Atlético Madrid empfängt Celta Vigo im Riyadh Air Metropolitano in Madrid zum La-Liga-Duell. Die Colchoneros stehen in der Tabelle auf Rang vier und wollen drei Punkte einfahren, um den Druck auf die Spitze aufrechtzuerhalten.

Die Stimmung rund um Atlético ist nach dem Champions-League-Aus gegen Arsenal angespannt. Die Madrilenen schieden im Halbfinale aus, nachdem sie das Rückspiel in London mit 0:1 verloren hatten – ein Treffer von Bukayo Saka reichte den Gunners zum Weiterkommen. Diego Simeone und sein Team müssen nun den Fokus rasch auf die Liga richten.

Celta Vigo reist als Tabellensechster nach Madrid und hat in den vergangenen Wochen in der Liga geschwächelt. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, darunter Niederlagen gegen Barcelona und Villarreal. Der Auswärtsauftritt im Metropolitano kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt für die Galicier.

Für Atlético geht es darum, die Enttäuschung aus dem europäischen Wettbewerb hinter sich zu lassen. In der Liga zeigte die Mannschaft zuletzt Reaktionsvermögen: Ein 0:2-Sieg in Valencia und ein 3:2-Erfolg gegen Athletic Bilbao unterstreichen, dass die Simeone-Elf im Ligabetrieb weiterhin liefert.

Celta hat mit Iago Aspas einen der erfahrensten Angreifer der Liga in seinen Reihen. Der Kapitän der Galicier ist trotz seiner Verletzungssorgen im Kader der entscheidende Faktor, wenn die Gäste etwas Zählbares mitnehmen wollen.

Wo das Spiel übertragen wird, welcher Sender live sendet und wann der Anstoß ist – alle Informationen dazu gibt es im Folgenden.

Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Celta Vigo beginnt um 09.05.2026, 18:30.

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Das Spiel zwischen Atlético Madrid und Celta Vigo wird live übertragen. Die verfügbaren TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit Atletico Madrid gegen Celta Vigo

La Liga - La Liga Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs. Celta Vigo: Aufstellungen

Bei Atlético Madrid fehlt Nicolás González verletzungsbedingt. Die voraussichtliche Aufstellung der Hausherren lautet: Musso; Lenglet, Le Normand, Molina, Pubill; Diaz, Vargas, Mendoza, Almada; Koke; Sörloth. Suspendierungen sind keine gemeldet.

Bei Celta Vigo stehen M. Vecino, C. Starfelt und Miguel Román verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Zudem fehlt J. Rueda gesperrt. Die projizierte Aufstellung der Gäste: Radu; Lago, Rodriguez, Álvaro Nunez, Carreira; Hugo Álvarez, Lopez, Moriba; Aspas, Mingueza; Jutglà. Weitere Informationen werden näher am Anstoß ergänzt.

Form

Atlético Madrid kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt unterlagen die Madrilenen dem FC Arsenal in der Champions League mit 0:1, nachdem das Hinspiel 1:1 geendet hatte. In der Liga gewannen sie zuvor gegen Valencia (0:2 auswärts) und Athletic Bilbao (3:2), kassierten aber auch eine 2:3-Niederlage gegen Elche.

Celta Vigo hat in den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt: ein 3:1 gegen Elche am 3. Mai. Davor verloren die Galicier gegen Villarreal (1:2), Barcelona (0:1), SC Freiburg in der Europa League (1:3) und Real Oviedo (0:3). Aus diesen fünf Spielen erzielte Celta fünf Tore und kassierte zehn.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 5. Oktober 2025 in Vigo statt und endete 1:1. Auch das Rückspiel in Madrid im Februar 2025 trennten sich beide Teams 1:1. In den fünf jüngsten direkten Vergleichen gewann Atlético Madrid zweimal, Celta Vigo kein einziges Mal; die übrigen drei Partien endeten unentschieden oder als Auswärtssieg für Atlético.





Atletico Madrid vs. Celta Vigo: Die Tabellen

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