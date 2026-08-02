Laut CaughtOffside hat Tottenham Hotspur grünes Licht erhalten, um Galatasarays Stürmer Victor Osimhen zu verpflichten. Dem Bericht zufolge bieten die Spurs 60 bis 65 Millionen Euro, doch der türkische Klub verlangt rund 75 Millionen Euro.
Die Einigung mit dem Nigerianer gilt demnach als kein großes Hindernis für die Spurs. Tottenham will formelle Verhandlungen aufnehmen - und der nigerianische Nationalspieler, den sein Nationaltrainer Eric Chelle als "besten Stürmer der Welt" bezeichnete, zeigt sich offen für das Projekt von Spurs-Coach Roberto De Zerbi.
Der Verein aus Nord-London hat in diesem Transferfenster bereits mehr als 260 Millionen Euro ausgegeben. Sandro Tonali, Matheus Fernandes und Jan Paul van Hecke sind schon da, doch die Vereinsführung will vor Ablauf der Transferperiode noch in der Offensive nachlegen.