisse
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Donnerstag, 6. August
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Fortuna Düsseldorf
0 - 0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Waldhof Mannheim
0 - 0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|Alemannia Aachen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fortuna Köln
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Hansa Rostock
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Zuletzt aktualisiert vor 1 Minute