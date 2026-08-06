Fußball heute live im TV und im LIVE STREAM: Welche Spiele werden gezeigt / übertragen?

Wo läuft Fußball heute im TV oder im LIVE STREAM? Diese Frage beantworten wir Euch ganz schnell, hier seid Ihr also genau richtig!

Ob Bundesliga, Champions League, Europa League, 3. Liga, 2. Liga, Serie A, LaLiga, Premier League, Conference League, Länderspiele, EM, WM oder welcher Wettbewerb auch immer: Hier habt Ihr immer auf einen Blick alle Infos parat, welche Spiele in den nächsten Tagen übertragen werden.

Die heute im TV oder im Livestream verfügbaren Top-Spiele begeistern Fußballfans auf der ganzen Welt. Neben dem Verfolgen der Matches im TV gibt es die Möglichkeit, Wetten zu setzen, um die Spannung zu erhöhen. Hierbei können Bonusangebote wie der Interwetten Bonus Code besonders attraktiv sein. Durch die Nutzung dieser Codes erhalten Wetter zusätzliche Vorteile, die nicht nur das Wetten unterhaltsamer machen, sondern auch Potenzial bieten, lohnenswerte Gewinnaussichten zu optimieren.

Fußball live im TV und Stream: HIER könnt Ihr nach allen Ligen und Spielen filtern!

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Donnerstag, 6. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Aue vs. BFC Dynamo Regionalliga Nordost / 19 Uhr MDR-Mediathek

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Freitag, 7. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Bayern vs. Aston Villa Testspiel / 14 Uhr FC Bayern TV PLUS Stettin vs. Lublin Ekstraklasa / 18 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Mannheim vs. Düsseldorf 3. Liga / 19 Uhr MagentaSport 1860 vs. Augsburg II Regionalliga Bayern / 19 Uhr BR24 Sport Bochum vs. Hertha 2. Bundesliga / 20.30 Uhr SAT.1 / ran.de / Joyn / Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Samstag, 8. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Magdeburg vs. Braunschweig 2. Bundesliga / 13 Uhr Sky / Sky Go / WOW KSC vs. Bielefeld 2. Bundesliga / 13 Uhr Sky / Sky Go / WOW Darmstadt vs. Kiel 2. Bundesliga / 13 Uhr Sky / Sky Go / WOW Heidenheim vs. Osnabrück 2. Bundesliga / 13 Uhr Sky / Sky Go / WOW Chelsea vs. Milan Testspiel / 14 Uhr DAZN Ingolstadt vs. Würzburg 3. Liga / 14 Uhr BR / MagentaSport Duisburg vs. Meppen 3. Liga / 14 Uhr WDR / NDR / MagentaSport Wehen vs. Münster 3. Liga / 14 Uhr MagentaSport Viktoria Köln vs. Regensburg 3. Liga / 14 Uhr MagentaSport Havelse vs. Stuttgart II 3. Liga / 14 Uhr MagentaSport Großaspach vs. Fortuna Köln 3. Liga / 16.30 Uhr MagentaSport Schalke vs. Atalanta Testspiel / 17 Uhr Sky / Sky Go / WOW Teplice vs. Pilsen Chance Liga / 17 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Eindhoven vs. Sittard Eredivisie / 20 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Wolfsburg vs. Lautern 2. Bundesliga / 20.30 Uhr RTL / RTL+ / Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Sonntag, 9. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Sparta Rotterdam vs. Feyenoord Rotterdam Eredivisie / 12.15 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Hoffenheim II vs. Rostock 3. Liga / 13.30 Uhr MagentaSport Cottbus vs. Hannover 2. Bundesliga / 13.30 Uhr Sky / Sky Go / WOW Nürnberg vs. Dresden 2. Bundesliga / 13.30 Uhr Sky / Sky Go / WOW St. Pauli vs. Fürth 2. Bundesliga / 13.30 Uhr Sky / Sky Go / WOW Zwolle vs. Ajax Eredivisie / 14.30 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Arsenal vs. BVB Testspiel / 15 Uhr Sky / Sky Go / WOW / BVB-TV Liverpool vs. Monaco Testspiel / 15.30 Uhr DAZN Saarbrücken vs. Essen 3. Liga / 16.30 Uhr MagentaSport Rangers vs. Hibernian Premiership / 17 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Aachen vs. Verl 3. Liga / 19.30 Uhr MagentaSport Palmeiras vs. Internacional Brasilianische Liga / 21 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Santos vs. Paranaense Brasilianische Liga / 23.30 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Mittwoch, 12. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Everton vs. Newcastle Testspiel / 18.15 Uhr DAZN Manchester United vs. Leeds Testspiel / 20.30 Uhr DAZN A Coruna vs. Real Madrid Testspiel / 20.45 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport PSG vs. Aston Villa UEFA Super Cup / 21 Uhr DAZN

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Donnerstag, 13. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Al-Diriyah vs. Al-Ahli Saudi Pro League / 20 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Al-Shabab vs. Al-Qadsiah Saudi Pro League / 20 Uhr DAZN

