Im Falle einer Insolvenz der Münchner Löwen möchte Investor Hasan Ismaik offenbar nicht in die Bresche springen und für die fällige Summe aufkommen.
Es droht der nächste Supe-GAU! Investor Hasan Ismaik will den TSV 1860 München im Insolvenz-Fall offenbar nicht retten
Gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärte der Jordanier: "Ich glaube, mittlerweile ist allen klar, dass es keine Lösung sein kann, Jahr für Jahr einfach nur neues Geld zur Verfügung zu stellen." Die Frage sei "heute nicht, ob eine Person einer anderen einen weiteren Kredit gewährt. Die eigentliche Frage ist, wie der Verein eine stabile Zukunft aufbauen will, die nicht jede Saison von Notfallfinanzierungen abhängig ist."
Nach dem Rückzug von Hauptsponsor 'die Bayerische', der von seinem Sonderkündigungsrecht bei einem Abstieg in die Regionalliga Gebrauch machte, fehlen den 60ern Medienberichten zufolge 2,7 Millionen Euro, um eine drohende Insolvenz abzuwenden - also exakt die Summe, die auch für die Drittliga-Lizenz benötigt wurde.
Am gestrigen Mittwoch hatte die Vereinsführung des TSV 1860 in einem Statement vor aufgebrachten Fans an der Geschäftsstelle im Münchner Stadtteil Giesing bestätigt, dass der Klub aufgrund fehlender finanzieller Mittel in die viertklassige Regionalliga zwangsabsteigen müsse.
"Wir haben die Lizenz nicht bekommen, das heißt wir werden nächstes Jahr Regionalliga spielen", sagte Vereinspräsident Gernot Mang und erklärte, dass der Klub bis zum Ablauf der Frist um 17 Uhr keinen Nachweis über die Deckung einer fehlenden Etat-Summe von 2,7 Millionen Euro erbringen konnte.
- DPA
1860-Legenden schimpfen auf die Vereinsführung der Löwen
Wie es beim einstigen Bundesliga-Gründungsmitglied weitergeht, weiß aktuell keiner. Angeblich besitzen nur acht Spieler aus dem Drittligakader auch Verträge für die Regionalliga, darüber hinaus erscheint es unwahrscheinlich, dass Trainer Markus Kauczinski den Weg in die Viertklassigkeit mitgeht.
Mit deutlichen Worten in in Richtung der Verantwortlichen meldeten sich derweil die beiden Klublegenden Daniel Bierofka und Sascha Mölders. "Es ist eine Schande. Anders kann man es nicht beschreiben, was da passiert", polterte Bierofka bei BR24. "Verantwortungslos, charakterlos - von allen Beteiligten. Da kann sich keiner rausnehmen."
Mölders sprach von einem "absoluter Wahnsinn", der sich derzeit bei den Löwen abspiele. "Mittlerweile gehen einem die Worte aus, was man da noch zu sagen soll", so der 47-Jährige, der an die beim Klub unter Vertrag stehenden Spieler appellierte, den Karren wie schon beim ersten Zwangsabstieg 2017 gemeinsam aus dem Dreck zu ziehen: "Ich weiß noch, wie Biero damals vor mir stand und meinte: 'Jetzt kannst du zeigen, dass du Eier hast, und bleiben.' Ich bin gespannt, wie vielen der Löwe jetzt am Herzen liegt. Aufgeben ist keine Option. Nie."
Mölders selbst war damals trotz besserer Angebote geblieben und führte 1860 mit 19 Toren in 33 Regionalliga-Spielen wieder zurück in die Drittklassigkeit. Auch in den umkämpften Aufstiegsspielen gegen Saarbrücken traf er dreimal.
1860 München muss in die Regionalliga: Die letzten fünf Platzierungen in der 3. Liga
Saison
Platzierung
2021/22
4
2022/23
8
2023/24
15
2024/25
11
2025/26
8