1860 München vs. Würzburger Kickers heute live im Free TV und Live Stream sehen: ARD oder BR?

Im Finale des bayerischen Landespokals, dem Toto-Pokal, kommt es am heutigen Samstag (23. Mai) zum Duell zwischen den Würzburger Kickers und dem TSV 1860 München. Der Regionalligist aus Würzburg empfängt die drittklassigen Löwen um 16.30 Uhr in der Akon Arena.

Zudem steht Würzburg in der Woche darauf im Relegationsspiel um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Aufstiegsrunde verschiebt sich wegen des Landespokals. Mehr Infos bekommt Ihr hier.

SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Finale im TV und Livestream verfolgen könnt.