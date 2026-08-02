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Kolo Muani Juventus HDGOAL
Moataz Elgammal und GOAL-e

Übersetzt von

PSG zahlte einst 95 Millionen Euro für ihn! Früherer Stürmer von Eintracht Frankfurt wechselt zu Juventus

R. Kolo Muani
Transfers
Juventus FC
Paris Saint-Germain
Frankreich Ligue 1
Italien Serie A

Der italienische Rekordmeister Juventus hat Randal Kolo Muani fest verpflichtet. Der französische Stürmer war 2023 von Eintracht Frankfurt zu PSG gewechselt, wurde dort aber zweimal verliehen. Nun schließt er sich einem Klub an, bei dem er auch schon mal erfolgreich war.

Paris Saint-Germain hatoffiziell bekannt gegeben, dass Randal Kolo Muani fest zu Juventus wechselt. Laut Berichten aus Italien einigten sich die beiden Vereine auf eine Ablösesumme von 38 Millionen Euro. Dazu kommen leistungsabhängige Prämien von 12 Millionen Euro.

Kolo Muani, der 2023 für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu PSG gewechsel war, absolvierte am Vormittag in Turin die medizinische Untersuchung und unterschrieb anschließend einen Fünfjahresvertrag. Laut Berichten verdient er pro Saison 5,55 Millionen Euro netto plus Prämien; sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2031. Der endgültige Transfer beendet einen langen Verhandlungsprozess und bringt den Stürmer zurück zu dem Club, bei dem er während seiner Leihphase unter Trainer Thiago Motta überzeugt hatte.

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  • Wo spielte Randal Kolo Muani in den letzten Jahren

    Kolo Muani kennt die Verhältnisse bei Juventus bereits gut. Im Winter 2025 wechselte er auf Leihbasis zum italienischen Klub und etablierte sich rasch als wichtiger Spieler. In dieser ersten Phase bestritt er 22 Spiele in allen Wettbewerben, erzielte zehn Tore und gab drei Vorlagen. Seine starke Form half der Mannschaft, Platz vier in der Serie A zu erreichen und sich für die Champions League zu qualifizieren.

    Nach dieser erfolgreichen Zeit verbrachte Kolo Muani die gesamte Saison 2025/2026 auf Leihbasis bei Tottenham in der Premier League. Während seiner Zeit bei Tottenham bestritt er 41 Spiele, erzielte fünf Tore und lieferte fünf Vorlagen, bevor er schließlich an diesem Sonntag nach Italien zurückkehrte.

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