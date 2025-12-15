Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
VfB Stuttgart FansGetty
GOAL

TV-Guide und Übertragung des VfB Stuttgart: Wo läuft welches Spiel des VfB live im TV und Livestream?

Der VfB Stuttgart bestreitet seine Saison gleich auf mehreren Bühnen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele des VfB in der Bundesliga, der Europa League und im DFB-Pokal live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der VfB Stuttgart ist in dieser Saison nicht nur in der Bundesliga und im DFB-Pokal, sondern auch in der Europa League vertreten. Um alle Spiele live verfolgen zu können, benötigt Ihr allerdings mehrere Abonnements bei unterschiedlichen Anbietern.

Hier erfahrt Ihr, bei welchen Sendern die Spiele des VfB Stuttgart live übertragen werden.

TV-Guide und Übertragung des VfB Stuttgart: Wo läuft welches Spiel des VfB live im TV und Livestream?

VfB Stuttgart - Hoffenheim
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN

VfB Stuttgart in der Bundesliga: Übertragung im Free-TV und Livestream

Mit dem Start der Bundesliga-Saison 2025/26 ist eine neue Rechteperiode in Kraft getreten, die bis einschließlich 2028/29 gilt. Sky ist nicht mehr der übertragende Sender der Bundesliga-Konferenz. Die Samstagskonferenz liegt inzwischen bei DAZN, wo zudem weiterhin die Sonntagsspiele der Bundesliga übertragen werden.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

Sky bleibt jedoch weiterhin die wichtigste Anlaufstelle und zeigt das Freitagabendspiel, alle Begegnungen am Samstagnachmittag im Einzelspiel und das Topspiel am Samstagabend. Über WOW oder die Sky-Go-App könnt ihr die Spiele des VfB zudem im Livestream verfolgen. 

Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG

Jetzt anmeldenPremier League, DFB-Pokal u.v.m. als Sky-Neukunde für 24.99 Euro/Monat!

Im Free-TV überträgt SAT.1 neben dem Eröffnungsspiel auch die Freitagabendpartien des 15. und 16. Spieltags sowie beide Relegationsspiele live.

Deniz UndavIMAGO / Eibner

VfB Stuttgart in der Europa League im Free-TV und Livestream

Ihr wollte den VfB Stuttgart in der Europa League verfolgen? Dann ist RTL die richtige Adresse. Dort ist die Europa League im Free-TV zu sehen. An jedem Spieltag wird ein Spiel mit deutscher Beteiligung live auf RTL oder bei Nitro übertragen.

Im Livestream auf RTL+ sind an jedem Spieltag ausgewählte Top-Begegnungen zu sehen – wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz. Sollte eine Europa-League-Partie des VfB mal nicht im Free-TV bei RTL oder Nitro laufen, könnt Ihr sie bei RTL+ in jedem Fall immer sehen.

Sport live sehenJetzt anmelden!

VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Übertragung im Free-TV und Livestream

Sämtliche Partien des DFB-Pokals werden live von Sky übertragen. Ergänzend zeigen ARD und ZDF in jeder Runde ausgewählte Begegnungen im Free-TV.

Sebastian HoeneßGetty Images

TV-Guide und Übertragung des VfB Stuttgart: Wo läuft welches Spiel des VfB live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief

Gründung2. September 1893
Meistertitel5
Pokalsiege4
Europa-League-Titel0
RekordspielerKarl Allgöwer (338 Spiele)
Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0