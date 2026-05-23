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1860 München vs. Würzburger Kickers heute live im Free TV und Live Stream sehen: ARD oder BR?

Bayern München - VfB Stuttgart
1860 Munich
Wuerzburger Kickers

Im großen Finale des Toto-Pokals treffen die Würzburger Kickers auf den TSV 1860 München. Wo Ihr das Spiel beim Finaltag der Amateure live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Im Finale des bayerischen Landespokals, dem Toto-Pokal, kommt es am heutigen Samstag (23. Mai) zum Duell zwischen den Würzburger Kickers und dem TSV 1860 München. Der Regionalligist aus Würzburg empfängt die drittklassigen Löwen um 16.30 Uhr in der Akon Arena. 

Zudem steht Würzburg in der Woche darauf im Relegationsspiel um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Aufstiegsrunde verschiebt sich wegen des Landespokals. Mehr Infos bekommt Ihr hier. 

SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Finale im TV und Livestream verfolgen könnt.

  • 1860 München vs. Würzburger Kickers heute live im Free TV und Live Stream sehen: ARD oder BR?

    Finaltag der Amateure: Würzburger Kickers gegen TSV 1860 München live im TV und Stream Die Partie zwischen den Würzburger Kickers und dem TSV 1860 München könnt Ihr sowohl im Free-TV als auch in einem kostenlosen Livestream verfolgen. Die ARD zeigt eine durchgängige Konferenz zu allen Partien des Finaltags der Amateure.
    Außerdem bietet sportschau.de einzelne Spiele in separaten Livestreams an. Hier geht es zum Stream des Toto-Pokal-Endspiels, das Daniel Gahn kommentiert.


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  • 1860 München vs. Würzburger Kickers heute live im Free TV und Live Stream sehen: ARD oder BR? Wichtigste Infos

    • Würzburger Kickers treffen im Toto-Pokal auf TSV 1860 München
    • Wettbewerb: Landespokal Bayern / Toto-Pokal
    • Spielrunde: Finale
    • Datum: 23. Mai 2026
    • Uhrzeit: 16.30 Uhr
    • Spielort: Akon Arena, Würzburg
    • TV: ARD (Konferenz)
    • Livestream: sportschau.de

  • 1860 München vs. Würzburger Kickers heute live im Free TV und Live Stream sehen: ARD oder BR? Alle Spiele im Überblick

    AnpfiffAnpfiff
    11.30 UhrSV Todesfelde gegen 1. FC Phönix Lübeck
    11.30 UhrSC Vorwärts-Wacker 04 vs. HEBC Hamburg
    11.30 UhrSV Hemelingen vs. Leher TS
    11.30 UhrEnergie Cottbus vs. VfB Krieschow
    11.30 UhrVSG Altglienicke vs. BFC Dynamo
    11.30 UhrCarl Zeiss Jena vs. ZFC Meuselwitz
    11.30 UhrVfR Mannsheim vs. SV Waldhof Mannheim
    13.30 UhrSV Pastow vs. Hansa Rostock
    13.30 UhrLüneburger SK Hansa vs. TuS Bersenbrück
    13.30 UhrGermania Halberstadt vs. Hallescher FC
    13.30 UhrTuS Koblenz vs. Eintracht Trier
    13.30 UhrBahlinger SC vs. FC 08 Villingen
    13.30 UhrTSV Schott Mainz vs. FK Primasens
    15.30 UhrFSV Zwickau vs. Erzgebirge Aue
    15.30 UhrFortuna Köln vs. FC Viktoria Köln
    15.30 UhrMSV Duisburg vs. SC St. Tönis
    15.30 UhrStuttgarter Kickers vs. SG Sonnenhof Großaspach
    16.30 UhrWürzburger Kickers vs. TSV 1860 München
    16.30 UhrSG Barockstadt Fulda Lehnerz – SV Wehen Wiesbaden
    16.30 Uhr1. FC Saarbrücken vs. FC 08 Homburg 
    16.30 UhrSC Verl vs. Sportfreunde Lotte
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