"Ich will keinen Platini. Ich will Lothar Matthäus": Deutschlands Rekordnationalspieler - ein Champion, der der Zukunft voraus war

Im Dezember 1990 erhält Lothar den Goldenen Ball. Es ist die wichtigste Einzelauszeichnung und der logische Abschluss eines besonderen Jahres. In der Begründung für die Auszeichnung schreibt der Chefredakteur von "France Football", Jacques Thibert: "Matthäus zeichnet sich nicht durch eine einzige Stärke aus, sondern ist in allem gut, und das ermöglicht es ihm, sich in jedem Bereich des Spielfelds wohlzufühlen." Er ist nicht der Beste in einer einzelnen Eigenschaft. Er ist insgesamt der vielseitigste Spieler.
Wenige Monate später gewinnt er auch die neu von der FIFA geschaffene Auszeichnung "World Player of the Year". Zu diesem Zeitpunkt verkörpert niemand die Entwicklung des modernen Fußballs besser als er.
Für Matthäus sind Auszeichnungen kein Endziel, sondern der Beweis für eine Entwicklung, die Jahr für Jahr, Spiel für Spiel aufgebaut wurde. Nachdem er als Kapitän die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, feierte ihn die Welt als die absolute Nummer eins.
Im Frühjahr 1991 folgt ein weiterer europäischer Erfolg: Inter gewinnt den UEFA-Pokal, nachdem das Team die Roma besiegt. Für Lothar ist es der dritte und letzte Titel im Trikot der "Nerazzurri", der würdige Abschluss des von Giovanni Trapattoni aufgebauten Zyklus.
Doch zum Feiern bleibt kaum Zeit. Die nächste Saison bringt eine Wende. Corrado Orrico löst Trapattoni auf der Inter-Bank ab. Das neue Projekt stockt, und Matthäus erlebt das schwierigste Jahr seiner Zeit bei den Nerazzurri.
Als ob das nicht reicht, trifft Lothar der härteste Schlag: Eine schwere Knieverletzung stellt plötzlich alles infrage, was als sicher galt. Für einen Spieler, der seine Stärke aus körperlicher und technischer Vollkommenheit zieht, ist die Gefahr, nie wieder derselbe zu werden, sehr real.
Doch Matthäus reagiert erneut. Er gibt nicht auf. Er passt sich an. Er erfindet sich neu. 1992 beendet er sein Kapitel bei Inter. Nach vier intensiven Jahren mit 154 Spielen, 53 Toren und 13 Vorlagen verlässt er Mailand.
Die Rückkehr nach München ist kein Nostalgie-Trip. Matthäus wechselt zum FC Bayern, um wieder Titel zu holen. Mit der Kapitänsbinde führt er eine neue Generation an und erreicht 410 Pflichtspiele, 100 Tore und 15 Titel (7 Meisterschaften, 3 Pokale, 3 Ligapokale, 1 Supercup, 1 UEFA-Pokal).
Die Jahre vergehen. Seine Beine verlieren an Spritzigkeit, doch sein Spielverständnis wächst. Matthäus rückt immer weiter nach hinten und entwickelt sich zu einem der ersten modernen - und letzten - Liberos im europäischen Fußball. Er baut das Spiel von hinten auf, führt die Abwehr an und bestimmt das Tempo. Er wechselt die Position, ohne seine Identität zu verändern: Er antizipiert erneut die Entwicklung des Spiels.
Am 26. Mai 1999 im Camp Nou von Barcelona steht der FC Bayern kurz vor dem Champions-League-Titel gegen Manchester United. Matthäus verlässt in der Schlussphase das Feld, während die Deutschen noch führen. In der Nachspielzeit drehen Sheringham und Solskjær das Spiel. Es ist eine der schmerzlichsten Niederlagen: Lothars Traum, den wichtigsten europäischen Pokal in die Höhe zu recken, zerplatzt.
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Nach 464 Bundesligaspielen verabschiedet er sich vom deutschen Fußball, doch bevor er seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängt, gönnt er sich noch einen Abstecher zu den New York MetroStars (heute Red Bulls) in die USA und wird damit der erste "Ballon d'Or"-Gewinner in der Major League Soccer. Es ist das letzte Kapitel einer Karriere, die sich über zwei Kontinente und fast ein Vierteljahrhundert erstreckte.
Mit der Nationalmannschaft spielte er bei fünf Weltmeisterschaften in Folge, von 1982 bis 1998, zuerst für Westdeutschland und später für das vereinte Deutschland. Nach der EM 2000 beendete er seine Länderspielkarriere nach 150 Einsätzen – ein bis heute ungebrochener deutscher Rekord.
Doch während die Zahlen in den Rekordbüchern stehen, bleibt das Vermächtnis von Lothar Matthäus aktuell. Heute sind wir an Mittelfeldspieler gewöhnt, die den Ball vor der Abwehr erobern und wenige Sekunden später bereits an der Strafraumgrenze des Gegners auftauchen. An Stars, die mehrere Rollen ausfüllen, Räume lesen, ihre Mitspieler führen und in beiden Spielphasen den Unterschied ausmachen können. Wir haben sie als Allrounder, Box-to-Box-Spieler oder Allround-Mittelfeldspieler bezeichnet.
Matthäus tat all das in einem Fußball, der sich stark vom heutigen unterscheidet. Die Zahlen sind teilweise überholt, seine Art, das Spiel zu interpretieren, jedoch nicht. Denn noch bevor er Geschichte schrieb, war Lothar bereits die Zukunft.