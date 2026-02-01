Dynamo Dresden gehört zu den großen Traditionsklubs in Deutschland. Nachdem Aus im DFB-Pokal ist die SGD in dieser Saison noch in der 2. Bundesliga vertreten.

Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnungen von Dynamo Dresden live im TV und Livestream gezeigt werden.

TV-Guide und Übertragung von Dynamo Dresden: Wo läuft welches Spiel der SGD live im TV und Livestream?

Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga: Übertragung im Free-TV und Livestream

Zwei TV-Sender teilen sich in dieser Saison die Übertragung der 2. Bundesliga. Alle Begegnungen - und damit auch die Spiele von Dynamo Dresden - zeigt Sky live und in voller Länge im TV. Die Übertragung des Pay-TV-Sender seht Ihr zudem im Livestream auf WOW oder in der SkyGO-App.

Getty Images

Auch im Free-TV wird die 2. Bundesliga in dieser Saison live übertragen. RTL oder NITRO zeigen das Topspiel am Samstagabend live und vollumfänglich. Hinzu kommen ausgewählte Spiele in der Konferenz. Im Livestream seht Ihr die Übertragung der Privatsender beim kostenpflichtigen Streamingsender RTL+.

