Der englische Fußballverband hatte Mudryk 2024 vorläufig gesperrt, weil er positiv auf Meldonium getestet hatte; sein letzter Einsatz für Chelsea war im November 2024, als er in der Conference League gegen Heidenheim traf. Der internationale Sportgerichtshof CAS hob die Sperre nach Mudryks Berufung am vergangenen Freitag auf, nachdem Mudryk den Verstoß gegen die Anti-Doping-Richtlinien eingeräumt und die bisher verbüßte Sperre akzeptiert hatte.

Die bei Mudryk gefundene Substanz Meldonium war so gering, dass sie nach einer Änderung der Anti-Doping-Richtlinien heute nicht mehr für einen Verstoß ausreichen würde. Auch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) stimmte der Entscheidung zu.