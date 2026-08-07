"Ich verberge nie etwas - außer den Dingen, die ich geheim halte": Thomas Müller hat die USA im Sturm erobert, doch seine Magie bleibt ein Rätsel
Das MLS-All-Star-Spiel soll eigentlich eine Show der besten Liga-Stars sein, doch als diese Stars in Charlotte auf dem Platz standen,wirkte das Spiel oft wie eine Thomas-Müller-Vorführung. Das war weder aufgesetzt noch geplant. Es war einfach die Anziehungskraft eines Mannes, den alle liebevoll "Raumdeuter" nennen.
Mit 36 Jahren zeigt Müller, dass er den Raum um sich herum besser denn je liest. Schon immer war er der Philosoph des Fußballs, bereit, Grenzen des Machbaren zu hinterfragen. So erwarb er seinen Spitznamen und seinen Ruf. Er hinterfragt nicht mit Arroganz, sondern mit einem Lächeln, einem Witz und manchmal einem Bier in der Hand, mit dem er einen Mitspieler jagt.
Das hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren nicht geändert, obwohl sich Müllers Leben stark gewandelt hat. Er bleibt Superstar und zugleich Gesicht sowie Stimme der Vancouver Whitecaps, die in den 365 Tagen seit seiner Ankunft oft in Gefahr waren. Er zaubert noch immer auf dem Platz, wirkt abseits des Rasens aber zugänglicher denn je. Er findet immer noch neue Wege, sich in Räume zu schieben, die für andere unerreichbar sind, doch er tut dies auf eine andere Art und Weise als noch vor fünf oder zehn Jahren.
Trotz aller Veränderungen bleibt für ihn alles wie früher. Er ist nicht mehr die feste Größe beim FC Bayern München, aber er ist immer noch entschlossen und umgänglich.
"Ich bin einfach ich selbst", sagt er GOAL aus einer Loge im Bank of America Stadium, "aber natürlich kommt man in ein neues Umfeld und muss seinen Platz finden."
Sein Platz ist jetzt ein anderer. Beim MLS All-Star-Spiel sagten viele Teamkollegen, dass sie schon aufgeregt waren, nur weil sie mit ihm die Kabine teilten. Den ganzen Sommer über, während er als WM-Analyst im deutschen Fernsehen arbeitete, erkannten ehemalige Rivalen und langjährige Freunde Müller regelmäßig. Ein Spieler, der lange als unterschätzt galt, bekommt nun die Anerkennung, die ihm zusteht.
Wie geht er damit um? Wie meistert ein Spieler, der sich immer daran erfreut hat, der Aufmerksamkeit gerade noch so zu entgehen, die Momente, in denen selbst er ihr nicht mehr ausweichen kann? Ein wenig anders als früher, wie er zugibt, aber er genießt es trotzdem.
"Wenn man jung ist, ist man vielleicht noch nicht so bereit und weiß nicht, was man von sich selbst und von seinen Mannschaftskollegen erwarten kann", sagt er, "aber jetzt, mit der Erfahrung, die ich habe, kennt man einfach fast jedes Szenario.
Ich weiß jetzt, was passiert, und ich weiß jetzt, dass ich bereit bin.“
Thomas Müller schlägt seine Gegenspieler einfach immer noch
Vor 18 Jahren lief Müller zum ersten Mal für den FC Bayern München auf den Platz. Seitdem bestritt er über 800 Vereinsspiele, davon 766 für den Bundesliga-Riesen. Außerdem absolvierte er 131 Länderspiele für Deutschland, darunter vier Welt- und Europameisterschaften.
Und doch verspürt Müller auch heute noch an Spieltagen dieses Kribbeln im Bauch. Es verschwindet nie.
"Jedes Spiel ist irgendwie anders und neu", sagt er. "Das ist das Magische an Mannschaftssportarten im Allgemeinen oder am Sport überhaupt."
Der Zauber ist nicht verblasst, und deshalb ist Müller es auch nicht. Er spielt immer noch mit derselben Freude wie früher. Er ist immer noch genauso lernbegierig wie früher.
Das ist ein Teil der Erklärung. Der andere Teil ist, dass sein Spiel schon immer mehr auf Intelligenz als auf Athletik setzte. Müllers größte Stärke war schon immer, jeden zu überlisten, der ihm im Weg steht. Der deutsche Autor Uli Hesse brachte es 2016 auf den Punkt.
