Chelsea Trainer Xabi Alonso hat freudig auf die überraschende Rückkehr von Mykhailo Mudryk ins Mannschaftstraining des FC Chelsea reagiert. Mudryk absolvierte am Montag während des Trainingslagers des Klubs aus London in Hongkong seine erste Trainingseinheit mit Chelsea seit 2024 und seiner damaligen Sperre wegen eines Dopingvergehens.
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Nach vorzeitiger Rückkehr aus Doping-Sperre: Drei Klubs aus der Premier League sollen an Mykhailo Mudryk interessiert sein
- AFP
"Er kam direkt vom Flughafen ins Hotel. Gestern ging es also eher um das Gefühl, um die Emotionen – wieder mit den Spielern zusammen zu sein und den Fitnesszustand einzuschätzen. Er könnte morgen auf dem Platz stehen (im Testspiel gegen Juventus, die Red.), 90 Minuten sind aber wohl noch zu viel. Wir haben ihn nominiert, also kann er spielen. Wir freuen uns sehr, dass Misha wieder da ist. Sein Lächeln zeigte, wie gut es ihm tut, nach langer Zeit des Alleintrainings wieder Teil der Mannschaft zu sein.“
Wieso war Mikhailo Mudryk gesperrt?
Der englische Fußballverband hatte Mudryk 2024 vorläufig gesperrt, weil er positiv auf Meldonium getestet hatte; sein letzter Einsatz für Chelsea war im November 2024, als er in der Conference League gegen Heidenheim traf. Der internationale Sportgerichtshof CAS hob die Sperre nach Mudryks Berufung am vergangenen Freitag auf, nachdem Mudryk den Verstoß gegen die Anti-Doping-Richtlinien eingeräumt und die bisher verbüßte Sperre akzeptiert hatte.
Die bei Mudryk gefundene Substanz Meldonium war so gering, dass sie nach einer Änderung der Anti-Doping-Richtlinien heute nicht mehr für einen Verstoß ausreichen würde. Auch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) stimmte der Entscheidung zu.
Wie geht es nun weiter für Mudryk und Chelsea?
Mudryk, der 2023 für 70 Millionen Euro Ablöse aus Donezk gekommen war und dessen Vertrag noch fünf Jahre läuft, könnte demnächst verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Drei Vereine der Premier League, darunter Aufsteiger Coventry City unter der Leitung von Frank Lampard, sollen bereits Kontakt aufgenommen haben. Auch eine Leihe ans Chelsea-Farmteam Straßburg wäre möglich.
Zu den Transfergerüchten sagte Alonso: "Es ist noch keine Entscheidung gefallen. Wir müssen die Lage einschätzen – er ist ein besonderer Spieler, aber es handelt sich um einen Sonderfall, daher müssen wir sensibel vorgehen. Wir müssen davon ausgehen, dass es länger dauern wird, bis er wieder voll fit und in Topform ist."
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