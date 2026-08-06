Fußball heute live im TV und im LIVE STREAM: Welche Spiele werden gezeigt / übertragen?

Wo läuft Fußball heute im TV oder im LIVE STREAM? Diese Frage beantworten wir Euch ganz schnell, hier seid Ihr also genau richtig!
Ob Bundesliga, Champions League, Europa League, 3. Liga, 2. Liga, Serie A, LaLiga, Premier League, Conference League, Länderspiele, EM, WM oder welcher Wettbewerb auch immer: Hier habt Ihr immer auf einen Blick alle Infos parat, welche Spiele in den nächsten Tagen übertragen werden.
Die heute im TV oder im Livestream verfügbaren Top-Spiele begeistern Fußballfans auf der ganzen Welt. Neben dem Verfolgen der Matches im TV gibt es die Möglichkeit, Wetten zu setzen, um die Spannung zu erhöhen. Hierbei können Bonusangebote wie der Interwetten Bonus Code besonders attraktiv sein. Durch die Nutzung dieser Codes erhalten Wetter zusätzliche Vorteile, die nicht nur das Wetten unterhaltsamer machen, sondern auch Potenzial bieten, lohnenswerte Gewinnaussichten zu optimieren.
Fußball live im TV und Stream: HIER könnt Ihr nach allen Ligen und Spielen filtern!
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Donnerstag, 6. August
|SPIEL
|WETTBEWERB / ANPFIFF
|TV-SENDER / STREAM
|Aue vs. BFC Dynamo
|Regionalliga Nordost / 19 Uhr
|MDR-Mediathek
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Freitag, 7. August
|SPIEL
|WETTBEWERB / ANPFIFF
|TV-SENDER / STREAM
|Bayern vs. Aston Villa
|Testspiel / 14 Uhr
|FC Bayern TV PLUS
|Stettin vs. Lublin
|Ekstraklasa / 18 Uhr
|Sportdigital / DAZN / MagentaSport
|Mannheim vs. Düsseldorf
|3. Liga / 19 Uhr
|MagentaSport
|1860 vs. Augsburg II
|Regionalliga Bayern / 19 Uhr
|BR24 Sport
|Bochum vs. Hertha
|2. Bundesliga / 20.30 Uhr
|SAT.1 / ran.de / Joyn / Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Samstag, 8. August
|SPIEL
|WETTBEWERB / ANPFIFF
|TV-SENDER / STREAM
|Magdeburg vs. Braunschweig
|2. Bundesliga / 13 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW
|KSC vs. Bielefeld
|2. Bundesliga / 13 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW
|Darmstadt vs. Kiel
|2. Bundesliga / 13 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW
|Heidenheim vs. Osnabrück
|2. Bundesliga / 13 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW
|Chelsea vs. Milan
|Testspiel / 14 Uhr
|DAZN
|Ingolstadt vs. Würzburg
|3. Liga / 14 Uhr
|BR / MagentaSport
|Duisburg vs. Meppen
|3. Liga / 14 Uhr
|WDR / NDR / MagentaSport
|Wehen vs. Münster
|3. Liga / 14 Uhr
|MagentaSport
|Viktoria Köln vs. Regensburg
|3. Liga / 14 Uhr
|MagentaSport
|Havelse vs. Stuttgart II
|3. Liga / 14 Uhr
|MagentaSport
|Großaspach vs. Fortuna Köln
|3. Liga / 16.30 Uhr
|MagentaSport
|Schalke vs. Atalanta
|Testspiel / 17 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW
|Teplice vs. Pilsen
|Chance Liga / 17 Uhr
|Sportdigital / DAZN / MagentaSport
|Eindhoven vs. Sittard
|Eredivisie / 20 Uhr
|Sportdigital / DAZN / MagentaSport
|Wolfsburg vs. Lautern
|2. Bundesliga / 20.30 Uhr
|RTL / RTL+ / Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Sonntag, 9. August
|SPIEL
|WETTBEWERB / ANPFIFF
|TV-SENDER / STREAM
|Sparta Rotterdam vs. Feyenoord Rotterdam
|Eredivisie / 12.15 Uhr
|Sportdigital / DAZN / MagentaSport
|Hoffenheim II vs. Rostock
|3. Liga / 13.30 Uhr
|MagentaSport
|Cottbus vs. Hannover
|2. Bundesliga / 13.30 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW
