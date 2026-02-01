TV-Guide und Übertragung von 1860 München: Wo läuft welches Spiel der Löwen live im TV und Livestream?

Der TSV 1860 München gehört zu den traditionsreichsten Vereinen in Deutschland und blickt auf eine lange Historie in der Bundesliga zurück. Mittlerweile finden sich die Münchner Löwen zwar nach einer sportlichen Talfahrt in der 3. Liga wieder, verzücken aber noch immer durch ihren Strahlkraft, den Standort mit legendärem Stadion im Stadtteil Giesing und eine einzigartige Fanbase.

Welcher Sender die jeweiligen Spiele der Sechziger zeigt, erfahrt Ihr hier.

TV-Guide und Übertragung von 1860 München: Wo läuft welches Spiel des TSV live im TV und Livestream?

1860 München in der 3. Liga: Übertragung der Spiele im Free-TV und Livestream

Die Münchner Löwen sind bereits seit einigen Jahren in der 3. Liga unterwegs. Dementsprechend gelten auch die Details der Übertragung für die Giesinger. Beheimatet ist der Wettbewerb in Sachen Rechte bis einschließlich der Saison 2026/27 bei MagentaSport. Der Streaminanbieter der Telekom überträgt alle Begegnungen des Wettbewerbs.

Zusätzlich werden einige ausgewählte Spiele der 3. Liga im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der jeweiligen Region gezeigt. Sobald Heimspiele der Münchner Löwen live ausgestrahlt werden, ist demnach der Bayrische Rundfunk (BR) zuständig. Bei etwaigen Übertragungen von Auswärtsspielen sind zumeist andere Regionalsender zuständig. Die jeweiligen Informationen könnt Ihr den offiziellen Webseiten der Sender entnehmen.

Getty

TV-Guide und Übertragung von 1860 München: Wo läuft welches Spiel des TSV live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief