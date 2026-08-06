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Fußball heute live im TV und im LIVE STREAM: Welche Spiele werden gezeigt / übertragen?

Bundesliga
La Liga
Italien Serie A
Frankreich Ligue 1

Auf welchen Sendern läuft Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM? Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der besten Spiele.

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Wo läuft Fußball heute im TV oder im LIVE STREAM? Diese Frage beantworten wir Euch ganz schnell, hier seid Ihr also genau richtig!

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Ob Bundesliga, Champions League, Europa League, 3. Liga, 2. Liga, Serie A, LaLiga, Premier League, Conference League, Länderspiele, EM, WM oder welcher Wettbewerb auch immer: Hier habt Ihr immer auf einen Blick alle Infos parat, welche Spiele in den nächsten Tagen übertragen werden.

Die heute im TV oder im Livestream verfügbaren Top-Spiele begeistern Fußballfans auf der ganzen Welt. Neben dem Verfolgen der Matches im TV gibt es die Möglichkeit, Wetten zu setzen, um die Spannung zu erhöhen. Hierbei können Bonusangebote wie der Interwetten Bonus Code besonders attraktiv sein. Durch die Nutzung dieser Codes erhalten Wetter zusätzliche Vorteile, die nicht nur das Wetten unterhaltsamer machen, sondern auch Potenzial bieten, lohnenswerte Gewinnaussichten zu optimieren.

Fußball live im TV und Stream: HIER könnt Ihr nach allen Ligen und Spielen filtern!

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Donnerstag, 6. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Aue vs. BFC DynamoRegionalliga Nordost / 19 UhrMDR-Mediathek

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Freitag, 7. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Bayern vs. Aston VillaTestspiel / 14 UhrFC Bayern TV PLUS
Stettin vs. LublinEkstraklasa / 18 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Mannheim vs. Düsseldorf3. Liga / 19 UhrMagentaSport
1860 vs. Augsburg IIRegionalliga Bayern / 19 UhrBR24 Sport
Bochum vs. Hertha2. Bundesliga / 20.30 UhrSAT.1 / ran.de / Joyn / Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Samstag, 8. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Magdeburg vs. Braunschweig2. Bundesliga / 13 UhrSky / Sky Go / WOW
KSC vs. Bielefeld2. Bundesliga / 13 UhrSky / Sky Go / WOW
Darmstadt vs. Kiel2. Bundesliga / 13 UhrSky / Sky Go / WOW
Heidenheim vs. Osnabrück2. Bundesliga / 13 UhrSky / Sky Go / WOW
Chelsea vs. MilanTestspiel / 14 UhrDAZN
Ingolstadt vs. Würzburg3. Liga / 14 UhrBR / MagentaSport
Duisburg vs. Meppen3. Liga / 14 UhrWDR / NDR / MagentaSport
Wehen vs. Münster3. Liga / 14 UhrMagentaSport
Viktoria Köln vs. Regensburg3. Liga / 14 UhrMagentaSport
Havelse vs. Stuttgart II3. Liga / 14 UhrMagentaSport
Großaspach vs. Fortuna Köln3. Liga / 16.30 UhrMagentaSport
Schalke vs. AtalantaTestspiel / 17 UhrSky / Sky Go / WOW
Teplice vs. PilsenChance Liga / 17 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Eindhoven vs. SittardEredivisie / 20 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Wolfsburg vs. Lautern2. Bundesliga / 20.30 UhrRTL / RTL+ / Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Sonntag, 9. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Sparta Rotterdam vs. Feyenoord RotterdamEredivisie / 12.15 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Hoffenheim II vs. Rostock3. Liga / 13.30 UhrMagentaSport
Cottbus vs. Hannover2. Bundesliga / 13.30 UhrSky / Sky Go / WOW
Nürnberg vs. Dresden2. Bundesliga / 13.30 UhrSky / Sky Go / WOW
St. Pauli vs. Fürth2. Bundesliga / 13.30 UhrSky / Sky Go / WOW
Zwolle vs. AjaxEredivisie / 14.30 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Arsenal vs. BVBTestspiel / 15 UhrSky / Sky Go / WOW / BVB-TV
Liverpool vs. MonacoTestspiel / 15.30 UhrDAZN
Saarbrücken vs. Essen3. Liga / 16.30 UhrMagentaSport
Rangers vs. HibernianPremiership / 17 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Aachen vs. Verl3. Liga / 19.30 UhrMagentaSport
Palmeiras vs. InternacionalBrasilianische Liga / 21 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Santos vs. ParanaenseBrasilianische Liga / 23.30 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Mittwoch, 12. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Everton vs. NewcastleTestspiel / 18.15 UhrDAZN
Manchester United vs. LeedsTestspiel / 20.30 UhrDAZN
A Coruna vs. Real MadridTestspiel / 20.45 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
PSG vs. Aston VillaUEFA Super Cup / 21 UhrDAZN

