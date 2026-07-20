Argentinien verlor am Sonntag im Finale in East Rutherford nach Verlängerung 0:1 gegen Spanien. Ferran Torres erzielte das einzige Tor und sicherte den Spaniern damit den Titel. Direkt nach dem Schlusspfiff filmten Kameras Messi mit Tränen, als er sich von seiner sechsten WM verabschiedete.

Einen Tag später wandte sich der Superstar via Instagram an die argentinischen Fans. "Der Schmerz ist sehr groß, und es wird Zeit brauchen, bis diese Wunde verheilt ist. Aber ich nehme auch all das Gute mit. Die Spiele, die wir durch unseren vollen Einsatz noch gedreht haben, werden für immer in Erinnerung bleiben."

Messi würdigte auch die Leistung seines Teams, das erneut ins WM-Finale eingezogen war. "Mit der Unterstützung eines ganzen Landes und der harten Arbeit sowie dem Einsatz dieser Mannschaft ist es uns erneut gelungen, zu den besten Nationen der Welt zu gehören. Heute fällt es schwer, das Erreichte richtig einzuschätzen, aber diese Mannschaft hat zwei WM-Finale in Folge erreicht."

Der Routinier bedankte sich außerdem bei den argentinischen Fans für ihre bedingungslose Unterstützung während des Turniers. "Vielen Dank für jeden Glückwunsch und jede Nachricht. Wieder einmal ist es uns gelungen, uns als Land zu vereinen und gemeinsam den immensen Stolz zu teilen, Argentinier zu sein."

Lionel Messi gratuliert Spanien

Trotz der Niederlage gratulierte Messi dem neuen Weltmeister: "Ich möchte auch Spanien zum Titelgewinn gratulieren", schloss der Stürmer seine Botschaft.

Für Messi endete damit seine sechste WM-Teilnahme. Der Stürmer hatte sich 2022 mit Argentinien nach einem gewonnenen Finale gegen Frankreich noch zum Weltmeister gekrönt, musste nun aber miterleben, wie sein drittes WM-Finale in einer erneuten Enttäuschung endete. Zuvor hatte er bereits das Endspiel der WM 2014 gegen Deutschland verloren.

Auf individueller Ebene zeigte Messi erneut starke Leistungen: Er traf achtmal und kommt nun auf 125 Tore in 207 Länderspielen für Argentinien.