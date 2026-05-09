3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. FC Ingolstadt im TV und Live Stream?

Der TSV 1860 München empfängt den FC Ingolstadt in der 3. Liga. Für die Münchner Löwen geht es darum, im gesicherten Mittelfeld der Tabelle zu bleiben und die Heimstärke im Grünwalder Stadion unter Beweis zu stellen.

Die Löwen präsentierten sich zuletzt unbeständig: ein Remis gegen Schweinfurt, ein Auswärtssieg in Ulm, aber auch ein deutliches 0:3 gegen Energie Cottbus. Die Konstanz fehlt, doch die Heimstärke könnte den Ausschlag geben.

Das direkte Duell hat in den vergangenen Jahren oft 1860 München begünstigt. Die Löwen gewannen drei der letzten fünf Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen 1860 München und Ingolstadt beginnt am 09.05.2026, 14:00.

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Das Spiel zwischen 1860 München und Ingolstadt wird live auf MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst der Telekom hält die Übertragungsrechte an der 3. Liga bis einschließlich der Saison 2026/27 und zeigt alle Partien in voller Länge. Alle TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit 1860 München gegen Ingolstadt

1860 München vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

1860 München kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Remis und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Der bislang letzte Auftritt endete mit einem 1:1 gegen FC Schweinfurt. Zuvor gelang ein 3:2-Erfolg gegen Ulm, während das Spiel gegen Saarbrücken torlos endete. Die Löwen erzielten in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum insgesamt sieben Tore und kassierten sechs.

Ingolstadt präsentiert sich in einer deutlich schlechteren Verfassung: vier Niederlagen und ein Sieg aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Spiel gegen Erzgebirge Aue ging mit 3:5 verloren. Der einzige Lichtblick war ein 3:0-Auswärtssieg bei Hoffenheim II. Insgesamt kassierte Ingolstadt in diesem Zeitraum zwölf Gegentore bei nur vier eigenen Treffern.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs fand am 13. Dezember 2025 in der 3. Liga statt: Ingolstadt verlor zu Hause mit 1:2 gegen 1860 München. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann 1860 München drei Partien, Ingolstadt siegte einmal, einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Die Löwen erzielten in diesen fünf Spielen insgesamt neun Tore und kassierten sechs.





1860 München vs. Ingolstadt: Die Tabellen

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