Empresário vai à Rússia para definir futuro de Claudinho, Malcom, Mantuan e Robert Renan

Jogadores foram campeões russo com o Zenit e podem deixar o clube na próxima janela

ecém campeão russo, o Zenit pode ter perdas importantes para a próxima temporada. O empresário de Claudinho, Malcom, Gustavo Mantuan e Robert Renan viajará à Rússia na próxima semana para discutir o futuro dos atletas com a diretoria do clube de São Petesburgo.

Como soube a GOAL, Fernando Garcia, da Elenko Sports, vai visitar os seus jogadores na próxima semana, quando vão comemorar o título do Campeonato Russo do Zenit. Além disso, o empresário, vai conversar com a comitiva dos russos para entender o planejamento para a temporada de 2023/24.

Nas conversas, as partes devem entrar em detalhes sobre possíveis transferências envolvendo clubes maiores da Europa e também o Corinthians, já que Gustavo Mantuan está emprestado ao clube russo até 31 de junho.

Como a GOAL já antecipou, o Zenit se prepara para vender Robert Renan, zagueiro que chegou em janeiro ao clube. Clubes da Premier League demonstraram interesse na contratação de 19 anos e podem desembolsar até 30 milhões de euros pelo jogador.

Malcom vive situação parecida. Artilheiro isolado da Premier League Russa, o camisa 10 chamou atenção de clubes da Inglaterra e do PSG, da França, e pode ser negociado. O Zenit não pretende fazer jogo fácil e vai abrir as conversas por, no mínimo, 30 milhões de euros.

Já Claudinho vive situação distinta dos citados acima, já que ainda não foi procurado de forma mais forte por um clube de maior expressão da Europa. Caso seja procurado, o Zenit não pretende liberar o jogador sem uma boa proposta.

Mantuan, por outro lado, ainda não sabe se seguirá na Rússia. O Zenit deve fazer uma proposta pelo meia-atacante do Corinthians para a compra em definitivo do jogador, que foi o talismã da equipe na conquista da liga local.