Die Suche nach einem neuen Stürmer läuft, weil unklar ist, ob Richarlison bei Tottenham bleibt. De Zerbi erklärte, dass er nicht sagen könne, ob der Brasilianer weiterhin im Tottenham Hotspur Stadium auflaufen wird.

"Ich weiß es nicht, ich schätze ihn als Spieler und als Mensch", sagte De Zerbi. "Seine Einstellung und sein Verhalten sind stark. Am Ende müssen wir das akzeptieren, was er will. Ich verstehe es nicht ganz, denn manchmal sagt er, dass er bleiben will, manchmal, dass er gehen will."

Trotz der Ungewissheit lobte der Trainer die Arbeitsmoral und den Einfluss des Brasilianers. Sollte er gehen, werde es schwer, einen Ersatz zu finden. "Er hat in der letzten Saison zwölf Tore geschossen, nicht mit viel Glück, sondern weil er weiß, wie man Tore schießt", fügte De Zerbi hinzu. "Wir alle lieben ihn – die Teamkollegen, der Verein und das Trainerteam –, weil er jeden Tag hart arbeitet, wirklich jeden Tag, und auf dem Platz gibt es an ihm nichts auszusetzen."