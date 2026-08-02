AS Roma will den brasilianischen Stürmer Endrick von Real Madrid verpflichten, um den Angriff zu verstärken.

Laut "La Gazzetta dello Sport" strebt der italienische Verein einen Leihvertrag mit Kaufoption an.

Roma-Vertreter reisten demnach bereits nach Madrid, um den Transfer während des laufenden Transferfensters zu besprechen.

Real Madrid zeigt sich bislang jedoch nicht gesprächsbereit. Und das, obwohl Endrick in den Plänen von "Los Blancos"-Trainer José Mourinho kaum eine Rolle spielt.

Sein Treffer im Testspiel am Samstag gegen Fiorentina reicht allein nicht. Mourinho prüft den Stürmer in den nächsten Tagen, und Roma wartet, falls Real ihn abgeben sollte.