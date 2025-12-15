Der VfB Stuttgart ist in dieser Saison nicht nur in der Bundesliga und im DFB-Pokal, sondern auch in der Europa League vertreten. Um alle Spiele live verfolgen zu können, benötigt Ihr allerdings mehrere Abonnements bei unterschiedlichen Anbietern.

Hier erfahrt Ihr, bei welchen Sendern die Spiele des VfB Stuttgart live übertragen werden.

TV-Guide und Übertragung des VfB Stuttgart: Wo läuft welches Spiel des VfB live im TV und Livestream?

VfB Stuttgart in der Bundesliga: Übertragung im Free-TV und Livestream

Mit dem Start der Bundesliga-Saison 2025/26 ist eine neue Rechteperiode in Kraft getreten, die bis einschließlich 2028/29 gilt. Sky ist nicht mehr der übertragende Sender der Bundesliga-Konferenz. Die Samstagskonferenz liegt inzwischen bei DAZN, wo zudem weiterhin die Sonntagsspiele der Bundesliga übertragen werden.

Sky bleibt jedoch weiterhin die wichtigste Anlaufstelle und zeigt das Freitagabendspiel, alle Begegnungen am Samstagnachmittag im Einzelspiel und das Topspiel am Samstagabend. Über WOW oder die Sky-Go-App könnt ihr die Spiele des VfB zudem im Livestream verfolgen.

Im Free-TV überträgt SAT.1 neben dem Eröffnungsspiel auch die Freitagabendpartien des 15. und 16. Spieltags sowie beide Relegationsspiele live.

IMAGO / Eibner

VfB Stuttgart in der Europa League im Free-TV und Livestream

Ihr wollte den VfB Stuttgart in der Europa League verfolgen? Dann ist RTL die richtige Adresse. Dort ist die Europa League im Free-TV zu sehen. An jedem Spieltag wird ein Spiel mit deutscher Beteiligung live auf RTL oder bei Nitro übertragen.

Im Livestream auf RTL+ sind an jedem Spieltag ausgewählte Top-Begegnungen zu sehen – wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz. Sollte eine Europa-League-Partie des VfB mal nicht im Free-TV bei RTL oder Nitro laufen, könnt Ihr sie bei RTL+ in jedem Fall immer sehen.

VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Übertragung im Free-TV und Livestream

Sämtliche Partien des DFB-Pokals werden live von Sky übertragen. Ergänzend zeigen ARD und ZDF in jeder Runde ausgewählte Begegnungen im Free-TV.

Getty Images

TV-Guide und Übertragung des VfB Stuttgart: Wo läuft welches Spiel des VfB live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief