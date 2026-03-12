Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Er hat in einer Hinsicht schon Raul übertroffen und Thierry Henry ist hin und weg von ihm: Ist dieses Supertalent die Zukunft von Real Madrid?

Thiago Pitarch spielte gegen City, als hätte er nie etwas anderes getan. Ganz nebenbei stellte der 18-Jährige den Rekord einer Ikone von Real Madrid ein.

Thierry Henry musste noch kurz innehalten. "Ich will reden über - ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht - Pitarch", las die französische Stürmerlegende, heute populärer TV-Experte bei CBS Sports, von einem Blatt Papier ab. 

"Denn ihn habe ich heute Abend ganz genau beobachtet: Was hatte der Junge für ein Spiel?! Er ist einfach für jeden gelaufen", schwärmte Henry davon, was der 18-jährige Thiago Pitarch bei Real Madrids 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City am Mittwochabend auf den Rasen des Bernabeu gezaubert hatte. "Ich weiß nicht, was sie in dieses Trikot tun", wunderte sich der bekanntlich nicht mehr mit voller Haarpracht gesegnete Henry und flachste: "Wenn ich es anziehe, hilft es mir vielleicht, meine Haare wieder zu bekommen."

  • Real Madrid: Thiago Pitarch beeindruckt gegen Manchester City mit seiner Reife

    Thiago Pitarch ist von Sorgen über schütteres Haar noch weit entfernt. Ebenso wie bis vor kurzem von Spielen wie diesem gegen Gegner wie City, bei dem er neben Dreifachtorschütze Federico Valverde die Schlagzeilen bestimmte. "Das ist das Spiel, das man immer bei FIFA spielt", sagte der junge Mittelfeldspieler nach der Partie euphorisch. "Ich bin sehr glücklich über den Sieg und wie alles gelaufen ist."

    Pitarch hatte erst Mitte Februar mit einem Kurzeinsatz im CL-Playoff-Hinspiel bei Benfica sein Debüt für Reals erste Mannschaft gefeiert. Fast aus dem Nichts war er im Kracher gegen City dann eine der prägenden Figuren auf dem Platz und beeindruckte mit drei ganz großen Qualitäten, die ihn auszeichnen: Furchtloses Auftreten, enorme Laufstärke und große Ballsicherheit.

    Wie selbstverständlich blieb Pitarch cool, als ihn rund um den eigenen Sechzehner immer wieder Kaliber wie Bernardo Silva oder Rodri aggressiv anliefen, unter Druck setzten. Der Youngster ging damit um, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Einmal wurde er dabei etwas übermütig, als er sich am Elfmeterpunkt um den im Rücken heranstürmenden Nico O'Reilly winden wollte. Jener ging dazwischen und hätte auf 1:3 verkürzt, wenn Reals Keeper Thibaut Courtois nicht so geistesgegenwärtig reagiert und den Ball mit seinem Fuß noch über das Tor gelenkt hätte.

    Ansonsten machte Pitarch bei seinem Startelfdebüt in der Champions League ein herausragendes Spiel im Mittelfeldzentrum. "Thiago wird sich nicht verstecken, er wird den Ball wollen", hatte Trainer Alvaro Arbeloa vor der Partie betont, das er seiner überraschenden Wahl für die Startelf auf dieser großen Bühne vollends vertraut. "Ich bin sicher, er wird großartig sein."

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Thiago Pitarch: 30 Jahre alten Raul-Rekord übertroffen

    Arbeloa sollte Recht behalten. Ganz nebenbei verhalf er seinem Supertalent zur Einstellung eines ganz besonderen Vereinsrekords: Seit Mittwochabend ist Pitarch mit 18 Jahren und 220 Tagen der jüngste spanische Spieler, der je in einem K.o.-Spiel der Champions League bei Real in der Startelf stand. Er übertraf den zuvor 30 Jahre lang gültigen Rekord von Klublegende Raul, der im März 1996 bei einem 1:0-Sieg gegen Juventus Turin 33 Tage älter war. Überhaupt war jemals nur der Brasilianer Vinicius Junior bei seinem ersten Startelf-Einsatz für die Madrilenen in einem CL-K.o.-Spiel noch einen Tick jünger (18 Jahre und 216 Tage im Februar 2019).

