Das gaben die Königlichen am Montag bekannt. Demnach sei die Trennung "in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt.
Hammer bei Real Madrid! Xabi Alonso nach Pleite im Clasico entlassen - Nachfolger steht schon fest
Ehemaliger Real-Profi übernimmt für Alonso
Als Nachfolger präsentierte Real umgehend den früheren Profi Alvaro Arbeloa, der die zweite Mannschaft trainiert hatte und mit Alonso einst als Spieler gemeinsam für Madrid aufgelaufen war. Der 42-Jährige übernimmt offenbar nicht interimsweise. Davon ist in der Mitteilung jedenfalls nichts zu lesen.
"Xabi Alonso wird immer die Zuneigung und Bewunderung aller Madridistas genießen, denn er ist eine Legende von Real Madrid und hat stets die Werte unseres Vereins vertreten", hieß es in der Mitteilung des Klubs: "Real Madrid wird immer sein Zuhause sein. Unser Verein dankt Xabi Alonso und seinem gesamten Trainerteam für ihre Arbeit und ihr Engagement in dieser Zeit und wünscht ihnen viel Glück für diesen neuen Lebensabschnitt."
Alonso kam im Sommer von Bayer Leverkusen zu Real
Alonso (44) hatte Real zu Saisonbeginn übernommen und die Nachfolge von Carlo Ancelotti angetreten. In Deutschland hatte er mit Bayer Leverkusen 2023/2024 das Double gewonnen.
In Spaniens La Liga ist Real Zweiter mit drei Punkten Rückstand auf den FC Barcelona. Madrid hatte am Sonntag in Saudi-Arabien das Supercopa-Finale gegen den Erzrivalen (2:3) verloren.
Bereits länger hatte es Gerüchte über eine nahende Entlassung Alonsos gegeben. "Projekte brauchen Zeit. Wir entwickeln uns weiter, was den Fußball, die Emotionen und den Teamgeist angeht", hatte Alonso vor dem Supercup gesagt. Trotz fünf Siegen in Serie hatten spanische Medien das Finale gegen Barcelona als persönliches Endspiel in der Wüste betitelt.