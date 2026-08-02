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Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty
Muhammad Zaki und GOAL-e

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75 Millionen Euro für "den besten Stürmer der Welt": Tottenham will angeblich Einkaufstour fortsetzen

Premier League
Transfers
Tottenham
V. Osimhen
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Die Spurs geben in diesem Sommer extrem viel Geld aus. Nun könnte noch ein weiterer Riesenbetrag dazukommen.

Laut CaughtOffside hat Tottenham Hotspur grünes Licht erhalten, um Galatasarays Stürmer Victor Osimhen zu verpflichten. Dem Bericht zufolge bieten die Spurs 60 bis 65 Millionen Euro, doch der türkische Klub verlangt rund 75 Millionen Euro.

Die Einigung mit dem Nigerianer gilt demnach als kein großes Hindernis für die Spurs. Tottenham will formelle Verhandlungen aufnehmen - und der nigerianische Nationalspieler, den sein Nationaltrainer Eric Chelle als "besten Stürmer der Welt" bezeichnete, zeigt sich offen für das Projekt von Spurs-Coach Roberto De Zerbi.

Der Verein aus Nord-London hat in diesem Transferfenster bereits mehr als 260 Millionen Euro ausgegeben. Sandro Tonali, Matheus Fernandes und Jan Paul van Hecke sind schon da, doch die Vereinsführung will vor Ablauf der Transferperiode noch in der Offensive nachlegen.

  • FBL-AUS-ENG-CHELSEA-TOTTENHAM-FRIENDLYAFP

    Hinter der Richarlison-Zukunft steht ein Fragezeichen

    Die Suche nach einem neuen Stürmer läuft, weil unklar ist, ob Richarlison bei Tottenham bleibt. De Zerbi erklärte, dass er nicht sagen könne, ob der Brasilianer weiterhin im Tottenham Hotspur Stadium auflaufen wird.

    "Ich weiß es nicht, ich schätze ihn als Spieler und als Mensch", sagte De Zerbi. "Seine Einstellung und sein Verhalten sind stark. Am Ende müssen wir das akzeptieren, was er will. Ich verstehe es nicht ganz, denn manchmal sagt er, dass er bleiben will, manchmal, dass er gehen will."

    Trotz der Ungewissheit lobte der Trainer die Arbeitsmoral und den Einfluss des Brasilianers. Sollte er gehen, werde es schwer, einen Ersatz zu finden. "Er hat in der letzten Saison zwölf Tore geschossen, nicht mit viel Glück, sondern weil er weiß, wie man Tore schießt", fügte De Zerbi hinzu. "Wir alle lieben ihn – die Teamkollegen, der Verein und das Trainerteam –, weil er jeden Tag hart arbeitet, wirklich jeden Tag, und auf dem Platz gibt es an ihm nichts auszusetzen."

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  • Radikaler Umbau nach dem Fast-Abstieg

    Tottenham hat für 267 Millionen Euro eingekauft. Damit reagiert der Klub auf zwei üble Spielzeiten in der Premier League. Das Team belegte zweimal in Folge Platz 17 und entging nur knapp dem Abstieg.

    Die Vereinsführung will De Zerbi nun einen Kader bauen lassen, der in der Tabelle wieder nach oben klettert und nicht ähnlich schlecht abschneidet wie in den letzten beiden Spielzeiten.


  • Victor OsimhenGetty Images

    Wie radikal wird der Umbruch bei Tottenham Hotspur in diesem Sommer?

    Tottenham versucht nun, mit Galatasaray zu verhandeln, um auf eine Ablösesumme zu kommen, die gezahlt werden muss, damit Osimhen nach Nord-London wechseln kann. Außerdem wird De Zerbi dem Bericht zufolge entscheidende Gespräche mit Richarlison führen, um die Zukunft des Brasilianers vor Ende der Transferperiode zu klären.

    Gelingt es den Spurs, Osimhen zu verpflichten und noch einige unzufriedene Spieler abzugeben, wäre das einer der radikalsten Komplett-Umbrüche der Vereinsgeschichte.

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