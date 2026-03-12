Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois hat sich nach dem 3:0-Sieg im Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Mittwochabend die anwesenden Journalisten vorgeknöpft. Der Hintergrund: Wiederkehrende Berichte über vermeintliche Probleme in der Kabine der Königlichen.
"Ihr denkt, das sei ein Kindergarten": Star von Real Madrid hat die ständigen Gerüchte satt
Berichte über schwer zu führende Real-Stars nerven Thibaut Courtois
"Wir lesen nicht, was ihr sagt", begann Courtois seine Schelte in der Mixed Zone. "Natürlich dringen aber einige Dinge auch zu uns durch, wir leben ja nicht auf dem Mars. Ihr behauptet, Dinge entsprechen der Wahrheit, obwohl sie überhaupt nicht stimmen. Niemand hinterfragt das je und erklärt, wie es wirklich ist - aber ich habe Dinge gelesen, die ... Oh mein Gott", lachte der Belgier vielsagend. "Es ist nun mal euer Job und ich respektiere das."
Courtois nahm mit seinem Statement Bezug auf wiederkehrende Berichte, wonach einige Real-Stars schwer zu führen seien. Schon unter Ex-Trainer Xabi Alonso war das medial ein großes Thema, Berichten zufolge sollen namhafte Spieler der Madrilenen die Arbeitsweise Alonsos immer wieder infrage gestellt haben und hatten damit angeblich auch Anteil daran, dass der ehemalige Leverkusener Erfolgscoach nach nur rund einem halben Jahr wieder gehen musste.
Insbesondere Vinicius Junior wurde ein schwieriges Verhältnis zu Alonso unterstellt, während dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa deutlich besser mit dem Brasilianer zurecht kommt. Allerdings gab es auch seit Arbeloas Amtsübernahme im Januar schon Spekulationen über Komplikationen in der Beziehung zwischen Trainer und Spielern. Anfang Februar hatte die Sport geschrieben, dass einige Real-Stars Arbeloa nach dem knappen 2:1-Sieg gegen Rayo Vallecano in der Kabine zur Rede gestellt und dessen Spielstil sowie taktische Ausrichtung sehr kritisch hinterfragt haben sollen. Zudem sei Arbeloas Autorität angeknackst, da einige Akteure in ihm nur einen Interimstrainer sähen.
- Getty
Real Madrid: Sieg gegen City sehr wichtig für Alvaro Arbeloa
"Ihr denkt, das sei ein Kindergarten und wir würden machen, was wir wollen", führte Courtois seine Kritik an der Presse fort. "Das ist schlichtweg nicht der Fall. Wir respektieren den Trainer, seinen Stab, einfach jeden."
Die Kritik an der Mannschaft sei "größtenteils unfair", betonte der 33-jährige Keeper. Rein sportlich könne über jegliche Mängel derweil stets offen gesprochen werden, so Courtois weiter: "Manchmal spielen wir schlecht. Dann müssen wir uns unserer Verantwortung auch stellen, das akzeptiere ich."
Auch unter Arbeloa gab es schon so manchen sportlichen Rückschlag wie etwa die 0:1-Heimniederlage gegen Getafe Anfang März. In LaLiga haben die Madrilenen die zwischenzeitlich hart erkämpfte Tabellenführung zuletzt wieder an den FC Barcelona abgegeben, liegen aktuell vier Punkte hinter den Katalanen.
Arbeloa soll daher unter Reals Verantwortlichen schon wieder zur Diskussion stehen, mit dem Gala-Auftritt gegen City sicherte seine Mannschaft dem 43-Jährigen nun aber ein gewichtiges Argument für sich. "Heute haben wir als Team einen Schritt nach vorne gemacht, daran müssen wir uns erinnern", freute sich Courtois. "Wenn wir füreinander einstehen, wird es funktionieren."
Am Samstag will Real zuhause gegen Elche einen Pflichtsieg einfahren und Barca auf den Fersen bleiben. Kommenden Dienstag steht dann das Achtelfinalrückspiel in der Champions League bei Manchester City auf dem Programm. Dreifachtorschütze Federico Valverde warnte trotz der hervorragenden Ausgangsposition: "Die Spiele in Manchester sind sehr hart. Wir müssen dort so auftreten, als stünde es 0:0, und hart arbeiten."
Die nächsten Spiele von Real Madrid
- 14. März: Real Madrid vs. FC Elche (LaLiga)
- 17. März: Manchester City vs. Real Madrid (Champions League)
- 22. März: Real Madrid vs. Atletico Madrid (LaLiga)