"Müller kann dich nicht mit seiner Ballbeherrschung im Zweikampf schlagen", schrieb er 2016 im The Guardian. "Er kann dich nicht mit seiner Schnelligkeit schlagen. Und er kann dich nicht mit seinen Dribbling-Fähigkeiten schlagen. Er schlägt dich einfach."
Diese Einschätzung stammt aus dem letzten Jahrzehnt, doch auch heute findet er neue Wege, seine Gegner auszutricksen. In 21 MLS-Spielen für die Whitecaps erzielte er 12 Tore und sieben Vorlagen. Bevor die Whitecaps Müller in der vergangenen Saison verpflichteten, waren sie gut. Mit ihm wurden sie großartig und verloren erst das MLS-Cup-Finale 2025 gegen ein Inter-Miami-Team um Lionel Messi – einen der wenigen Denker, die es mit Müller aufnehmen können.
Vor allem hat Müller Erfahrung nach Vancouver gebracht. Was er auf dem Platz zeigt, beeindruckt; noch wichtiger ist jedoch, was er abseits des Platzes beiträgt. Als die Whitecaps im vergangenen Sommer einen Fußball-Superstar suchten, fanden sie einen. Und sie bekamen noch etwas mehr.
"Man wird immer aus einem bestimmten Grund geholt", sagt er. "Meistens ist es aus sportlichen Gründen, aber manchmal auch, um als Botschafter für den Sport und für die Stadt zu fungieren und ein Vorbild für die Kinder in der Jugendakademie zu sein. Diese Verantwortung haben wir meiner Meinung nach alle, aber sicherlich geht jeder damit ein wenig anders um."
Letzte Woche zeigte sich besonders deutlich, wie Müller das lebt. Er war nicht nur für die Kinder in der Akademie ein Vorbild, sondern auch für eine Mannschaft, die aus den größten Stars der MLS besteht.
Thomas Müller dominiert die Schlagzeilen in den USA
Müller dominierte während seines Aufenthalts in Charlotte die Schlagzeilen.
Sein Gesicht prangte auf jeder Plakatwand. Er sprach mit den Medien über alles Mögliche. Er erzählte von seiner Liebe zum Golf. Auch seine Beziehung zu Son Heung-Min war Thema; Müller scherzte, der Stürmer schmeichele sich bei ihm ein, um im nächsten Spiel Nachsicht zu erhalten. Müller sprach sogar über seine Spanischkenntnisse – oder zumindest über die wichtigsten Aspekte.
"Ich kann 'Hallo' sagen, 'Buenos días'", erzählte Müller den Reportern, "aber das Wichtigste, was man sagen können muss, ist 'Una cerveza, por favor'."
Hier setzte das Gelächter ein, und es fehlte nicht an Lachern. All-Star-Spiele sind von Natur aus merkwürdige Angelegenheiten. Eine Gruppe von Konkurrenten und Rivalen tritt für ein einmaliges Spiel kurz zusammen, das keine Bedeutung hat. In dieser Ausgabe führte Müller das MLS-Team an und brachte es vor dem 4:3-Sieg über die Rivalen aus der Liga MX auf eine Linie.
Seine Führungsrolle beruhte vor allem auf seinem Ruf. Er musste niemanden zur Ordnung rufen und würde das auch niemals versuchen. Die Teamkollegen wollten einfach von selbst mit ihm spielen, weil sie wussten, was das bedeutete.
"Wenn man jeden Tag auf diesem hohen Niveau trainieren kann, so wie ich es konnte, sammelt man viel Erfahrung", sagt Müller. "Man wird immer besser und besser und besser."
Das MLS-Team setzte sich aus jungen und älteren Spielern zusammen. Die Gruppe stammte aus 14 Ländern und 21 Vereinen. In einem Punkt waren sich alle einig: Müller.
"Ich bin Deutscher. Er hat mit Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen, und ich finde, er hatte eine unglaubliche Karriere", sagte Hany Mukhtar, Star des Nashville SC, nach dem Spiel. "Er ist jemand, zu dem man aufschauen kann … Er hat alles erreicht, was man im Fußball erreichen kann, und dann kommt er hierher und genießt seine Zeit bei uns. Das ist gut für uns alle und gut für die Liga. Er ist ein unglaublicher Typ."
