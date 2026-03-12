"Ihr denkt, das sei ein Kindergarten": Star von Real Madrid hat die ständigen Gerüchte satt

"Wir lesen nicht, was ihr sagt", begann Courtois seine Schelte in der Mixed Zone. "Natürlich dringen aber einige Dinge auch zu uns durch, wir leben ja nicht auf dem Mars. Ihr behauptet, Dinge entsprechen der Wahrheit, obwohl sie überhaupt nicht stimmen. Niemand hinterfragt das je und erklärt, wie es wirklich ist - aber ich habe Dinge gelesen, die ... Oh mein Gott", lachte der Belgier vielsagend. "Es ist nun mal euer Job und ich respektiere das."

Courtois nahm mit seinem Statement Bezug auf wiederkehrende Berichte, wonach einige Real-Stars schwer zu führen seien. Schon unter Ex-Trainer Xabi Alonso war das medial ein großes Thema, Berichten zufolge sollen namhafte Spieler der Madrilenen die Arbeitsweise Alonsos immer wieder infrage gestellt haben und hatten damit angeblich auch Anteil daran, dass der ehemalige Leverkusener Erfolgscoach nach nur rund einem halben Jahr wieder gehen musste.

Insbesondere Vinicius Junior wurde ein schwieriges Verhältnis zu Alonso unterstellt, während dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa deutlich besser mit dem Brasilianer zurecht kommt. Allerdings gab es auch seit Arbeloas Amtsübernahme im Januar schon Spekulationen über Komplikationen in der Beziehung zwischen Trainer und Spielern. Anfang Februar hatte die Sport geschrieben, dass einige Real-Stars Arbeloa nach dem knappen 2:1-Sieg gegen Rayo Vallecano in der Kabine zur Rede gestellt und dessen Spielstil sowie taktische Ausrichtung sehr kritisch hinterfragt haben sollen. Zudem sei Arbeloas Autorität angeknackst, da einige Akteure in ihm nur einen Interimstrainer sähen.