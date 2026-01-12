Hammer bei Real Madrid! Xabi Alonso nach Pleite im Clasico entlassen - Nachfolger steht schon fest

Als Nachfolger präsentierte Real umgehend den früheren Profi Alvaro Arbeloa, der die zweite Mannschaft trainiert hatte und mit Alonso einst als Spieler gemeinsam für Madrid aufgelaufen war. Der 42-Jährige übernimmt offenbar nicht interimsweise. Davon ist in der Mitteilung jedenfalls nichts zu lesen.

"Xabi Alonso wird immer die Zuneigung und Bewunderung aller Madridistas genießen, denn er ist eine Legende von Real Madrid und hat stets die Werte unseres Vereins vertreten", hieß es in der Mitteilung des Klubs: "Real Madrid wird immer sein Zuhause sein. Unser Verein dankt Xabi Alonso und seinem gesamten Trainerteam für ihre Arbeit und ihr Engagement in dieser Zeit und wünscht ihnen viel Glück für diesen neuen Lebensabschnitt."