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Donnerstag, 13. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Al-Diriyah vs. Al-AhliSaudi Pro League / 20 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Al-Shabab vs. Al-QadsiahSaudi Pro League / 20 UhrDAZN

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Freitag, 14. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Braunschweig vs. Bochum2. Bundesliga / 18.30 UhrSky / Sky Go / WOW
Kiel vs. St. Pauli2. Bundesliga / 18.30 UhrSky / Sky Go / WOW
Memmingen vs. 1860Regionalliga Bayern / 19 UhrBR24 Sport / BR (ARD-Mediathek)
Würzburg vs. Wehen3. Liga / 19 UhrMagentaSport
Al-Hilal vs. Al-FaisalySaudi Pro League / 20 UhrDAZN
Reims vs. DunkerqueLigue 2 / 20.45 UhrDAZN
St. Etienne vs. ClermontLigue 2 / 20.45 UhrDAZN
Sporting vs. GuimaraesLiga Portugal / 21.15 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Samstag, 15. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Osnabrück vs. Magdeburg2. Bundesliga / 13 UhrSky / Sky Go / WOW
Fürth vs. Nürnberg2. Bundesliga / 13 UhrSky / Sky Go / WOW
Hertha vs. Heidenheim2. Bundesliga / 13 UhrSky / Sky Go / WOW
Fortuna Köln vs. Aachen3. Liga / 14 UhrWDR / MagentaSport
Münster vs. Ingolstadt3. Liga / 14 UhrBR / MagentaSport
Düsseldorf vs. Hoffenheim II3. Liga / 14 UhrMagentaSport
Essen vs. Havelse3. Liga / 14 UhrMagentaSport
Meppen vs. Großaspach3. Liga / 14 UhrMagentaSport
Bayern vs. LeipzigTestspiel / 15.30 UhrMagentaTV (kostenlos) / MagentaSport / FC Bayern TV PLUS
Gladbach vs. Aston VillaTestspiel / 15.30 UhrFohlen.TV
Verl vs. Duisburg3. Liga / 16.30 UhrMagentaSport
BVB vs. RomaTestspiel / 17.30 UhrSky / Sky Go / WOW
Catanzaro vs. SüdtirolCoppa Italia / 18 UhrDAZN
Udine vs. PadovaCoppa Italia / 18.30 UhrDAZN
Alaves vs. GetafeLaLiga / 19.30 UhrDAZN
Bayern vs. WolfsburgSupercup Frauen / 19.30 UhrDF1 / DFB.TV / DAZN
Excelsior vs. EindhovenEredivisie / 20 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Al-Ittihad vs. Al-KholoodSaudi Pro League / 20 UhrDAZN
Al-Nassr vs. Al-FatehSaudi Pro League / 20 UhrDAZN
Lautern vs. KSC2. Bundesliga / 20.30 UhrRTL / RTL+ / Sky / Sky Go / WOW
Venedig vs. ModenaCoppa Italia / 20.45 UhrDAZN
Torino vs. CarrareseCoppa Italia / 21.15 UhrDAZN
Sevilla vs. RayoLaLiga / 21.30 UhrDAZN

