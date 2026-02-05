Alvaro Arbeloa von den Stars schon angezählt? Kabinen-Knall bei Real Madrid enthüllt

Auslöser des Zoffs soll der knappe 2:1-Sieg von Real Madrid am vergangenen Wochenende gegen Rayo Vallecano gewesen sein. Das entscheidende Tor erzielte Kylian Mbappe erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter. Im Anschluss an das Spiel sollen die Stars in der Kabine Arbeloa zur Rede gestellt und seinen Spielstil sowie seine taktische Ausrichtung kritisiert haben. Dem Bericht zufolge äußerten sie Zweifel an seinen Methoden und sehen den 43-Jährigen lediglich als Interimstrainer, was seine Autorität in der Kabine untergrabe.

Die Kabinen-Auseinandersetzung soll auch der Grund dafür gewesen sein, dass Arbeloa mit einer Stunde Verspätung zur anschließenden Pressekonferenz erschien. Auf die Frage nach dem Grund antwortete er schlicht: "Mir geht es gut, danke für Ihre Sorge. Vielen Dank."

Unmittelbar nach dem Vorfall wurde zudem bekannt, dass die Spieler zwei Tage frei bekommen würden - obwohl Arbeloa zuvor betont hatte, dass sie dringend mehr Training benötigten.