|Nürnberg vs. Dresden
|2. Bundesliga / 13.30 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW
|St. Pauli vs. Fürth
|2. Bundesliga / 13.30 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW
|Zwolle vs. Ajax
|Eredivisie / 14.30 Uhr
|Sportdigital / DAZN / MagentaSport
|Arsenal vs. BVB
|Testspiel / 15 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW / BVB-TV
|Liverpool vs. Monaco
|Testspiel / 15.30 Uhr
|DAZN
|Saarbrücken vs. Essen
|3. Liga / 16.30 Uhr
|MagentaSport
|Rangers vs. Hibernian
|Premiership / 17 Uhr
|Sportdigital / DAZN / MagentaSport
|Aachen vs. Verl
|3. Liga / 19.30 Uhr
|MagentaSport
|Palmeiras vs. Internacional
|Brasilianische Liga / 21 Uhr
|Sportdigital / DAZN / MagentaSport
|Santos vs. Paranaense
|Brasilianische Liga / 23.30 Uhr
|Sportdigital / DAZN / MagentaSport
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Mittwoch, 12. August
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Donnerstag, 13. August
|SPIEL
|WETTBEWERB / ANPFIFF
|TV-SENDER / STREAM
|Al-Diriyah vs. Al-Ahli
|Saudi Pro League / 20 Uhr
|Sportdigital / DAZN / MagentaSport
|Al-Shabab vs. Al-Qadsiah
|Saudi Pro League / 20 Uhr
|DAZN
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Freitag, 14. August
|SPIEL
|WETTBEWERB / ANPFIFF
|TV-SENDER / STREAM
|Braunschweig vs. Bochum
|2. Bundesliga / 18.30 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW
|Kiel vs. St. Pauli
|2. Bundesliga / 18.30 Uhr
|Sky / Sky Go / WOW
|Memmingen vs. 1860
|Regionalliga Bayern / 19 Uhr
|BR24 Sport / BR (ARD-Mediathek)
|Würzburg vs. Wehen
|3. Liga / 19 Uhr
|MagentaSport
|Al-Hilal vs. Al-Faisaly
|Saudi Pro League / 20 Uhr
|DAZN
|Reims vs. Dunkerque
|Ligue 2 / 20.45 Uhr
|DAZN
|St. Etienne vs. Clermont
|Ligue 2 / 20.45 Uhr
|DAZN
|Sporting vs. Guimaraes
|Liga Portugal / 21.15 Uhr
|Sportdigital / DAZN / MagentaSport
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Samstag, 15. August
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Sonntag, 16. August
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Montag, 17. August
|SPIEL
|WETTBEWERB / ANPFIFF
|TV-SENDER / STREAM
|Sassuolo vs. Cesena
|Coppa Italia / 18.30 Uhr
|DAZN
|Cremonese vs. Sampdoria
|Coppa Italia / 20.45 Uhr
|DAZN
|A Coruna vs. Elche
|LaLiga / 21 Uhr
|DAZN
|Palermo vs. Lecce
|Coppa Italia / 21.15 Uhr
|DAZN
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Mittwoch, 19. August
|SPIEL
|WETTBEWERB / ANPFIFF
|TV-SENDER / STREAM
|Atletico vs. Malaga
|LaLiga / 21 Uhr
|DAZN
Fußball heute live im STREAM und TV sehen: Das sind die Möglichkeiten
Wer Fußball live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen will, der stellt sich häufig die Frage: Läuft mein Spiel im Pay-TV oder im Free-TV?
Wir erklären Euch im Folgenden, welche die wichtigsten Sender für die Übertragung von Fußballspielen sind und ob Ihr diese kostenlos empfangen könnt oder ein Abo dafür benötigt.
Fußball heute live auf DAZN sehen: So funktioniert's
Um Fußball auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei dem Streamingdienst. Wenn Ihr das volle Programm ohne Einschränkung sehen wollt, kostet Euch das 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo. In diesem Paket ist dann natürlich auch die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag enthalten, die DAZN ab der Saison 2025/26 neu im Programm hat. Auch alle Sonntagsspiele der Bundesliga sind weiterhin live und exklusiv bei DAZN zu sehen.
