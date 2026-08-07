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Deutschland 4

Deutschland 4 Übersicht

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Deutschland 4, Spielplan und Ergebnisse

Donnerstag, 30. Juli
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1
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AUE
2
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CHE
3
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BFC
0
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
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