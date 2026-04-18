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Deutschland 3 Liga
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Marko Brkic

3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München live im TV und Live Stream?

Deutschland 3 Liga
Saarbruecken - 1860 Munich
Saarbruecken
1860 Munich

Der 1. FC Saarbrücken trifft in der 3. Liga auf den TSV 1860 München. Wo die Partie übertragen wird, erfahrt ihr hier.

Am 34. Spieltag der 3. Liga treffen am Samstag, den 18. April, der 1. FC Saarbrücken und der TSV 1860 München aufeinander. Anstoß im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken ist um 14 Uhr.

MagentaSportHier ansehen

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München live im TV und Live Stream?

Saarbrücken gegen 1860 München gibt es live bei MagentaSport zu sehen - allerdings nur mit Abo. Die Übertragung startet um 13.45 Uhr mit den Vorberichten, durch die Euch Konstantin Klostermann führt, während Markus Höhner kommentiert. Auch in der Konferenz ist die Partie vertreten.

Parallel wird das Spiel im Free-TV beim BR und SR gezeigt.

Themen der Woche: Was war bei 1. FC Saarbrücken los?

Der 1. FC Saarbrücken steht zwar auf Platz 16, hat jedoch ein Polster von acht Punkten auf die Abstiegsränge.

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Saarbruecken
SAB
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1860 Munich
TSV

Themen der Woche: Was war bei TSV 1860 München los? 

Die Löwen befinden sich aktuell in einer Formkrise und warten seit fünf Spielen in der 3. Liga auf einen Sieg. Mit dem Aufstieg hat man derweil nichts mehr zu tun.

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München: Anstoßzeit

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Deutschland 3 Liga - 3. Liga

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München: Aufstellungen

Saarbruecken vs 1860 Munich Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Giannikis

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München: Form

SAB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/7
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München: Bilanz direkte Duelle

SAB

Letzte 5 Spiele

TSV

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

8

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München: Die Tabellen

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