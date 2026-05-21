Werkzeug für Künstliche Intelligenz

GOAL.com verwendet automatisierte Systeme und Werkzeuge, einschließlich künstlicher Intelligenz, um die Erstellung, Übersetzung, Zusammenfassung und Verbreitung bestimmter Inhalte, Funktionen und Antworten zu generieren oder zu unterstützen. Dies umfasst unter anderem GOAL Answers, Ask GOAL‑e, Team-Newsletter und Artikelübersetzungen, die von GOAL.e unterstützt werden, sowie alle anderen GOAL‑e-Zuordnungen oder Benutzeroberflächen, die GOAL-e oder andere KI-gestützte Werkzeuge oder Funktionen referenzieren oder anzeigen.



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