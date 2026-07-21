"Ich will keinen Platini. Ich will Lothar Matthäus": Deutschlands Rekordnationalspieler - ein Champion, der der Zukunft voraus war

1990 ist das Jahr, in dem endlich alle Puzzleteile passen. Matthäus reist als einer größten Stars zur Weltmeisterschaft in Italien. Der "Ballon d'Or" im Dezember ist dann nur die logische Folge seiner Entwicklung. Um ihn zu gewinnen, fehlt ihm aber noch ein Teil: der Weltmeistertitel.

Franz Beckenbauer kennt die Bedeutung des Turniers. 1974 hob er als Kapitän den Pokal in die Höhe. Jetzt will er als Nationaltrainer den Titel zurück nach Deutschland holen. Dafür übergibt er die Mannschaft seinem Aushängeschild: Lothar Matthäus.

Ihre Verbindung geht über das normale Verhältnis von Trainer und Kapitän hinaus. Beckenbauer sieht in ihm den natürlichen Träger seiner Fußballphilosophie. Ein Anführer, der die Mannschaft eher durch sein Vorbild als durch Worte führt. Es ist kein Zufall, dass der Kaiser ihn später als "den besten Spieler, den Deutschland je hatte" bezeichnen wird.

Westdeutschland geht souverän durch das Turnier, und Matthäus führt die Mannschaft. Er erzielt vier Tore, bestimmt das Tempo, erobert Bälle und motiviert seine Mitspieler in kritischen Momenten. Er gestaltet das Spiel ohne feste Rolle: Er verteidigt, baut auf, greift an.

Beim Auftaktspiel gegen Jugoslawien erzielt er einen Doppelpack, der sofort zu einem Symbolbild der WM 1990 wird. Zunächst bringt er die Mannschaft mit einem Linksschuss in Führung, dann gelingt ihm ein Tor für die Geschichtsbücher. Matthäus startet mit dem Ball aus der eigenen Hälfte, umspielt Jozic und feuert aus 25 Metern flach mit rechts – Ivkovic hat keine Chance. In diesem Lauf zeigt sich sein Fußball: Kraft, Technik, Persönlichkeit und Taktik. Er verkörpert den Allround-Mittelfeldspieler, den Prototyp des modernen Fußballers, der seiner Zeit dreißig Jahre voraus war.

Im Finale im Olympiastadion von Rom wartet erneut der Gegner, der die entscheidenden Momente seiner Karriere geprägt hat: Diego Armando Maradona. Vier Jahre nach Mexiko-Stadt erlebt die Welt abermals das Duell Deutschland gegen Argentinien, das Aufeinandertreffen der beiden einflussreichsten Nummern zehn ihrer Zeit. Auf der einen Seite steht das argentinische Genie, das den Titel verteidigen will, auf der anderen der deutsche Kapitän, der seinen Durchbruch perfekt machen will.

Das Finale bleibt lange ausgeglichen, hart und eng. Dann, wenige Minuten vor Schluss, entscheidet eine Szene das Spiel: Der mexikanische Schiedsrichter Codesal pfeift nach einem Foul von Sensini an Rudi Völler Elfmeter für Deutschland, die Südamerikaner protestieren. Eigentlich soll der Kapitän antreten. Doch dazu kommt es nicht.

Sein rechter Schuh war in der ersten Halbzeit beschädigt worden. Er hatte ihn in der Halbzeitpause gewechselt, doch mit dem neuen Schuh fühlte er sich beim Aufsetzen nicht ganz sicher. Also wandte er sich an seinen Stellvertreter Andreas Brehme und sagte einfach: "Ich traue mich nicht. Geh du und schieß das Tor." Brehme gehorchte und versagte nicht.

Hinter dieser Entscheidung steht ein Grundsatz, den Franz Beckenbauer ihm schon in den ersten Jahren in der Nationalmannschaft vermittelt hatte: "Frag mich nicht, wenn du auf dem Platz etwas siehst. Tu das, was du für das Beste hältst." Mehr als eine taktische Anweisung, eine Philosophie. Kapitän zu sein bedeutet, die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen, auch wenn dies den Verzicht auf eine Geste bedeutet, die auf die Titelseiten kommen würde.

Nach dem Schlusspfiff bleibt die deutsche Nummer 10 kurz regungslos stehen, blickt dann zum Himmel über Rom und lässt sich von seinen Teamkollegen umarmen. Wenige Minuten später reckt er mit der Kapitänsbinde den Weltmeisterpokal in die Höhe.

Es ist das Bild, das in die Geschichte eingeht. Der Junge aus Franken, der Champion, der zwischen Gladbach und München groß geworden ist, der Anführer von Inter und Westdeutschland – all das findet endlich seine Vereinigung in einer lauen römischen Nacht. Matthäus hält den Weltmeisterpokal in den Händen.



