Paris Saint-Germain hatoffiziell bekannt gegeben, dass Randal Kolo Muani fest zu Juventus wechselt. Laut Berichten aus Italien einigten sich die beiden Vereine auf eine Ablösesumme von 38 Millionen Euro. Dazu kommen leistungsabhängige Prämien von 12 Millionen Euro.

Kolo Muani, der 2023 für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu PSG gewechsel war, absolvierte am Vormittag in Turin die medizinische Untersuchung und unterschrieb anschließend einen Fünfjahresvertrag. Laut Berichten verdient er pro Saison 5,55 Millionen Euro netto plus Prämien; sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2031. Der endgültige Transfer beendet einen langen Verhandlungsprozess und bringt den Stürmer zurück zu dem Club, bei dem er während seiner Leihphase unter Trainer Thiago Motta überzeugt hatte.