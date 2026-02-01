Goal.com
Dynamo Dresen FansGetty Images
TV-Guide und Übertragung von Dynamo Dresden: Wo läuft welches Spiel der SGD live im TV und Livestream?

Dynamo Dresden ist in dieser Saison in der 2. Bundesliga im Einsatz. Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer die Spiele live im TV und Livestream überträgt.

Dynamo Dresden gehört zu den großen Traditionsklubs in Deutschland. Nachdem Aus im DFB-Pokal ist die SGD in dieser Saison noch in der 2. Bundesliga vertreten.

Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnungen von Dynamo Dresden live im TV und Livestream gezeigt werden.

Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga: Übertragung im Free-TV und Livestream

Zwei TV-Sender teilen sich in dieser Saison die Übertragung der 2. Bundesliga. Alle Begegnungen - und damit auch die Spiele von Dynamo Dresden - zeigt Sky live und in voller Länge im TV. Die Übertragung des Pay-TV-Sender seht Ihr zudem im Livestream auf WOW oder in der SkyGO-App.

Dynamo Dresden v 1. FC Kaiserslautern - Second Bundesliga Playoffs Leg TwoGetty Images

Auch im Free-TV wird die 2. Bundesliga in dieser Saison live übertragen. RTL oder NITRO zeigen das Topspiel am Samstagabend live und vollumfänglich. Hinzu kommen ausgewählte Spiele in der Konferenz. Im Livestream seht Ihr die Übertragung der Privatsender beim kostenpflichtigen Streamingsender RTL+.

Gründung12. April 1953 
Meistertitel 3. Liga2
Siege Landespokal3
Meistertitel DDR8
Pokalsiege DDR7
RekordspielerHans-Uwe Pilz (322 Spiele)