Ashley Westwood, Kapitän des Charlotte FC, sagte: "Ich bin ein großer Fan. Ich habe ihn in Europa und in der Champions League spielen sehen. Jetzt persönlich mit ihm zu sprechen zeigt: Er ist ein absoluter Top-Typ. Er ist genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe."
Sympathisch, umgänglich, freundlich – so zeigt sich Müller. Die Welt gewann diesen Sommer einen neuen Blick auf ihn, weil er auf ungewöhnliche Weise an einer Weltmeisterschaft teilnahm.
Wie erlebte Thomas Müller den WM-Sommer an der Seite von Jürgen Klopp?
In diesem Sommer gehörte Müller erstmals seit 2006 nicht zum deutschen WM-Kader. Damit endete eine Ära. Mehrere Jahre lang zählte Müller zum festen Kern. In seiner Zeit gewann Deutschland den Weltmeistertitel, erlebte aber auch Tiefpunkte.
In diesem Sommer trug er ein anderes Hemd: eines mit Knöpfen und Kragen. Während der Weltmeisterschaft reiste Müller gemeinsam mit Jürgen Klopp für MagentaTV durch Nordamerika.
"Es wäre für mich nicht normal, bei einer Weltmeisterschaft in der deutschen Nationalmannschaft dabei zu sein, daher ist es ganz normal, nicht zu spielen", sagt er, "aber man ist den Spielen so nah. Wir stehen mit Jürgen Klopp direkt am Spielfeldrand, und es gibt Interaktionen mit all diesen Topstars."
Für Müller fühlte sich das Ganze surreal an, nicht nur wegen des Ergebnisses. Deutschland schied früh aus, und Klopp übernahm anschließend als neuer Cheftrainer der Mannschaft. Das war verrückt. Ebenso ungewöhnlich war es, auf andere Weise Teil des Geschehens zu sein. Müller war darauf einerseits vorbereitet, andererseits völlig unvorbereitet.
"Man spürt es", sagt er, "und man möchte da draußen auf dem Platz stehen, aber ich habe dieses Gefühl mit nach Hause genommen, um nun in die neue Saison zu starten. Man lässt sich irgendwie von der Weltmeisterschaft inspirieren, von all dem Trubel und all den schönen Dingen, die während der Weltmeisterschaft passieren.
Jetzt geht es um uns.“
Thomas Müller hat Spaß am Fußball. Vor allem aber hat er Spaß am Leben
Müller ist näher am Ende seiner aktiven Karriere als am Anfang. Das weiß er schon seit einer Weile. Darum ist er nach Vancouver gegangen. Es war eine weitere Chance, etwas zu bewirken, eine weitere Chance, etwas Neues auszuprobieren, bevor diese Möglichkeit vorbei ist.
Er kam am 6. August 2025 zum Verein. Jetzt, ein Jahr später, erscheint diese Entscheidung völlig gerechtfertigt. Er hat Spaß am Fußball. Vor allem aber hat er Spaß am Leben.
"Klar, der Körper lässt immer mehr nach", sagt er lachend, "dagegen kämpfen wir also, aber die Erfahrung und das eigene Auftreten auf dem Platz? Das wird immer besser."
Es gibt noch Räume zu interpretieren, weitere Herausforderungen zu meistern und Tore zu schießen. Eine Mannschaft und eine Stadt warten darauf, dass er sie repräsentiert. Kinder sehen in ihm ein Vorbild, weil er zwar nie der Stärkste, Schnellste oder Geschickteste war, aber fast immer zu den Besten gehörte.
Wie hat er es all die Jahre geschafft und wie schafft er es weiterhin? Was macht Müller trotz aller Hindernisse erfolgreich, und wie überträgt er das auf die nächste Phase, wie auch immer sie aussehen mag?
"Ich habe so viele Gelegenheiten, über die Dinge zu sprechen, über die ich sprechen möchte", sagt er. "Es gibt Dinge, die ich allen erzählen möchte, und sonst gibt es nichts. Nichts mehr, was ich mitteilen könnte."
"Ich verberge eigentlich nie etwas", sagt er und geht schon weiter, wirft dann aber noch ein: "Außer den Dingen, die ich geheim halte."
Genau darin liegt seit jeher Müllers Besonderheit: Man kann sich mit ihm identifizieren, doch sein Weg bleibt einzigartig.