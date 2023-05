Zenit tem interesse em comprar Mantuan, emprestado pelo Corinthians

Russos ainda não confirmaram uma proposta, mas possuem interesse em contar com o meia-atacante em definitivo

O futuro de Gustavo Mantuan deve ser definido ainda nesta semana. Emprestado pelo Corinthians ao Zenit, da Rússia, até o final de junho, o meia-atacante pode ser adquirido em definitivo pelos russos.

Apesar de não haver uma definição por partes dos russos, a tendência é mesmo de uma compra de Mantuan. Os agentes do jogador estão na Rússia, como mostrou a GOAL na última semana, e aguardam uma confirmação do Zenit para avançarem no negócio com o Timão.

Valores ainda não foram postos na mesa, mas o negócio deve acontecer por um valor abaixo dos 10 milhões de euros fixados na época do empréstimo do jogador. Um dos principais motivos para a diminuição é o fato de que Mantuan tem três operações no joelho, o que é levado em conta na hora do negócio, já que são lesões complicadas. De acordo com o ge.globo, a operação estaria na casa dos 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões).

Como trouxe a GOAL, os empresários de Mantuan estão na Rússia desde a semana passada para negociar o futuro de Claudinho, Malcom, Robert Renan e também do atacante. O defensor tem interesse de clubes da Premier League, o meia interessa ao Palmeiras e o atacante Malcom está na mira do Paris Saint-Germain. Os brasileiros se sagraram campeões do Campeonato Russo no último final de semana.

Na atual temporada, Gustavo Mantuan esteve em campo por 606 minutos, em 25 jogos disputados. Ele anotou quatro gols e deu duas assistências, e foi considerado um talismã da equipe campeã.