Die Ansetzung sorgt für Diskussionen, da der 37-Jährige bereits in der vergangenen Champions-League-Saison im Mittelpunkt einer folgenschweren Kontroverse stand. Im Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain verweigerte Pinheiro den Münchnern trotz eines Handspiels von Joao Neves im Strafraum einen Elfmeter - eine Entscheidung, die für heftige Proteste aufseiten der Bayern sorgte.
Bayern-Schreck pfeift Argentinien: FIFA-Ansetzung bei der WM sorgt für Diskussionen
Wie das argentinische Medium TyC Sports berichtet, griff damals auch der Videoassistent (VAR) nicht ein und forderte den Portugiesen nicht zur Überprüfung der Szene am Monitor auf. Der Vorfall sorgt bei vielen Bayern-Fans bis heute für Unverständnis.
Doch es blieb nicht bei dieser Szene. Für zusätzlichen Ärger sorgte eine weitere strittige Entscheidung. In der 29. Minute stoppte der bereits verwarnte Nuno Mendes einen Bayern-Konter mit dem Arm. Die Münchner forderten Freistoß und eine Gelb-Rote Karte für den PSG-Verteidiger.
Pinheiro entschied jedoch zugunsten der Franzosen, da er wenige Augenblicke zuvor ein vermeintliches Handspiel von Konrad Laimer erkannt haben wollte. Die Bilder belegten allerdings das Gegenteil: Der Österreicher hatte den Ball nicht mit der Hand, sondern mit dem Bauch gespielt.
- Getty Images Sport
Pinheiro bleibt umstritten: Auch WM-Einsatz sorgt für Gesprächsstoff
Auch bei dieser Weltmeisterschaft blieb Pinheiro bislang nicht frei von Diskussionen. Bei seinem ersten Einsatz, dem 4:1 der Schweiz gegen Bosnien in der Gruppenphase, zeigte er drei Gelbe Karten und stellte den bosnischen Verteidiger Tarik Mehric wegen einer vermeintlichen Notbremse vom Platz.
Pinheiro zählt seit seinem Debüt in der Saison 2022/23 zum festen Schiedsrichterkreis der UEFA Champions League. Seine Karriere als Unparteiischer begann 2015 in Portugal, bereits ein Jahr später erhielt er die FIFA-Lizenz. Im vergangenen August leitete er zudem den UEFA-Supercup zwischen PSG und Tottenham Hotspur, in dem er vier Gelbe Karten zeigte.
Während das Viertelfinale gegen Argentinien um Superstar Lionel Messi seine erste Partie mit der Albiceleste sein wird, kennt Pinheiro die Schweiz bereits aus der Gruppenphase. Zudem leitete er das Achtelfinale zwischen Kanada und Südafrika, in dem er zwei Gelbe Karten verteilte.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.