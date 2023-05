Palmeiras monitora Claudinho e avalia proposta no meio do ano

Estafe do meia-atacante viajou à Rússia com o intuito de celebrar título e conversar sobre possível transferência no mercado da bola

O Palmeiras considera a possibilidade de fazer uma investida por Claudinho, meia-atacante do Zenit, da Rússia, como soube a GOAL. O clube é cauteloso no mercado da bola e sabe que os russos só pretendem liberá-lo por uma quantia que supere os € 20 milhões (R$ 106,81 milhões na cotação atual). Entretanto, mantém desejo no atleta e está disposto a formalizar uma oferta com o intuito de contratá-lo em caso de retorno ao Brasil. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola.

Os agentes de Claudinho viajaram a São Petersburgo, na Rússia, na última semana, para celebrar o título local. Eles aproveitam para conversar sobre uma possível transferência do meia-atacante de 26 anos, que tem contrato com o clube europeu até 30 de junho de 2027. O atleta está valorizado na equipe — é um dos titulares e teve o compromisso renovado com uma valorização salarial em julho do ano passado.

Ainda não há conversas entre a diretoria do Palmeiras e o estafe do brasileiro. O clube aguarda uma definição do Zenit sobre o futuro do meia-atacante e só abrirá tratativas em caso de sinal positivo para uma volta ao país.

Esta é a segunda vez no ano que o Palmeiras considera uma investida por Claudinho. No início de 2023, a diretoria manteve contato com o estafe do jogador a fim de contratá-lo, mas a pedida superior a € 20 milhões afastou o clube paulista da negociação. A diretoria estava disposta a oferecer menos da metade da quantia estabelecida pelo Zenit para contratá-lo. Sem acordo, o diálogo foi finalizado à época.

Os representantes do meio-campista são os mesmos de outros três jogadores brasileiros que atuam no Zenit e podem deixar o time no próximo mercado da bola. O grupo trabalha também com o zagueiro Robert Renan e os atacantes Gustavo Mantuan e Malcom. O defensor tem interesse de clubes da Premier League, e o atacante Malcom está na mira do Paris Saint-Geramin. A ida à Rússia também tem o intuito de tratar sobre o futuro do quarteto.

A princípio, a intenção dos empresários de Claudinho é mantê-lo na Europa. Embora tenha chegado ao continente aos 24 anos, o jogador tem mercado em outras ligas do continente. Uma volta ao Brasil, contudo, não está totalmente descartada, desde que o atleta tenha um contrato longevo e uma condição salarial bem superior à do período em que defendeu o Red Bull Bragantino, último time antes da mudança para a Europa.

Claudinho tem 29 partidas pelo Zenit na atual temporada, somando 2.159 minutos em campo. No período, marcou cinco gols e se responsabilizou por 12 assistências. O atleta se sagrou campeão russo pela equipe recentemente.