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Sonntag, 16. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Bielefeld vs. Cottbus2. Bundesliga / 13.30 UhrSky / Sky Go / WOW
Dresden vs. Darmstadt2. Bundesliga / 13.30 UhrSky / Sky Go / WOW
Hannover vs. Wolfsburg2. Bundesliga / 13.30 UhrSky / Sky Go / WOW
Rostock vs. Mannheim3. Liga / 13.30 UhrMagentaSport
Feyenoord vs. Go Ahead EaglesEredivisie / 14.30 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Arsenal vs. Manchester CityCommunity Shield / 16 UhrDAZN
Regensburg vs. Saarbrücken3. Liga / 16.30 UhrMagentaSport
Ajax vs. HeerenveenEredivisie / 16.45 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Santander vs. VillarrealLaLiga / 17 UhrDAZN
Schalke vs. Real MadridTestspiel / 17 UhrDAZN
Espanyol vs. LevanteLaLiga / 19 UhrDAZN
Liverpool vs. ComoTestspiel / 19 UhrSky / Sky Go / WOW
Stuttgart II vs. Viktoria Köln3. Liga / 19.30 UhrMagentaSport
Lens vs. PSGSupercup / 20.45 UhrDAZN
Lazio vs. MantovaCoppa Italia / 21.15 UhrDAZN
Casa Pia vs. BenficaLiga Portugal / 21.30 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport
Celta Vigo vs. OsasunaLaLiga / 21.30 UhrDAZN
Mirassol vs. FlamengoBrasilianische Liga / 23.30 UhrSportdigital / DAZN / MagentaSport

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Montag, 17. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Sassuolo vs. CesenaCoppa Italia / 18.30 UhrDAZN
Cremonese vs. SampdoriaCoppa Italia / 20.45 UhrDAZN
A Coruna vs. ElcheLaLiga / 21 UhrDAZN
Palermo vs. LecceCoppa Italia / 21.15 UhrDAZN

Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Mittwoch, 19. August

SPIELWETTBEWERB / ANPFIFFTV-SENDER / STREAM
Atletico vs. MalagaLaLiga / 21 UhrDAZN

Fußball heute live im STREAM und TV sehen: Das sind die Möglichkeiten

Wer Fußball live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen will, der stellt sich häufig die Frage: Läuft mein Spiel im Pay-TV oder im Free-TV?

Wir erklären Euch im Folgenden, welche die wichtigsten Sender für die Übertragung von Fußballspielen sind und ob Ihr diese kostenlos empfangen könnt oder ein Abo dafür benötigt.

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Fußball heute live auf DAZN sehen: So funktioniert's

Um Fußball auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei dem Streamingdienst. Wenn Ihr das volle Programm ohne Einschränkung sehen wollt, kostet Euch das 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo. In diesem Paket ist dann natürlich auch die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag enthalten, die DAZN ab der Saison 2025/26 neu im Programm hat. Auch alle Sonntagsspiele der Bundesliga sind weiterhin live und exklusiv bei DAZN zu sehen.

Das Angebot von DAZN beinhaltet zudem seit der Saison 2021/22 Übertragungen zu fast allen Partien der UEFA Champions League. Außerdem bekommt Ihr auf DAZN die Live-Berichterstattung über weitere europäische Top-Fußball-Ligen wie LaLiga, Serie A und Ligue 1. Zudem läuft inzwischen auch die Saudi Pro League mit Cristiano Ronaldo und Co. live bei DAZN.

