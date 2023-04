Zenit recebe consultas da Premier League e prepara venda de Robert Renan

Russos esperam receber entre € 20 milhões e € 30 milhões com uma negociação envolvendo o zagueiro revelado pelo Corinthians

O Zenit, da Rússia, se prepara para a saída de Robert Renan no mercado da bola. O zagueiro de 19 anos tem consultas de clubes da Premier League e pode deixar o futebol russo na próxima janela de transferências da Europa, como soube a GOAL.

Há ao menos dois interessados em contar com o jogador na Inglaterra, mesmo que os nomes não sejam revelados. A reportagem apurou, inclusive, que um dos clubes já reuniu os detalhes necessários para o investimento na contratação do defensor, que deve disputar o Mundial com a seleção brasileira sub-20.

É possível que uma proposta seja formalizada até antes da próxima janela de transferências, embora o atleta só possa se transferir no início da temporada seguinte. O estafe de Robert Renan aguarda uma posição oficial para definir o futuro do jogador.

A expectativa é que uma negociação envolvendo Robert Renan esteja avaliada entre € 20 milhões (R$ 112 milhões na cotação atual) e € 30 milhões (R$ 168 milhões). O Corinthians, ex-clube do defensor, ainda detém um percentual dos direitos econômicos do zagueiro.

O brasileiro, que se transferiu para o Zenit por causa da negociação que sacramentou a permanência de Yuri Alberto no CT Joaquim Grava, tem contrato com os russos até 30 de junho de 2028. O garoto de 19 anos disputou oito partidas pelos russos na atual temporada, somando 720 minutos em campo.