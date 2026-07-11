Wie das argentinische Medium TyC Sports berichtet, griff damals auch der Videoassistent (VAR) nicht ein und forderte den Portugiesen nicht zur Überprüfung der Szene am Monitor auf. Der Vorfall sorgt bei vielen Bayern-Fans bis heute für Unverständnis.

Doch es blieb nicht bei dieser Szene. Für zusätzlichen Ärger sorgte eine weitere strittige Entscheidung. In der 29. Minute stoppte der bereits verwarnte Nuno Mendes einen Bayern-Konter mit dem Arm. Die Münchner forderten Freistoß und eine Gelb-Rote Karte für den PSG-Verteidiger.

Pinheiro entschied jedoch zugunsten der Franzosen, da er wenige Augenblicke zuvor ein vermeintliches Handspiel von Konrad Laimer erkannt haben wollte. Die Bilder belegten allerdings das Gegenteil: Der Österreicher hatte den Ball nicht mit der Hand, sondern mit dem Bauch gespielt.