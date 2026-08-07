TV-Guide: Alle Infos zur Übertragung der Spiele des TSV 1860 München

Traditionsklub 1860 München ist eine Institution im deutschen Fußball. Die Giesinger sind durch einen Zwangsabstieg allerdings nur noch in der Regionalliga Bayern vertreten, während sie am DFB-Pokal auch als Viertligist teilnehmen. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Löwen.