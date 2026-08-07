"Ich verberge nie etwas - außer den Dingen, die ich geheim halte": Thomas Müller hat die USA im Sturm erobert, doch seine Magie bleibt ein Rätsel

Das MLS-All-Star-Spiel soll eigentlich eine Show der besten Liga-Stars sein, doch als diese Stars in Charlotte auf dem Platz standen,wirkte das Spiel oft wie eine Thomas-Müller-Vorführung. Das war weder aufgesetzt noch geplant. Es war einfach die Anziehungskraft eines Mannes, den alle liebevoll "Raumdeuter" nennen.

Mit 36 Jahren zeigt Müller, dass er den Raum um sich herum besser denn je liest. Schon immer war er der Philosoph des Fußballs, bereit, Grenzen des Machbaren zu hinterfragen. So erwarb er seinen Spitznamen und seinen Ruf. Er hinterfragt nicht mit Arroganz, sondern mit einem Lächeln, einem Witz und manchmal einem Bier in der Hand, mit dem er einen Mitspieler jagt.

Das hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren nicht geändert, obwohl sich Müllers Leben stark gewandelt hat. Er bleibt Superstar und zugleich Gesicht sowie Stimme der Vancouver Whitecaps, die in den 365 Tagen seit seiner Ankunft oft in Gefahr waren. Er zaubert noch immer auf dem Platz, wirkt abseits des Rasens aber zugänglicher denn je. Er findet immer noch neue Wege, sich in Räume zu schieben, die für andere unerreichbar sind, doch er tut dies auf eine andere Art und Weise als noch vor fünf oder zehn Jahren.

Trotz aller Veränderungen bleibt für ihn alles wie früher. Er ist nicht mehr die feste Größe beim FC Bayern München, aber er ist immer noch entschlossen und umgänglich.

"Ich bin einfach ich selbst", sagt er GOAL aus einer Loge im Bank of America Stadium, "aber natürlich kommt man in ein neues Umfeld und muss seinen Platz finden."

Sein Platz ist jetzt ein anderer. Beim MLS All-Star-Spiel sagten viele Teamkollegen, dass sie schon aufgeregt waren, nur weil sie mit ihm die Kabine teilten. Den ganzen Sommer über, während er als WM-Analyst im deutschen Fernsehen arbeitete, erkannten ehemalige Rivalen und langjährige Freunde Müller regelmäßig. Ein Spieler, der lange als unterschätzt galt, bekommt nun die Anerkennung, die ihm zusteht.

Wie geht er damit um? Wie meistert ein Spieler, der sich immer daran erfreut hat, der Aufmerksamkeit gerade noch so zu entgehen, die Momente, in denen selbst er ihr nicht mehr ausweichen kann? Ein wenig anders als früher, wie er zugibt, aber er genießt es trotzdem.

"Wenn man jung ist, ist man vielleicht noch nicht so bereit und weiß nicht, was man von sich selbst und von seinen Mannschaftskollegen erwarten kann", sagt er, "aber jetzt, mit der Erfahrung, die ich habe, kennt man einfach fast jedes Szenario.

Ich weiß jetzt, was passiert, und ich weiß jetzt, dass ich bereit bin.“