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Freitag, 14. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Braunschweig vs. Bochum 2. Bundesliga / 18.30 Uhr Sky / Sky Go / WOW Kiel vs. St. Pauli 2. Bundesliga / 18.30 Uhr Sky / Sky Go / WOW Memmingen vs. 1860 Regionalliga Bayern / 19 Uhr BR24 Sport / BR (ARD-Mediathek) Würzburg vs. Wehen 3. Liga / 19 Uhr MagentaSport Al-Hilal vs. Al-Faisaly Saudi Pro League / 20 Uhr DAZN Reims vs. Dunkerque Ligue 2 / 20.45 Uhr DAZN St. Etienne vs. Clermont Ligue 2 / 20.45 Uhr DAZN Sporting vs. Guimaraes Liga Portugal / 21.15 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Samstag, 15. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Osnabrück vs. Magdeburg 2. Bundesliga / 13 Uhr Sky / Sky Go / WOW Fürth vs. Nürnberg 2. Bundesliga / 13 Uhr Sky / Sky Go / WOW Hertha vs. Heidenheim 2. Bundesliga / 13 Uhr Sky / Sky Go / WOW Fortuna Köln vs. Aachen 3. Liga / 14 Uhr WDR / MagentaSport Münster vs. Ingolstadt 3. Liga / 14 Uhr BR / MagentaSport Düsseldorf vs. Hoffenheim II 3. Liga / 14 Uhr MagentaSport Essen vs. Havelse 3. Liga / 14 Uhr MagentaSport Meppen vs. Großaspach 3. Liga / 14 Uhr MagentaSport Bayern vs. Leipzig Testspiel / 15.30 Uhr MagentaTV (kostenlos) / MagentaSport / FC Bayern TV PLUS Gladbach vs. Aston Villa Testspiel / 15.30 Uhr Fohlen.TV Verl vs. Duisburg 3. Liga / 16.30 Uhr MagentaSport BVB vs. Roma Testspiel / 17.30 Uhr Sky / Sky Go / WOW Catanzaro vs. Südtirol Coppa Italia / 18 Uhr DAZN Udine vs. Padova Coppa Italia / 18.30 Uhr DAZN Alaves vs. Getafe LaLiga / 19.30 Uhr DAZN Bayern vs. Wolfsburg Supercup Frauen / 19.30 Uhr DF1 / DFB.TV / DAZN Excelsior vs. Eindhoven Eredivisie / 20 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Al-Ittihad vs. Al-Kholood Saudi Pro League / 20 Uhr DAZN Al-Nassr vs. Al-Fateh Saudi Pro League / 20 Uhr DAZN Lautern vs. KSC 2. Bundesliga / 20.30 Uhr RTL / RTL+ / Sky / Sky Go / WOW Venedig vs. Modena Coppa Italia / 20.45 Uhr DAZN Torino vs. Carrarese Coppa Italia / 21.15 Uhr DAZN Sevilla vs. Rayo LaLiga / 21.30 Uhr DAZN

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Sonntag, 16. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Bielefeld vs. Cottbus 2. Bundesliga / 13.30 Uhr Sky / Sky Go / WOW Dresden vs. Darmstadt 2. Bundesliga / 13.30 Uhr Sky / Sky Go / WOW Hannover vs. Wolfsburg 2. Bundesliga / 13.30 Uhr Sky / Sky Go / WOW Rostock vs. Mannheim 3. Liga / 13.30 Uhr MagentaSport Feyenoord vs. Go Ahead Eagles Eredivisie / 14.30 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Arsenal vs. Manchester City Community Shield / 16 Uhr DAZN Regensburg vs. Saarbrücken 3. Liga / 16.30 Uhr MagentaSport Ajax vs. Heerenveen Eredivisie / 16.45 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Santander vs. Villarreal LaLiga / 17 Uhr DAZN Schalke vs. Real Madrid Testspiel / 17 Uhr DAZN Espanyol vs. Levante LaLiga / 19 Uhr DAZN Liverpool vs. Como Testspiel / 19 Uhr Sky / Sky Go / WOW Stuttgart II vs. Viktoria Köln 3. Liga / 19.30 Uhr MagentaSport Lens vs. PSG Supercup / 20.45 Uhr DAZN Lazio vs. Mantova Coppa Italia / 21.15 Uhr DAZN Casa Pia vs. Benfica Liga Portugal / 21.30 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport Celta Vigo vs. Osasuna LaLiga / 21.30 Uhr DAZN Mirassol vs. Flamengo Brasilianische Liga / 23.30 Uhr Sportdigital / DAZN / MagentaSport

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Montag, 17. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Sassuolo vs. Cesena Coppa Italia / 18.30 Uhr DAZN Cremonese vs. Sampdoria Coppa Italia / 20.45 Uhr DAZN A Coruna vs. Elche LaLiga / 21 Uhr DAZN Palermo vs. Lecce Coppa Italia / 21.15 Uhr DAZN

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Mittwoch, 19. August

SPIEL WETTBEWERB / ANPFIFF TV-SENDER / STREAM Atletico vs. Malaga LaLiga / 21 Uhr DAZN

Fußball heute live im STREAM und TV sehen: Das sind die Möglichkeiten

Wer Fußball live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen will, der stellt sich häufig die Frage: Läuft mein Spiel im Pay-TV oder im Free-TV?

