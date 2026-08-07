SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga?

Mit dem Duell zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC startet die 2. Bundesliga in die Saison 2026/27. Doch wo wird das Eröffnungsspiel live im TV und Livestream übertragen – bei Sky, SAT.1 oder RTL? Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Übertragung.