Das Angebot von DAZN beinhaltet zudem seit der Saison 2021/22 Übertragungen zu fast allen Partien der UEFA Champions League. Außerdem bekommt Ihr auf DAZN die Live-Berichterstattung über weitere europäische Top-Fußball-Ligen wie LaLiga, Serie A und Ligue 1. Zudem läuft inzwischen auch die Saudi Pro League mit Cristiano Ronaldo und Co. live bei DAZN.
DAZN zeigt außerdem den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL, MLB und NCAA, Eis- und Feldhockey, Rugby, Boxen und weiteren Kampfsport, Motorsport, die umfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten sowie über Eurosport 1HD und Eurosport 2HD die Olympischen Spiele, den besten Wintersport mit u.a. dem FIS Ski Alpine Weltcup, der Vierschanzentournee und dem Biathlon-Weltcup, Tennis-Grand-Slams, Radsport mit der Tour de France oder der Vuelta - und vieles mehr.Getty Images
DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Japan, Kanada, den USA, Spanien und Brasilien verfügbar und läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem auf Smart TVs im heimischen Wohnzimmer, auf allen und Smartphones sowie Tablets, Apple TV, , Google Chromecast und Spielekonsolen wie der PlayStation und der Xbox.
Fußball heute live auf Sky: Welche Spiele zeigt der Pay-TV-Sender und was kostet ein Abo?
Auf Sky laufen sehr viele Spiele der Bundesliga, alle Partien im DFB-Pokal und zudem auch alle Topspiele der englischen Premier League.Getty
Um auf das Programm von Sky zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement.
Fußball live im Free-TV: ARD, ZDF, Sat.1, RTL - welche Spiele laufen dort?
Zunächst einmal kümmern wir uns um die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Hier könnt Ihr hin und wieder Fußball live sehen, zum Beispiel einige ausgewählte Partien des DFB-Pokals oder Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen. Wenn die großen Turniere WM und EM laufen, seid Ihr bei ARD und ZDF sowohl bei Männern als auch bei Frauen auch an der richtigen Adresse. Das ZDF darf zudem das Finale der UEFA Champions League live im Free-TV übertragen. Ihr benötigt hier natürlich kein Abo, alles ist kostenlos.Getty
Auch Sat.1 und RTL sind gratis empfangbar. Sat.1 zeigt aktuell pro Saison drei Bundesliga-Spiele (je eines am 1. Spieltag, letzten Hinrundenspieltag und ersten Rückrundenspieltag) frei empfangbar im Free-TV. Bei RTL könnt Ihr pro Spieltag eine Partie aus Europa League oder Conference League live sehen. Ferner hat RTL auch Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Programm und seit 2025/26 das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Über den hauseigenen Streamingdienst RTL+ ist es auch möglich, die Partien online im LIVE-STREAM zu schauen. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein Abo.
Übrigens: Auch die dritten Programme der ARD (WDR, BR, SWR etc.) zeigen häufig Fußball live im Free-TV. Hier geht es vor allem um die 3. Liga, jeden Spieltag sind auf genannten Sendern zwei bis drei Spiele kostenlos zu sehen - über die jeweiligen Mediatheken auch im LIVE-STREAM.
Fußball live im TV und im LIVE-STREAM mit MagentaSport
Ihr wollt die 3. Liga oder die Bundesliga der Frauen im LIVE-STREAM sehen? Das ist in Deutschland Angelegenheit des Streamingdienstes der Deutschen Telekom, MagentaSport. Die Nutzung von MagentaSport ist allerdings nicht kostenlos, sondern setzt ein Abonnement voraus.
Über eine Kooperation mit Sportdigital könnt Ihr bei MagentaSport beispielsweise ach die Eredivisie oder die brasilianische Liga schauen.
Fußball heute live sehen: Sportdigital Fußball
Sportdigital hat unter anderem die Eredivisie, die brasilianische und polnische Liga oder durch eine Kooperation mit DAZN auch die Saudi Pro League im Programm. Auch ausgewählte Spiele der MLS sind live bei Sportdigital zu sehen. Ihr benötigt für diesen Sender allerdings ein Abo, kostenlos ist er nicht empfangbar.
Gut für alle DAZN-Kunden: Ihr könnt mit Eurem Abo auch auf Sportdigital zugreifen und alle Inhalte des Senders ohne zusätzliche Kosten via DAZN sehen.