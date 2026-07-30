Der FC Bayern München kämpft auch in dieser Saison um weitere Titel. Wer alle Partien des deutschen Rekordmeisters live verfolgen möchte, benötigt jedoch mehrere Abonnements bei verschiedenen Anbietern. Welche Sender die Spiele des FCB übertragen, erfahrt Ihr hier.

TV-Guide und Übertragung vom FC Bayern München: Wo läuft welches Spiel des FCB live im TV und Livestream?

TV-Guide und Übertragung vom FC Bayern München: Wo läuft welches Spiel des FCB in der Bundesliga, Champions League, im DFB-Pokal und Supercup

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga liegen in dieser Saison bei Sky und DAZN. Sky zeigt die Partien am Freitag sowie am Samstag alle Einzelspiele ab 15.30 Uhr und das Topspiel um 18.30 Uhr live. Wer die Begegnungen im Livestream verfolgen möchte, kann dies über WOW oder die SkyGo-App tun.

Nach der Übernahme von Sky durch RTL werden im Laufe der Saison außerdem ausgewählte Spiele auch im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

Der passende Livestream ist über RTL+ verfügbar. Für die Nutzung des Streamingdienstes ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

DAZN hält dagegen die Rechte an der Bundesliga-Konferenz am Samstag und überträgt zudem weiterhin alle Sonntagsspiele. Welcher Sender ein Spiel des FC Bayern München zeigt, hängt daher vom jeweiligen Spieltermin und der Ansetzung ab.

In der Champions League zeigt DAZN den Großteil der Spiele des FC Bayern München live. Pro Spieltag läuft lediglich eine Begegnung am Dienstag exklusiv bei Amazon Prime. Ab 2027 ändern sich die TV-Rechte jedoch erneut: Dann steigt Paramaount+ als weiterer Rechteinhaber in die Übertragung der Königsklasse ein.

Erreicht der FC Bayern München das Finale der Champions League, wird die Partie zudem im Free-TV übertragen. In diesem Fall übernimmt das ZDF die Live-Übertragung.

Alle Spiele im DFB-Pokal werden live bei Sky übertragen. Zusätzlich zeigen ARD und ZDF in jeder Runde ausgewählte Partien im Free-TV.

In den meisten Fällen fällt die Wahl der öffentlich-rechtlichen Sender dabei auf den FC Bayern München, sodass viele Pokalspiele des Rekordmeisters auch ohne kostenpflichtiges Abo zu sehen sind.

Am 22. August um 20.30 Uhr steht für den FC Bayern zudem der Franz-Beckenbauer-Cup auf dem Programm. Im Signal Iduna Park trifft der Double-Sieger auf Vizemeister Borussia Dortmund.

Die Begegnung wird live im Pay-TV bei Sky sowie im Livestream über SkyGo und WOW übertragen. Außerdem ist das Spiel im Free-TV bei SAT.1 und kostenlos im Livestream auf Joyn zu sehen.

TV-Guide und Übertragung vom FC Bayern München: Wo läuft welches Spiel des FCB live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief

Gründung 27. Februar 1900 Meistertitel 35 Pokalsiege 21 Champions-League-Titel 6 Rekordspieler Thomas Müller (765 Spiele)



