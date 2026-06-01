Das Verfolgen der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland über MagentaTV (das TV-Streaming-Angebot der Deutschen Telekom) bietet das mit Abstand umfangreichste und hochwertigste Gesamterlebnis für Fußballfans. Da die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF nicht das gesamte Turnier übertragen, ist MagentaTV für echte Enthusiasten im Grunde unverzichtbar.

Hier sind die entscheidenden Vorteile auf einen Blick:

Die wichtigsten Vorteile des WM-Erlebnisses auf MagentaTV

Voller Zugriff auf alle 104 Spiele: MagentaTV ist die einzige Plattform in Deutschland, die absolut jedes Spiel des Turniers live und auf Abruf zeigt.

44 exklusive Begegnungen: Während ARD und ZDF insgesamt 60 Spiele im Free-TV zeigen (darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel und das Finale), hält MagentaTV die Exklusivrechte für 44 Spiele. Darunter fallen absolute Top-Duelle der Gruppenphase (wie Frankreich gegen Senegal oder Türkei gegen die USA) sowie wichtige K.o.-Spiele, die nirgends sonst im deutschen Fernsehen zu sehen sind.Drei spezialisierte WM-Kanäle: Mit über 1.000 Programmstunden bietet die Telekom eine Berichterstattung rund um die Uhr auf drei eigenen Sendern:

Hauptkanal: Für klassische Live-Übertragungen und tiefgehende Vorberichte.

Taktik-Feed: Eine dedizierte Option mit Echtzeit-Daten, erweiterten Analysen und speziellen Kameraperspektiven.

Konferenz-Kanal: Perfekt für den entscheidenden 3. Gruppenspieltag, an dem die Spiele parallel ausgetragen werden, um kein Tor zu verpassen.

Das stärkste Expertenteam im Fernsehen: Die Telekom fährt zur WM mit einer absoluten Star-Besetzung auf. Als Experten und Analysten stehen unter anderem Welttrainer Jürgen Klopp sowie die Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels bereit. Moderiert wird das Spektakel von Johannes B. Kerner und Laura Wontorra, während Top-Kommentator Wolff-Christoph Fuss die wichtigsten Partien begleitet.

Clevere Funktionen gegen die Zeitverschiebung ("Breakfast Club"): Da das Turnier in Nordamerika stattfindet, fallen viele Spiele in die europäische Nacht. Funktionen wie Restart, Pause und eine 7-Tage-Replay-Option machen dich völlig unabhängig von den Live-Anstoßzeiten. Zudem bringt dich die exklusive morgendliche Show "Breakfast Club" ab 7:00 Uhr sofort mit allen Highlights und Analysen der vergangenen Nacht auf den neuesten Stand.

Hervorragende Bildqualität (UHD/4K): Alle Spiele werden für Nutzer mit entsprechender Hardware (wie der MagentaTV Box) in messerscharfem Ultra HD mit HDR-Unterstützung und immersivem Dolby Atmos-Stadionsound übertragen.

Um Spiele außerhalb ihres Ausstrahlungslandes zu sehen, kannst du geografische Beschränkungen mit einem VPN wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Verbinden Sie sich mit einem Server im Land Ihrer bevorzugten Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Algerien zurück im WM-Rampenlicht 2026

Zwölf Jahre nach dem Einzug ins Achtelfinale in Brasilien, als sie den späteren Weltmeister Deutschland in der Verlängerung an den Rand einer Niederlage brachten, kehrt Algerien auf die größte Fußballbühne zurück. Die Fennec Foxes starten eine neue Ära, in der Kapitäne wie Riyad Mahrez ihr Können mit jungen, technisch starken Talenten verbinden. Für die algerischen Fans ist diese Rückkehr mehr als eine Qualifikation; sie krönt eine Umbruchphase, die den Status als Spitzennation Afrikas zurückbringen soll.

Ihr Weg nach Nordamerika war geprägt von einer beeindruckenden und weitgehend dominanten Qualifikationsphase. Les Verts sicherten sich ihren Platz souverän und beendeten ihre afrikanische Vorrunde mit acht Siegen, einem Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage. Treiber dieser Serie war der Wolfsburger Stürmer Mohamed Amoura, der mit zehn Treffern Torschützenkönig der afrikanischen Vorrunde wurde. Unter dem bosnischen Trainer Vladimir Petković, der das Team Anfang 2024 übernahm, zeigte Algerien neues Zielbewusstsein und Durchhaltevermögen.





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Taktisch setzt Petković, der WM-Erfahrung aus seiner Zeit als Trainer der Schweiz bei der Weltmeisterschaft 2018 mitbringt, auf Ballbesitz und Spieltempo. Er nutzt die Technik von Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri und Farès Chaïbi und wählt eine Formation, die Kontrolle gibt und dem Gegner den Ball nimmt. Dieser Ansatz brachte bisher klare Ergebnisse, doch auf der Weltbühne steht er vor einer harten Prüfung. Petković muss sicherstellen, dass sein Ballbesitz-System zu Torchancen führt und das Team dabei nicht zu langsam agiert, wenn es auf die starken Abwehrreihen seiner Gruppengegner trifft.







