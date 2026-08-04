Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze

Deutschland DFB-Pokal

Deutschland DFB-Pokal Übersicht

Mehr
Werbung

Deutschland DFB-Pokal, Spielplan und Ergebnisse

Donnerstag, 20. August
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
DJK Teutonia St. Tönis badge
DJK Teutonia St. Tönis
STT
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
Freitag, 21. August
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
Augsburg badge
Augsburg
FCA
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
Mehr

Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Athletic Club crestAthletic Club00000000
2Atlético Madrid crestAtlético Madrid00000000
3Barcelona crestBarcelona00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Alavés crestAlavés00000000
Mehr

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen