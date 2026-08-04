Ferran Torres möchte FC Barcelona vielleicht verlassen - so reagiert Trainer Hansi Flick

Barcelonas Trainer Hansi Flick soll unglücklich gewesen sein über die Aussagen von Weltmeister Ferran Torres gegenüber amerikanischen Journalisten, die auf eine Wechselabsicht des Stürmers hindeuteten. Dies berichtet die spanische Sport-Tageszeitung Marca.

Torres hatte, obwohl noch bis 2027 an den spanischen Meister gebunden, zuvor gesagt: "Barcelona muss beweisen, dass es mich will. Der Klub kann kommen und verhandeln, und am Ende werden wir über alles reden." Er fügte hinzu: "Im Moment weiß ich nur, dass ich am 12. dort sein und mit Barca trainieren muss, also werden wir sehen, was passiert. Niemand weiß es, denn im Fußball kann sich alles innerhalb einer Minute ändern, also muss ich auf alles vorbereitet sein."

Wie reagieren die Verantwortlichen des FC Barcelona auf die Äußerungen von Ferran Torres?

Der FC Barcelona soll von diesen Äußerungen kalt erwischt worden sein, schließlich plane Flick mit Torres, so die Marca. Außerdem wolle der katalanische Klub mit dem Stürmer verlängern und ihn keinesfalls in diesem Sommer verlieren. Interessenten gibt es derweil einige, unter anderem auch CL-Sieger Paris Saint-Germain.

Allerdings haben sich weder Flick, noch ein anderer Verantwortlicher von Barcelona zu Torre'S Aussagen öffentlich geäußert. Laut Marca woll man den Eindruck erwecken, gelassen zu reagieren. Allerdings sollen die Barca-Verantwortlichen irritiert sein, dass Torres den Weg über die Öffentlichkeit gewählt hat, statt direkt mit ihnen zu sprechen.