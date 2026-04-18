Am 34. Spieltag der 3. Liga treffen am Samstag, den 18. April, der 1. FC Saarbrücken und der TSV 1860 München aufeinander. Anstoß im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken ist um 14 Uhr.
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SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München live im TV und Live Stream?
Saarbrücken gegen 1860 München gibt es live bei MagentaSport zu sehen - allerdings nur mit Abo. Die Übertragung startet um 13.45 Uhr mit den Vorberichten, durch die Euch Konstantin Klostermann führt, während Markus Höhner kommentiert. Auch in der Konferenz ist die Partie vertreten.
Parallel wird das Spiel im Free-TV beim BR und SR gezeigt.
Themen der Woche: Was war bei 1. FC Saarbrücken los?
Der 1. FC Saarbrücken steht zwar auf Platz 16, hat jedoch ein Polster von acht Punkten auf die Abstiegsränge.
Themen der Woche: Was war bei TSV 1860 München los?
Die Löwen befinden sich aktuell in einer Formkrise und warten seit fünf Spielen in der 3. Liga auf einen Sieg. Mit dem Aufstieg hat man derweil nichts mehr zu tun.