Eintracht Frankfurt bestreitet viele Begegnungen auf nationaler und internationaler Ebene. Um alle Spiele live verfolgen zu können, benötigen Fans jedoch mehrere Abonnements bei unterschiedlichen Anbietern. Welche Sender die Übertragungen der SGE übernehmen, erfahrt ihr hier.

TV-Guide und Übertragung von Eintracht Frankfurt: Wo läuft welches Spiel der SGE live im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: Übertragung im TV und Livestream

In dieser Spielzeit liegen die Übertragungsrechte der Bundesliga bei Sky und DAZN. Sky zeigt dabei das Freitagsspiel, alle Einzelpartien sowie das Topspiel live. Über WOW oder die Sky-Go-App könnt ihr die Begegnungen auch im Livestream verfolgen.

DAZN hat sich dagegen die beliebte Samstags-Konferenz gesichert und bleibt außerdem der Anbieter für die Sonntagsspiele. Welche Übertragung greift, hängt somit davon ab, wie die Partie von Eintracht Frankfurt angesetzt.

Im Free-TV sind Bundesliga-Spiele nur zu ausgewählten Anlässen zu sehen. Dazu zählen etwa das Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde sowie das letzte Freitagsspiel vor der Winterpause. In diesen Fällen ist SAT.1 die richtige Adresse.

Eintracht Frankfurt in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Bei DAZN könnt ihr zudem den Großteil der Champions-League-Partien des FC Bayern München live verfolgen. Pro Spieltag bleibt lediglich ein Dienstagsspiel exklusiv bei Amazon Prime. Allerdings steht hier ein Umbruch bevor: Ab 2027 steigt der neue Streaminganbieter Paramount+ in die Übertragung ein.

Sollten die Eintracht gegen alle Erwartungen das Finale erreichen, gibt es das Spiel ebenfalls im Free-TV zu sehen – dann übernimmt das ZDF die Übertragung.

Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Übertragung im TV und Livestream

Alle Begegnungen des DFB-Pokals werden von Sky übertragen. Pro Runde laufen jedoch ebenso vereinzelte Spiele bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF - dort ist die Variation zu beachten.

TV-Guide und Übertragung von Eintracht Frankfurt: Wo läuft welches Spiel der SGE live im TV und Livestream Der Verein im Steckbrief