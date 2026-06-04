Es droht der nächste Supe-GAU! Investor Hasan Ismaik will den TSV 1860 München im Insolvenz-Fall offenbar nicht retten

Gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärte der Jordanier: "Ich glaube, mittlerweile ist allen klar, dass es keine Lösung sein kann, Jahr für Jahr einfach nur neues Geld zur Verfügung zu stellen." Die Frage sei "heute nicht, ob eine Person einer anderen einen weiteren Kredit gewährt. Die eigentliche Frage ist, wie der Verein eine stabile Zukunft aufbauen will, die nicht jede Saison von Notfallfinanzierungen abhängig ist."

Nach dem Rückzug von Hauptsponsor 'die Bayerische', der von seinem Sonderkündigungsrecht bei einem Abstieg in die Regionalliga Gebrauch machte, fehlen den 60ern Medienberichten zufolge 2,7 Millionen Euro, um eine drohende Insolvenz abzuwenden - also exakt die Summe, die auch für die Drittliga-Lizenz benötigt wurde.

Am gestrigen Mittwoch hatte die Vereinsführung des TSV 1860 in einem Statement vor aufgebrachten Fans an der Geschäftsstelle im Münchner Stadtteil Giesing bestätigt, dass der Klub aufgrund fehlender finanzieller Mittel in die viertklassige Regionalliga zwangsabsteigen müsse.

"Wir haben die Lizenz nicht bekommen, das heißt wir werden nächstes Jahr Regionalliga spielen", sagte Vereinspräsident Gernot Mang und erklärte, dass der Klub bis zum Ablauf der Frist um 17 Uhr keinen Nachweis über die Deckung einer fehlenden Etat-Summe von 2,7 Millionen Euro erbringen konnte.