    Was Pitarch auch mit Raul verbindet: Genau wie der ehemalige Weltklassestürmer spielte auch er in der Jugend zunächst für Reals Stadtrivalen Atletico. Als Zehnjähriger verließ er die Rojiblancos jedoch, kam über den FC Getafe und CD Leganes einige Jahre später schließlich in Reals Nachwuchs. 2023 war das - und eineinhalb Jahre später folgte der Tag, der gewissermaßen den Grundstein für die magische Nacht gegen City legte.

    Im Januar 2025 bestritt Pitarch mit Reals U18 ein vereinsinternes Testspiel gegen die U19, seinerzeit trainiert von Arbeloa. Und dem heutigen Coach des A-Teams fielen bei dem damals 17-Jährigen neben dessen immensem Talent auch seine erstaunliche Reife und Persönlichkeit auf. Attribute, die Pitarch, von Arbeloa liebevoll "das Biest" genannt, nun dazu verhalfen, schnell seine Spuren bei den Profis zu hinterlassen.

  • Real-Talent Thiago Pitarch könnte auch für Marokko spielen

    Kurz nach besagtem Testspiel zog Arbeloa Pitarch hoch zur U19, gab ihm erste Einsätze in der Youth League. Vergangenen Sommer dann, als Arbeloa zum Trainer der zweiten Mannschaft (Castilla) befördert wurde, nahm er Pitarch direkt mit, machte ihn zum Stammspieler in der dritten spanischen Liga. "Wie er immer den Ball will, wie er ihn unter Druck behält und stets nach der besten Lösung sucht", hob Arbeloa Pitarchs Standout-Qualitäten hervor. "Er macht die richtigen Kontakte, bewegt sich gut, bietet sich an."

    Im Mittelfeldzentrum der Castilla gesetzt, sammelte Pitarch in der ersten Saisonhälfte wertvolle Erfahrungen im Erwachsenenfußball. Arbeloas Vorgänger oben, Xabi Alonso, nahm den spanischen Junioren-Nationalspieler - der aufgrund seiner Wurzeln übrigens auch für Marokko spielen könnte - zudem hin und wieder in seinen Kader auf, ließ ihn aber noch nicht spielen. Das tat erstmals Arbeloa vor einigen Wochen gegen Benfica, einem weiteren Kurzeinsatz im Rückspiel gegen die Portugiesen folgte Anfang März in der Liga gegen Getafe (0:1) dann Pitarchs Startelf-Premiere.

    Der Youngster profitierte dabei natürlich auch von Reals derzeitigen Verletzungsproblemen im Mittelfeld: Jude Bellingham und Dani Ceballos fielen in den vergangenen Wochen aus, zuletzt musste dann auch noch Eduardo Camavinga wegen Zahnproblemen passen. Letzterer war gegen City wieder einsatzbereit, Arbeloa schenkte aber erneut Pitarch das Vertrauen, den er nach 76 Minuten vom Feld nahm.

    In dem Teenager sieht Arbeloa keineswegs nur einen Lückenfüller, sondern will ihm auch seine Einsätze geben, wenn sich die Personallage demnächst wieder entspannt hat. Gefragt, ob Pitarch Gegenwart und Zukunft der Königlichen sei, antwortete der Coach kurz und knapp: "Ja." 

    Besonders mit seinem Auftritt gegen City hat Pitarch die Rückendeckung untermauert und dabei eine pikante Frage aufgeworfen: Hat Real den neuen Mittelfeldstrategen, der nach den Abschieden von Toni Kroos (Karriereende 2024) und Luka Modric (wechselte 2025 zu Milan) mit Verspätung kommen soll, vielleicht längst in den eigenen Reihen? Noch ist es natürlich viel zu früh, diese Frage stichhaltig zu beantworten. Aber bemerkenswert war es dennoch, dass Pitarch mit Rodri den Weltstar, den sich Real im Sommer angeblich unbedingt für das Mittelfeldzentrum schnappen will, im direkten Duell in den Schatten stellte.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Thiago Pitarch: Seine Zahlen in dieser Saison

    MannschaftEinsätzeToreAssistsGelbe Karten
    Real Madrid U191100
    Real Madrid Castilla14025
    Real Madrid5000
