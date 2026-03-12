Er hat in einer Hinsicht schon Raul übertroffen und Thierry Henry ist hin und weg von ihm: Ist dieses Supertalent die Zukunft von Real Madrid?

Kurz nach besagtem Testspiel zog Arbeloa Pitarch hoch zur U19, gab ihm erste Einsätze in der Youth League. Vergangenen Sommer dann, als Arbeloa zum Trainer der zweiten Mannschaft (Castilla) befördert wurde, nahm er Pitarch direkt mit, machte ihn zum Stammspieler in der dritten spanischen Liga. "Wie er immer den Ball will, wie er ihn unter Druck behält und stets nach der besten Lösung sucht", hob Arbeloa Pitarchs Standout-Qualitäten hervor. "Er macht die richtigen Kontakte, bewegt sich gut, bietet sich an."

Im Mittelfeldzentrum der Castilla gesetzt, sammelte Pitarch in der ersten Saisonhälfte wertvolle Erfahrungen im Erwachsenenfußball. Arbeloas Vorgänger oben, Xabi Alonso, nahm den spanischen Junioren-Nationalspieler - der aufgrund seiner Wurzeln übrigens auch für Marokko spielen könnte - zudem hin und wieder in seinen Kader auf, ließ ihn aber noch nicht spielen. Das tat erstmals Arbeloa vor einigen Wochen gegen Benfica, einem weiteren Kurzeinsatz im Rückspiel gegen die Portugiesen folgte Anfang März in der Liga gegen Getafe (0:1) dann Pitarchs Startelf-Premiere.

Der Youngster profitierte dabei natürlich auch von Reals derzeitigen Verletzungsproblemen im Mittelfeld: Jude Bellingham und Dani Ceballos fielen in den vergangenen Wochen aus, zuletzt musste dann auch noch Eduardo Camavinga wegen Zahnproblemen passen. Letzterer war gegen City wieder einsatzbereit, Arbeloa schenkte aber erneut Pitarch das Vertrauen, den er nach 76 Minuten vom Feld nahm.

In dem Teenager sieht Arbeloa keineswegs nur einen Lückenfüller, sondern will ihm auch seine Einsätze geben, wenn sich die Personallage demnächst wieder entspannt hat. Gefragt, ob Pitarch Gegenwart und Zukunft der Königlichen sei, antwortete der Coach kurz und knapp: "Ja."

Besonders mit seinem Auftritt gegen City hat Pitarch die Rückendeckung untermauert und dabei eine pikante Frage aufgeworfen: Hat Real den neuen Mittelfeldstrategen, der nach den Abschieden von Toni Kroos (Karriereende 2024) und Luka Modric (wechselte 2025 zu Milan) mit Verspätung kommen soll, vielleicht längst in den eigenen Reihen? Noch ist es natürlich viel zu früh, diese Frage stichhaltig zu beantworten. Aber bemerkenswert war es dennoch, dass Pitarch mit Rodri den Weltstar, den sich Real im Sommer angeblich unbedingt für das Mittelfeldzentrum schnappen will, im direkten Duell in den Schatten stellte.