DAZN zeigt außerdem den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL, MLB und NCAA, Eis- und Feldhockey, Rugby, Boxen und weiteren Kampfsport, Motorsport, die umfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten sowie über Eurosport 1HD und Eurosport 2HD die Olympischen Spiele, den besten Wintersport mit u.a. dem FIS Ski Alpine Weltcup, der Vierschanzentournee und dem Biathlon-Weltcup, Tennis-Grand-Slams, Radsport mit der Tour de France oder der Vuelta - und vieles mehr.

DAZN Logo BrandGetty Images

DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Japan, Kanada, den USA, Spanien und Brasilien verfügbar und läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem auf Smart TVs im heimischen Wohnzimmer, auf allen und Smartphones sowie Tablets, Apple TV, , Google Chromecast und Spielekonsolen wie der PlayStation und der Xbox.

Fußball heute live auf Sky: Welche Spiele zeigt der Pay-TV-Sender und was kostet ein Abo?

Auf Sky laufen sehr viele Spiele der Bundesliga, alle Partien im DFB-Pokal und zudem auch alle Topspiele der englischen Premier League.

Erling Haaland Premier League trophy Manchester City 2024Getty

Um auf das Programm von Sky zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement.

Fußball live im Free-TV: ARD, ZDF, Sat.1, RTL - welche Spiele laufen dort?

Zunächst einmal kümmern wir uns um die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Hier könnt Ihr hin und wieder Fußball live sehen, zum Beispiel einige ausgewählte Partien des DFB-Pokals oder Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen. Wenn die großen Turniere WM und EM laufen, seid Ihr bei ARD und ZDF sowohl bei Männern als auch bei Frauen auch an der richtigen Adresse. Das ZDF darf zudem das Finale der UEFA Champions League live im Free-TV übertragen. Ihr benötigt hier natürlich kein Abo, alles ist kostenlos.

Füllkrug WirtzGetty

Auch Sat.1 und RTL sind gratis empfangbar. Sat.1 zeigt aktuell pro Saison drei Bundesliga-Spiele (je eines am 1. Spieltag, letzten Hinrundenspieltag und ersten Rückrundenspieltag) frei empfangbar im Free-TV. Bei RTL könnt Ihr pro Spieltag eine Partie aus Europa League oder Conference League live sehen. Ferner hat RTL auch Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Programm und seit 2025/26 das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Über den hauseigenen Streamingdienst RTL+ ist es auch möglich, die Partien online im LIVE-STREAM zu schauen. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein Abo.

Übrigens: Auch die dritten Programme der ARD (WDR, BR, SWR etc.) zeigen häufig Fußball live im Free-TV. Hier geht es vor allem um die 3. Liga, jeden Spieltag sind auf genannten Sendern zwei bis drei Spiele kostenlos zu sehen - über die jeweiligen Mediatheken auch im LIVE-STREAM.

Fußball live im TV und im LIVE-STREAM mit MagentaSport

Ihr wollt die 3. Liga oder die Bundesliga der Frauen im LIVE-STREAM sehen? Das ist in Deutschland Angelegenheit des Streamingdienstes der Deutschen Telekom, MagentaSport. Die Nutzung von MagentaSport ist allerdings nicht kostenlos, sondern setzt ein Abonnement voraus.

Über eine Kooperation mit Sportdigital könnt Ihr bei MagentaSport beispielsweise ach die Eredivisie oder die brasilianische Liga schauen.

Fußball heute live sehen: Sportdigital Fußball

Sportdigital hat unter anderem die Eredivisie, die brasilianische und polnische Liga oder durch eine Kooperation mit DAZN auch die Saudi Pro League im Programm. Auch ausgewählte Spiele der MLS sind live bei Sportdigital zu sehen. Ihr benötigt für diesen Sender allerdings ein Abo, kostenlos ist er nicht empfangbar.

Gut für alle DAZN-Kunden: Ihr könnt mit Eurem Abo auch auf Sportdigital zugreifen und alle Inhalte des Senders ohne zusätzliche Kosten via DAZN sehen.

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