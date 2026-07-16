Pronostic France vs Angleterre 18/07/2026 : haute tension dans le choc pour la troisième place

Notre expert en paris sportifs s'attend à un duel particulièrement équilibré. Néanmoins, la supériorité technique et collective de la France devrait finir par faire la différence au bout des 90 minutes.

Les meilleurs paris pour France vs Angleterre

Résultat du match (1N2) : victoire de la France à une cote de 1,85 sur Winamax

Nombre de passes décisives du joueur : Michael Olise passeur (1 ou plus) à une cote de 2,85 sur Winamax

Buteur au cours du match : Jude Bellingham marque à tout moment à une cote de 3,50 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 2-1 Angleterre

Pronostic des buteurs : France – Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ; Angleterre – Jude Bellingham

Les deux nations auront à cœur de relever la tête après avoir vu s'envoler leur rêve de soulever la tant convoitée Coupe du monde en Amérique du Nord. La France faisait figure de grandissime favorite avant le tournoi. Un statut assumé avec brio tout au long de la compétition, jusqu'à la fameuse marche de trop. En demi-finale, les Bleus ont tout simplement été surclassés tactiquement et physiquement par l'Espagne.

Didier Deschamps nourrit probablement d'immenses regrets pour ne pas avoir su réajuster ses plans face à la maîtrise espagnole. En conséquence, les finalistes de l'édition 2022 devront se contenter de la troisième ou de la quatrième place cette année. Ce choc en Floride sonnera comme la dernière danse de Deschamps sur le banc tricolore : une source de motivation évidente pour la France malgré la déception du titre manqué.

Le constat est similaire pour l'Angleterre, qui a une nouvelle fois échoué à concrétiser tout son potentiel sur la plus grande des scènes. Les Three Lions avaient tracé leur route discrètement pour se hisser aux portes de la finale. Mais, à l'image du scénario de 2018, ils ont été boutés hors de la compétition en dernier carré, alors qu'ils avaient pourtant ouvert le score.

Une approche trop frileuse a finalement coûté très cher aux hommes de Thomas Tuchel, qui avaient opté pour une défense à cinq contre l'Argentine. Les champions du monde en titre ont exercé une pression étouffante dans les dix dernières minutes de cette demi-finale à Atlanta, récompensée par deux buts qui ont propulsé la bande à Lionel Messi vers une deuxième finale mondiale consécutive.

Tout comme son homologue français, Tuchel aura à cœur de finir sur une bonne note. Décrocher la troisième place face à la nation qui avait éliminé l'Angleterre en 2022 offrirait une maigre consolation. Une chose est sûre : la rivalité historique entre ces deux pays est bien trop forte pour que ce match ressemble à une simple rencontre amicale.

Les effectifs probables pour France vs Angleterre

Composition attendue de la France : Maignan, Gusto, Upamecano, Konaté, Hernández, Zaïre-Emery, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé

Composition attendue de l’Angleterre : Pickford, James, Burn, Guéhi, O’Reilly, Anderson, Mainoo, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

La classe des Bleus pour faire la différence

La France surfait sur une impressionnante série de sept victoires consécutives avant son coup d'arrêt en demi-finale face à l'Espagne. De son côté, l'Angleterre a vu sa série d'invincibilité de neuf matchs prendre fin contre l'Argentine. Les deux sélections feront tout pour éviter d'enchaîner un deuxième revers de rang dans ce Mondial.

Les Bleus abordent ce rendez-vous avec un léger avantage psychologique et technique, grâce à la profondeur et à la qualité de leur effectif, titulaires comme remplaçants. Deschamps et Tuchel devraient en profiter pour procéder à quelques ajustements dans leur onze de départ. Pour rappel, lors de leur dernière confrontation en quart de finale de la Coupe du monde 2022, la France l'avait emporté sur le score de 2-1.

Un remake de ce résultat est loin d'être exclu ce samedi au Hard Rock Stadium. Les Français ayant remporté trois de leurs cinq derniers face-à-face, on voit mal les Three Lions s'emparer de cette troisième place. La dernière victoire anglaise face à la France remonte à un match amical en 2015, ce qui nous conforte dans notre choix de miser sur un succès tricolore.

Pronostic 1 France vs Angleterre : résultat du match (1N2) - victoire de la France à une cote de 1,85 sur Winamax

Olise face aux largesses défensives anglaises

Bien qu'il ait été en deçà de son niveau habituel au tour précédent, Michael Olise reste le maître à jouer et le dynamiteur en chef des Bleus dans cette Coupe du monde. L'attaquant du Bayern Munich s'est montré particulièrement influent tout au long de la compétition.

La demi-finale reste l'unique exception à un parcours brillant, où il a hérité d'une note timide de 6,4 pour sa prestation. Son expérience de la Premier League s'annonce également précieuse ici, lui qui connaît par cœur une grande partie du bloc défensif anglais pour les avoir affrontés ou côtoyés en club.

Actuel meilleur passeur de la compétition, il culmine à un total de cinq passes décisives depuis le coup d'envoi du tournoi. Muet lors des trois dernières sorties de la France, Olise est clairement mûr pour signer son grand retour au premier plan.

L'arrière-garde anglaise ayant constamment été remaniée sur le sol nord-américain, les automismes manquent cruellement. Tuchel devrait d'ailleurs aligner une énième variante de sa défense à quatre pour cette rencontre. C'est précisément dans ce manque de repères adverses qu'Olise devrait s'engouffrer pour faire vivre un calvaire aux Three Lions.

Pronostic 2 France vs Angleterre : nombre de passes décisives du joueur - Michael Olise passeur (1 ou plus) à une cote de 2,85 sur Winamax

L'impact indéniable du phénomène Jude

Jude Bellingham a sans doute été le joueur anglais le plus impressionnant de ce rendez-vous planétaire. Véritable chef d'orchestre des attaques britanniques, il a su répondre présent à tous les moments clés. Le joueur du Real Madrid devrait grandement profiter de l'absence de William Saliba au sein de la charnière centrale française.

À l'instar d'Olise, le crack de Madrid aura une belle carte à jouer face à une association défensive inédite côté français, le roc d'Arsenal étant forfait sur blessure pour ce match. Le numéro 10 de l'Angleterre co-domine le classement des buteurs de sa sélection en Amérique du Nord avec six réalisations en sept apparitions. S'il est resté muet contre l'Argentine, ses projections vers l'avant et ses percées balle au pied ont constamment mis la défense adverse au supplice.

Reconduit dans le onze de départ, il s'annonce comme le danger numéro un pour l'arrière-garde française. Fort de ses quatre buts inscrits lors de ses trois dernières titularisations, parier sur une réalisation de Bellingham s'avère être un choix particulièrement judicieux. Compte tenu de la valeur de la cote proposée, l'option est hautement attractive.

Pronostic 3 France vs Angleterre : Buteur au cours du match - Jude Bellingham marque à tout moment à une cote de 3,50 sur Winamax

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