Wir erklären Euch im Folgenden, welche die wichtigsten Sender für die Übertragung von Fußballspielen sind und ob Ihr diese kostenlos empfangen könnt oder ein Abo dafür benötigt.

Fußball heute live auf DAZN sehen: So funktioniert's

Um Fußball auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei dem Streamingdienst. Wenn Ihr das volle Programm ohne Einschränkung sehen wollt, kostet Euch das 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo. In diesem Paket ist dann natürlich auch die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag enthalten, die DAZN ab der Saison 2025/26 neu im Programm hat. Auch alle Sonntagsspiele der Bundesliga sind weiterhin live und exklusiv bei DAZN zu sehen.

Das Angebot von DAZN beinhaltet zudem seit der Saison 2021/22 Übertragungen zu fast allen Partien der UEFA Champions League. Außerdem bekommt Ihr auf DAZN die Live-Berichterstattung über weitere europäische Top-Fußball-Ligen wie LaLiga, Serie A und Ligue 1. Zudem läuft inzwischen auch die Saudi Pro League mit Cristiano Ronaldo und Co. live bei DAZN.

DAZN zeigt außerdem den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL, MLB und NCAA, Eis- und Feldhockey, Rugby, Boxen und weiteren Kampfsport, Motorsport, die umfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten sowie über Eurosport 1HD und Eurosport 2HD die Olympischen Spiele, den besten Wintersport mit u.a. dem FIS Ski Alpine Weltcup, der Vierschanzentournee und dem Biathlon-Weltcup, Tennis-Grand-Slams, Radsport mit der Tour de France oder der Vuelta - und vieles mehr.

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DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Japan, Kanada, den USA, Spanien und Brasilien verfügbar und läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem auf Smart TVs im heimischen Wohnzimmer, auf allen und Smartphones sowie Tablets, Apple TV, , Google Chromecast und Spielekonsolen wie der PlayStation und der Xbox.

Fußball heute live auf Sky: Welche Spiele zeigt der Pay-TV-Sender und was kostet ein Abo?

Auf Sky laufen sehr viele Spiele der Bundesliga, alle Partien im DFB-Pokal und zudem auch alle Topspiele der englischen Premier League.

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Um auf das Programm von Sky zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement.

Fußball live im Free-TV: ARD, ZDF, Sat.1, RTL - welche Spiele laufen dort?

Zunächst einmal kümmern wir uns um die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Hier könnt Ihr hin und wieder Fußball live sehen, zum Beispiel einige ausgewählte Partien des DFB-Pokals oder Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen. Wenn die großen Turniere WM und EM laufen, seid Ihr bei ARD und ZDF sowohl bei Männern als auch bei Frauen auch an der richtigen Adresse. Das ZDF darf zudem das Finale der UEFA Champions League live im Free-TV übertragen. Ihr benötigt hier natürlich kein Abo, alles ist kostenlos.

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Auch Sat.1 und RTL sind gratis empfangbar. Sat.1 zeigt aktuell pro Saison drei Bundesliga-Spiele (je eines am 1. Spieltag, letzten Hinrundenspieltag und ersten Rückrundenspieltag) frei empfangbar im Free-TV. Bei RTL könnt Ihr pro Spieltag eine Partie aus Europa League oder Conference League live sehen. Ferner hat RTL auch Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Programm und seit 2025/26 das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Über den hauseigenen Streamingdienst RTL+ ist es auch möglich, die Partien online im LIVE-STREAM zu schauen. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein Abo.

Übrigens: Auch die dritten Programme der ARD (WDR, BR, SWR etc.) zeigen häufig Fußball live im Free-TV. Hier geht es vor allem um die 3. Liga, jeden Spieltag sind auf genannten Sendern zwei bis drei Spiele kostenlos zu sehen - über die jeweiligen Mediatheken auch im LIVE-STREAM.

Fußball live im TV und im LIVE-STREAM mit MagentaSport

Ihr wollt die 3. Liga oder die Bundesliga der Frauen im LIVE-STREAM sehen? Das ist in Deutschland Angelegenheit des Streamingdienstes der Deutschen Telekom, MagentaSport. Die Nutzung von MagentaSport ist allerdings nicht kostenlos, sondern setzt ein Abonnement voraus.

Über eine Kooperation mit Sportdigital könnt Ihr bei MagentaSport beispielsweise ach die Eredivisie oder die brasilianische Liga schauen.

Fußball heute live sehen: Sportdigital Fußball

Sportdigital hat unter anderem die Eredivisie, die brasilianische und polnische Liga oder durch eine Kooperation mit DAZN auch die Saudi Pro League im Programm. Auch ausgewählte Spiele der MLS sind live bei Sportdigital zu sehen. Ihr benötigt für diesen Sender allerdings ein Abo, kostenlos ist er nicht empfangbar.

Gut für alle DAZN-Kunden: Ihr könnt mit Eurem Abo auch auf Sportdigital zugreifen und alle Inhalte des Senders ohne zusätzliche Kosten via DAZN sehen.